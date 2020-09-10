На дне морском: что будет с «Северным потоком-2»

Перспективы реализации газового проекта «Северный поток-2» снова оказались под вопросом в связи со скандалом после отравления оппозиционера Алексея Навального. Ситуацию усугубило заявление Берлина о том, что российского политика предположительно отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».

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Политики в ЕС теперь вынуждены обсуждать, не пора ли отказаться от реализации газового проекта, но единодушия в мнениях пока нет.

В России настаивают на завершении строительства газопровода и введение его в эксплуатацию. Но и российские политики вынуждены обдумывать возможные последствия, если «стройка века» не увенчается успехом. Тем более, что сроки ввода СП-2 уже неоднократно переносились и теперь могут последовать штрафные санкции.

Замерзнуть не дадим

Россия обеспечит ЕС газом и без ввода газопровода в эксплуатацию, отмечают в Госдуме. «Мы и без «Северного потока-2» можем обеспечить энергоснабжение Европы, но это будет стоить дороже и для поставщика, и для европейцев», — сообщил на пресс-конференции в четверг 10 сентября председатель думского комитета по энергетике президент Российского газового общества Павел Завальный.

Относительную дешевизну поставок газа по СП-2 он объяснил тем, что маршрут от места добычи газа на Ямале в России намного короче других маршрутов до Германии.

Депутат призвал не политизировать процесс прокладки газопровода. Эта позиция находит поддержку и в Германии. «Мы заняли ясную позицию в отношении этого трубопровода, а именно, что речь идет о коммерческом проекте. Есть многочисленные разрешения», — заявил 9 сентября, выступая в бундестаге, вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

Тем не менее, канцлер Германии Ангела Меркель не исключала ранее возможности введения санкций против российского газопровода из-за ситуации с Навальным.

Об этом 7 сентября сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта. Канцлер, по словам ее представителя, считает, что надо обсудить все возможные варианты ответных действий на якобы отравление Навального. Но пока что невозможно предугадать, каким будет решение ФРГ по этому вопросу, добавил Зайберт. В четверг Меркель заявила, что Навальный стал жертвой преступления, а в МИД ФРГ рассказали о наличии «указаний» на то, что за «отравлением» оппозиционера стоит российское государство.

Некоторые европейские страны занимают однозначную позицию: «Северный поток- 2» — это прежде всего политический проект Кремля, инструмент давления на западно-европейских партнеров. Такой позиции придерживаются Латвия, Литва и Польша. Последняя из них даже предложила заместить СП-2 своим газопроводом Baltic Pipe.

Категорически против СП-2 Украина, не заинтересованная в потере транзита российского газа через свою территорию.

Но главный инициатор блокировки проекта СП-2 — президент США Дональд Трамп, продвигающий на европейский континент американский сжиженный природный газ (СПГ) и утвердивший санкции против российско-немецкого проекта.

Достроить СП-2 не получится ни до конца этого года, ни даже в первом квартале следующего. На это требуется, как минимум 3 месяца, но сейчас пришло время осенних штормов, считает ведущий аналитик Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Для Германии и стран Северной Европы в целом нет острой необходимости в поставках газа через СП-2 с точки зрения объёмов. Эти европейские потребители не замерзнут, даже если поток не достроят», — говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Есть альтернативные, но недостроенные варианты

Более того, в 2020 году потребность в газе снизилась из-за карантинных мер, также ее вполне обеспечивают иные источники. «И это не только украинский транзит из России. В частности, Польша предложила использовать газопровод Baltic Pipe для поставок газа из Норвегии через Данию в Польшу и Германию в объёме 10-12 млрд куб. м в год», — говорит Гойхман.

Но проблема не только в том, что мощности польского газопровода может не хватить, чтобы заменить СП-2.

«Этот газопровод пытались несколько раз построить, начиная с 2001 года, приостанавливали проект и теперь снова пытаются реанимировать и построить к 2022 году», — уточняет Юшков.

В конце концов, если «Северный поток-2» так и останется цепочкой из пустых труб на дне Балтики, то Германия может получать газ из Норвегии, без посредников в Польше или России.

«ФРГ незачем делать крюк через Данию, Балтийское море и Польшу, если немецкий газопровод напрямую связан с норвежским газовым месторождением. Сейчас они работают не на полную мощность. Оставшаяся пропускная способность газопровода может перекрыть поставки по Baltic Pipe», — поясняет замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ни Трамп, ни Байден не спасут

Эксперты единодушны во мнении, что назначенные на ноябрь президентские выборы в США мало что изменят в ситуации с газопроводом. «Достройка и запуск СП-2 в ближайшие годы маловероятны при сохранении санкций США. А они сохранятся, скорее всего, независимо от результатов выборов в США. Трамп санкции сохранит, и тем более от санкций не откажется Байден», — говорит Гойхман.

Что касается возможности новых санкций со стороны ЕС в связи с делом Навального, то они в этой ситуации второстепенны, отмечает Гойхман. «Евросанкции если и будут, мало что поменяют. Это, кстати, повышает вероятность их принятия. Сопротивление Германии – всего лишь попытка «сохранить лицо» для дальнейших отношений с Россией, показать заботу о немецких компаниях, инвесторов и подрядчиков в проект СП-2, а также желание защититься от возможных исков со стороны этих компаний», — говорит Гойхман.

По предположению Юшкова,

власти Германии сейчас могут предпринимать попытки повлиять на американских законодателей, чтобы те смягчили ответственность бизнеса, участвующего в строительстве, финансировании, страховании и прочем обеспечении проекта СП-2.

Юшков не исключает, что именно с этими попытками связана затянувшаяся история с переоснащением российских кораблей, которые могли бы уже начать достройку последней мили газопровода. «Но в принципе ситуация с ними выглядит так: баржа «Фортуна» имеет возможность сваривать трубы, но не имеет оборудования для укладки труб на глубоководных участках, а «Академик Черский», наоборот, может укладывать, но не может сваривать трубы нужного диаметра. Все это нужно сначала апгрейдить, а потом уже выводить из немецких портов Мукран и Росток на маршрут газопровода СП-2», — говорит Юшков.

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий считает, что СП-2 с большой долей вероятности все-таки достроят. «Не в практике немцев создавать недострои. Скорее, мы увидим более жесткое давление на «Газпром» с точки зрения имплементации Энергетической хартии в части допуска к трубе независимых поставщиков газа. Здесь Германия точно не сдаст свои позиции», — говорит Русецкий.

Европейским потребителям в любом случае придется решать проблему обеспечения потребителей газом даже при усилении доли «зеленой энергетики». По подсчетам Гривача на основе данных Евростата, в 2014 потребление газа в ЕС (с учётом Великобритании) составило 420 млрд кубометров, к 2017 году выросло до 487 млрд, в 2018-м снизилось до 479 млрд, а в прошлом году снова выросло до 499 млрд кубометров. «В этом году из-за карантина может опять немного сократиться, но есть факторы, которые способствуют росту спроса на газ в Европе. Прежде всего, низкие цены и переключение генерации с угля на газ», — заключает Гривач.

«Северный поток-2» рассчитан на поставки природного газа из России в ЕС мощностью 55 млрд куб. м в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Партнерами «Газпрома» в этом проекте являются Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall. Строительство завершено на 94%.