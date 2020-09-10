Не удержали инфляцию: ЦБ может остановить снижение ставки

Банк России со следующего года впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке, сообщил регулятор. Такое решение принято «для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики».

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Ближайшее заседание, на котором ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, состоится в пятницу, 18 сентября. Как отмечала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, Банк России все еще видит пространство для ее снижения. Многие эксперты восприняли это как сигнал о намерении снизить ее в очередной раз.

В частности, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко сказал «Газете.Ru», что регулятор вполне может снизить ее до 4% (на 25 б.п.), поскольку Банк России сохраняет приверженность смягчению монетарной политики и готов идти на умеренный риск роста инфляции.

Аналитик отметил, что есть и аргументы против снижения ставки:

неблагоприятные последствия из-за скачков валютного курса, которые повлияют на экономику страны гораздо сильнее, чем изменение ставки, которое пройдет почти незаметно для розничного и корпоративного рынков.

При этом потребительские кредиты вряд ли подешевеют, а вот предложения по ипотеке подешевеют на ту же величину.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев считает, что несмотря на оптимистичные комментарии Банка России,

вероятность того, что цикл снижения ключевой ставки будет остановлен, довольно высока. Виной всему – проседание рубля, корректировка цен на нефтяном рынке (на днях баррель Brent подешевел до $40), и что будет осенью с пандемией коронавируса – еще никто не знает, но тревожные звонки есть: за все время в России заболели более миллиона человек, а с 4 сентября число новых случаев снова превысило 5 тыс.

Еще одна весомая причина как минимум остановить процесс снижения ключевой ставки – растущая инфляция, которая остается одним из приоритетов Банка России при выработке денежно-кредитной политики, и несмотря на целевой показатель 4% в этом году, велика вероятность того, что в конце 2020-го ЦБ придется отчитаться о провале.

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что с апреля наблюдается устойчивый рост годовых темпов инфляции – с 3,1% до 3,6% год к году.

Текущие темпы базовой инфляции (с устранением изменения цен на административно-регулируемые товары и плодоовощную продукцию, а также за вычетом поправки на сезонность), четвертый месяц подряд находятся на уровне выше 0,3%. То есть, в переводе на годовые темы инфляция составляет 3,7%.

Максим Петроневич предупреждает, что

падение курса рубля будет только способствовать нынешним темпам инфляционной динамики, и по итогам года рост цен может превысить 4%.

Угроза для банков

По мнению Георгия Ващенко из «Фридом Финанс», очередное снижение ключевой ставки может привести к дальнейшему вытеснению денег вкладчиков с банковских депозитов: из-за низких ставок (а в условиях нынешней инфляции в некоторых учреждениях реальные ставки за вычетом инфляции уже уходят в отрицательную зону) люди закрывают депозиты и несут свои деньги на фондовый рынок. И

если его динамика сменится после пяти месяцев подъема, резко вырастет спрос на валюту и это тоже станет одним из факторов инфляционного давления. В то же время фондирование банков станет менее устойчивым, поскольку средства со срочных депозитов будут перетекать на счета до востребования,

отметил Максим Петроневич из «Открытия».

В теории в такой ситуации повышение ключевой ставки могло бы сыграть на руку Минфину, который рассчитывает в значительной степени покрыть дефицит бюджета за счет наращивания госдолга.

«Доходность ОФЗ уже подросла на среднем и дальнем конце кривой в летние месяцы. В случае повышения ставки ЦБ вверх пойдут и доходности ближних выпусков. Теоретически это повысит привлекательность бумаг, но все зависит от условий, в которых ставки будут подниматься, и близости момента возврата снова к их понижению», – сказал «Газете.Ru» Альберт Короев из «БКС Брокер».

Но в краткосрочной перспективе то же повышение ставок может быть расценено инвесторами как неуверенность Банка России в стабильности макроэкономической ситуации, а это, в свою очередь, может еще сильнее надавить на курс рубля, подчеркнул эксперт.

Причем для укрепления национальной валюты весомых причин сейчас нет, уверен Георгий Ващенко из «Фридом Финанс». Эксперт отметил, что единственной поддержкой рублю мог бы стать рост экспорта, но проблема в том, что спрос на сырье в Европе и Китае остается на низком уровне вместе с нефтяными ценами, а сальдо торгового баланса упало более чем вдвое до самого низкого показателя за десять лет – $6 млрд в месяц.

И все же консенсус-прогноз по ожиданиям опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков состоит в том, что на ближайшем заседании ЦБ скорее возьмет паузу, чем вернется к повышению ключевой ставки. Но

долго удерживать ее на таком низком уровне не получится, и даже если на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена до 4%, уже в первом квартале следующего года ЦБ вернется к ужесточению денежно-кредитной политики.

На кофейной гуще

Уже в следующем году перспективы изменения денежно-кредитной политики в России станут яснее и прозрачнее, поскольку, по словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, регулятор планирует начать публикацию прогнозов по изменению ключевой ставки. Раньше регулятор опасался доводить такие данные до широкой публики, поскольку многие наверняка воспринимали бы ее как своего рода обязательство.

На деле Банк России и так недвусмысленно намекает на свое видение дальнейших действий в отношении ключевой ставки. Например, Эльвира Набиуллина очень часто говорит на пресс-конференциях и в интервью СМИ о том, видит или не видит регулятор пространство для смягчения денежно-кредитной политики, и зачастую рынок довольно однозначно воспринимает ее слова.

Но при этом эксперты часто ошибаются на счет дальнейших решений Банка России: по данным аналитиков «ВТБ Капитал», на которые ссылается РБК, российские аналитики верно прогнозируют решения ЦБ только в 65% случаев, в то время как в Новой Зеландии аналогичный показатель составляет 90%. Поэтому публикация прогнозов от ЦБ может в целом снизить неопределенность в российской финансовой системе.