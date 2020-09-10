Депозит без вариантов: вкладчики не знают об альтернативных инвестициях

Четверть россиян имеющих банковские накопления россиян — 24% — совсем не знакома с альтернативными инвестиционными продуктами, а 69% вкладчиков ни разу не оформляли подобные предложения, следует из результатов совместного исследования сберегательного поведения россиян РГС Банка и НАФИ.

Реклама

Самым известным инвестиционным продуктом оказался индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): с ним знакомы 42% имеющих накопления россиян. О сберегательно-инвестиционных продуктах — вкладах/накопительных счетах, оформляемых при условии открытия ПИФа, накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) — осведомлены 37%, 38% или 39% опрошенных соответственно. Об обезличенном металлическом счете (ОМС) и программах доверительного управления (ДУ) знают 34% и 32% респондентов, отмечается в исследовании.

В настоящее время инвестиционными продуктами пользуются менее четверти опрошенных вкладчиков банков (23%). Самым популярными продуктами являются ИИС (на него приходится 6%) инвестиционные депозиты (5-6%). Обезличенный металлический счет открыт у 3% клиентов, программы доверительного управления — у 2% опрошенных, подсчитали НАФИ и РГС Банк.

При этом 38% не готовы воспользоваться в будущем какими-либо инвестиционными продуктами. В большинстве случаев такое решение связано с экономическим кризисом и недоверием к инвестиционным инструментам (такой ответ дали 36-37% опрошенных), а также отсутствием финансовых возможностей или необходимости (29-32%).

Недостаточно выгодным и интересным считают такой способ вложения денег 21-23% вкладчиков, а 15-16% респондентов просто не понимают условия продуктов. Примечательно, что нежелание пользоваться инвестиционными продуктами пропорционально растет вместе с возрастом респондентов. По предположению аналитиков, это может быть связано с тем, что люди более старшего возраста не готовы к определенным рискам для получения более высокого дохода, поэтому выбирают для себя более понятные сберегательные продукты.

То, что четверть опрошенных россиян, имеющих вклады в банках, не знают об альтернативных инструментах инвестирования — конечно, много, говорит генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон. Он также не считает удивительным то, что доля неготовых пользоваться ИИС или ПИФами растет вместе с увеличением возраста респондентов.

«Это отражает возрастные особенности россиян: поколение Х — это люди старшего возраста, больше склонные к консерватизму, для них даже возможность иметь банковский вклад – это уже серьезная инвестиция и возможность получать пассивный доход. Люди более молодые гораздо лояльнее относятся к возможности иметь инвестиционный счет или участвовать в биржевых торгах, используя разные варианты активов — на этом сказывается и то, что молодые россияне больше интересуются разными инвестиционными возможностями», — объясняет эксперт.

24% граждан, неосведомлённых об альтернативных инвестициях — это достаточно большой процент людей, чей капитал практически незащищен от инфляции и большинства форс-мажоров, отмечает экономист и финансист, член Ассоциации профессиональных директоров АНД Николай Неплюев.

«Эти люди не просто не умеют работать с инвестиционным портфелем собственных финансов, они не особо представляют, какие доходы гипотетически можно получать и процент по банковскому депозиту, который хотя бы перекрывает инфляционную просадку валюты им кажется вполне приемлемым вариантом», — указывает эксперт, добавляя, что

банковской системе выгодна финансовая неграмотность обывателей, потому что они принимают от граждан средства на депозиты под крошечный процент. А сами, в свою очередь инвестируют этот капитал в более выгодные отрасли и в месяц получают больший профит, чем владелец депозита за год, говорит Неплюев.

По мнению доцента кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» ФФБ РАНХиГС Сергея Хестанова, информирование клиентов может быть выгодно банкам в том контексте, что почти все альтернативные банковским вкладам продукты несут в себе повышенные риски, а понимание рисков критически важно для того, чтобы не получить значительные убытки.

Однако эксперты отмечают, что количество тех, кто прибегает к альтернативным инвестиционным инструментам, с каждым годом становится все больше.

«Количество тех, кто пользуется альтернативами депозитам, растет в последнее время. Если в прошлом году число частных инвесторов на ММВБ было менее 2 млн, то в начале этого года их стало уже 3 млн, а сейчас – более 6 млн. Увеличивается и популярность криптовалют — особенно молодежь интересуется цифровыми активами, так как им ближе всего понимание технологии блокчейна, они ценят плюсы цифровых активов (независимость от регуляторов, возможность серьезного заработка)», — объясняет Майкл Росс-Джонсон.

По данным Николая Неплюева, процент граждан, которые самостоятельно инвестируют и осваивают новые инструменты и направления в этой отрасли, растет в среднем на 5-8% за год. По его мнению, на рост показателя финансовой грамотности населения влияет увеличивающийся массив информации в данной области и свободный доступ к нему в удобное время посредством интернета.

Главный фактор, который подталкивает граждан к альтернативным инвестициям – это сочетание хорошей динамики фондового рынка с падением ставок по вкладам, считает Сергей Хестанов. «Но рынок может не только расти, но и падать. Когда происходит значительное падение, то многие начинающие инвесторы терпят убытки», — указывает эксперт, добавляя, что во избежание этого необходимо знать основы анализа рынков, управления рисками и биржевой психологии.

Тем, у кого есть желание получать пассивный доход, Майкл Росс-Джонсон рекомендует подробно изучить все возможности, которые предлагаются банковскими организациями и биржами, начиная от ПИФов, ИИС, «народных облигаций» ОФЗ-н и заканчивая возможностью приобретения «голубых фишек» (как российских, так и зарубежных).

«Не стоит обходить вниманием и крипторынок: популярность биткоина и других валют растет стремительно, многие инвестиционные фонды мирового масштаба вкладывают в крипту серьезные средства, воспринимая такие инвестиции как защитный актив наравне с золотом. Растет и капитализация крипторынка, и стоимость самых валют», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Николай Неплюев напоминает, что для желающих изучить вопрос инвестиций брокеры предоставляют бесплатные учебные счета и доступ к реальным торговым платформам со всеми инвестиционными инструментами. Таким образом, появляется возможность протестировать любые направления инвестиционных вкладов без финансового риска. Однако, по мнению экономиста, для новичков надежней будет не самостоятельно инвестировать, а передать управление счетом агенту – опытному и профессиональному трейдеру, который будет получать часть прибыли только при условии успешных сделок, следовательно, будет заинтересован в увеличении капитала инвестора. Для самостоятельных инвестиций наиболее надежный вариант – инвестиции в облигации, советует эксперт.