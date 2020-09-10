«Век беспорядка»: что Deutsche Bank предсказал миру

Аналитики Deutsche Bank обнародовали исследование, в котором предсказали наступление в 2020 году новой глобальной эпохи беспорядка.

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Глобализация, стартовавшая в 1980-м, заканчивается, наступает «век беспорядка». Об этом сообщает в четверг 10 сентября РБК со ссылкой на материалы Deutsche Bank.

Стратег банка Джим Рейд утверждает, что новая эпоха будет характеризоваться тремя основными факторами: возвышением экономики Китая над США, усилением политики «вертолетных денег» и сменой поколений.

За китайской стеной

Между США и КНР будет нарастать «холодная война» по мере увеличения экономического веса Поднебесной.

Китай может обогнать США по ВВП уже к 2030 году, и по мере сокращения разрыва между экономиками будет нарастать эффект «ловушки Фукидида». Это означает риск появления военного конфликта между двумя конкурирующими в экономике державами. По подсчетам Deutsche Bank, за последние 500 лет возникало 16 таких ситуаций и в 12 случаях это приводило к войнам. Сейчас военный конфликт маловероятен, но возможна экономическая война, считают эксперты.

Противостояние двух стран будет набирать обороты независимо от исхода президентских выборов в США и будет похоже на «холодную войну» между СССР и Америкой.

Проявляться экономический конфликт будет ростом тарифов, санкциями, блокировкой активов, запретами на трансфер технологий. В итоге это приведет к формированию страновых блоков. Во главе с Китаем (страны Юго-Восточной Азии) и во главе с США (Канада, Япония, Южная Корея и Австралия). Кроме того, Китай, Россия, Евросоюз и Турция будут соперничать за влияние на Ближнем Востоке и в Африке.

Европа между тем останется в состоянии экономической стагнации и сохранением перспективы распада. Пандемия придала новый импульс дезинтеграционным процессам, отмечают аналитики банка.

Разбрасывание денег с вертолета

Второй признак новой эпохи — продолжение наращивания правительствами разных стран глобального долга и усиление политики «вертолетных денег» от центробанков, то есть насыщение экономики доступными кредитами, дешевыми деньгами для стимулирования роста ВВП.

«В будущем мы увидим больше кризисов, больше беспорядка и еще больше напечатанных денег», — пишет Deutsche Bank.

Кроме монетарного мейнстрима, вероятнее всего, будет расти инфляция как следствие экспансии активов.

Будет расти экономическое неравенство между странами и гражданами. Но только поначалу. В дальнейшем тренд развернется за счет того, что государства начнут все-таки взимать все больше и больше налогов с состоятельных.

Третий признак смены эпох — укрепление поколения миллениалов, ставших взрослыми в XXI веке, и еще более молодых поколений. Они будут играть все большую роль в политике, в избирательных кампаниях. Их электоральный вес будет расти.

Но это приведет к ужесточению конкуренции между лидирующими поколениями. Те же миллениалы и более молодые поколения к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты избирательных компаний по выборам в парламенты, президентских выборов. Они будут больше влиять на принятие решений по проблемам климата и экологии.

Эксперты банка считают, что еще в текущем десятилетии, вероятнее всего, будет введен углеродный налог на загрязняющие выбросы.

Все эти изменения — факторы риска и грядущей дестабилизации. Беспорядок будет определять новую эпоху, как минимум, в течение ближайшего десятилетия, считают немецкие эксперты.

Как встряхнуть мир

Впрочем, не всякий беспорядок является плохим, уточняет Deutsche Bank. «Мы должны подчеркнуть, что наступление нового времени не следует воспринимать как повод для отказа от покупок финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции (монетарных властей) и ликвидность», — отмечают эксперты банка.

Шокирующие прогнозы о будущем появляются в последние годы регулярно. Эксперты датского Saxo Bank в декабре прошлого года выдали на 2020 год такой прогноз: Трампу не избежать отрешения от власти, нефть снова подскочит в цене до $90 за баррель, а сам доллар, наоборот, ослабнет на 20%. Кроме того, развал Европы начнет не Великобритания, а Венгрия.

«Все шокирующие предсказания будущего года связаны с подрывом устоев, нынешнее положение вещей неизбежно поменяется. Тема года — резкая смена заведенного порядка вещей, маятник качнется в противоположную сторону», — утверждал главный экономист банка Стин Якобсен, специально прилетевший в Москву из Копенгагена на презентацию своего очередного прогноза.

Впрочем, шокирующие не означает «плохие или страшные», оговорился Якобсен. Скорее, это маловероятные и недооцененные обществом события, способные тем не менее встряхнуть мир.