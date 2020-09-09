«Вопросов не осталось»: Саудовская Аравия начала новую нефтяную войну

В ходе торгов 8 сентября котировки эталонной марки нефти Brent упали ниже $40, обновив трехмесячный минимум. В последний раз нефть стоила столько же 16 июня: в ходе того торгового дня Brent подорожала с $39,51 до $40,7 долларов за баррель и постепенно росла в цене весь остальной период.

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Многие эксперты утверждают, что

очередное падение котировок произошло из-за того, что Саудовская Аравия вновь объявила скидки для своих покупателей (в первую очередь – в азиатском регионе), хотя рынок надеялся, что страна отойдет от этой практики после весеннего обвала цен.

В итоге во вторник случился пик распродаж по биржевым контрактам на нефть, хотя в среду все же случилась небольшая коррекция – до $40,19 за бочку.

В частности, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в статье для Forbes написал, что все это лишний раз подтвердило, что мировой рынок углеводородов остается в крайне нестабильном состоянии, но партнеры России по сделке ОПЕК+ по-прежнему практикуют определенный демпинг. А это значит, что отечественным нефтяникам придется предлагать свою продукцию зарубежным покупателям с дисконтом, иначе они рискуют потерять долю на общем рынке.

«По сути саудиты пытаются убрать Россию с ее экспортных рынков. И это возвращает нас к главной проблеме рынка для нас: спрос не восстановился, производители скорее расталкивают друг друга локтями и ждут, когда у партнеров-конкурентов начнутся необратимые проблемы», – написал эксперт для Forbes.

«У рынка нефти сформировался целый клубок негатива, прежде чем цены пошли вниз: достаточно было искры, чтобы стартовала лавина продаж, – согласилась старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с «Газетой.Ru». – Такой искрой стала информация о ценовом демпинге Саудовской Аравии, которая продает нефть постоянным покупателям с хорошим дисконтом».

Но очередной этап ценовой войны, открытый Саудовской Аравией, – далеко не единственная причина очередного падения котировок, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что

свою лепту внесла геополитическая напряженность между США и Китаем, вполне способная снизить потенциал потребности экономики в импорте энергоносителей. При этом даже несмотря на скидки от Saudi Aramco, в том же Китае только 4 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих компаний заявили о готовности провести закупки сырья.

Дело в том, что Китай очень активно скупал нефть по дешевке еще во время острой фазы пандемии, поэтому сейчас запасы страны остаются у максимальных значений.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов тоже отметил, что снижение экспортных цен саудитами стало последней каплей для рынка, окончательно убедившегося в том, что быстрого восстановления спроса в мире можно не ждать. Аналитик уточнил, что дополнительное давление на котировки создали сезонное падение спроса на бензин, замедление потребления в Азии и всплеск заболеваемости коронавирусом в некоторых странах.

Поводов для оптимизма нет

Вместе с текущим падением котировок негативные настроения захватили и ведущие аналитические организации. В частности, Fitch Ratings снизило прогнозную цену на 2022-й год по Brent с $53 до $50 за баррель в базовом сценарии. Стрессовый оказался еще хуже: по мнению аналитиков в этом году цена может упасть до $37, а в следующем – до $35. В этом случае на средний уровень в $40 нефть выйдет только в 2022-м году.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики в основном тоже не видят существенных предпосылок к резкому росту нефтяных котировок. Игорь Галактионов из «БКС Брокер» предположил, что

в сентябре баррель будет торговаться на уровне $38-41, а к концу года подрастет до $41-43.

Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» назвал примерно такой же коридор: от $39,5 до $44 за бочку, но уточнил, что этот прогноз действителен только в том случае, если реальная экономика все же будет постепенно восстанавливаться, а на американском фондовом рынке не схлопнется «пузырь» S&P 500 (на прошлой неделе из-за серьезной коррекции обвалились котировки крупнейших компаний, а падение акций семи лидеров технологического сектора оказались сопоставимо с ВВП Норвегии).

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева сделала более позитивный прогноз, отметив, что все же осенью может случиться сезонный рост спроса на энергоносители, который подтолкнет котировки вверх. Но

все упирается в процесс протекания пандемии коронавируса: нефть вполне может подорожать до $45 в сентябре-октябре.

В худшем случае нефть надолго отправится в область $30-40 за баррель, предупреждает Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари». Аналитик считает, что к этому вполне может привести заметное ухудшение экономической ситуации в США или Китае, в том числе связанное с формированием второй волны пандемии.

Цены давят на бюджет

Реализация худшего сценария по нефти может нанести серьезный удар по российской экономике, уверены эксперты. Хотя если ситуация будет развиваться по базовому сценарию, больших проблем ждать не стоит. Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» напомнил, что нынешний бюджет страны сбалансирован при ценах в диапазоне $35-45 за баррель.

В то же время

у России сформированы значительные золотовалютные резервы, а дефицит бюджета, который, по словам главы Минфина Антона Силуанова, в этом году составит порядка 4% ВВП, покрывается за счет заимствований на рынке внутреннего долга и средств ФНБ.

Но длительное нахождение нефтяных цен на низком уровне все же может подорвать кредитоспособность российской экономики, отметил эксперт. С этим тезисом согласилась и Анна Бодрова, уточнившая, что при значительном падении котировок покрывать бюджетный дефицит стране придется за счет продажи очередных выпусков ОФЗ. В принципе Минфин уже идет по этому пути: в 2021-м году, по словам Антона Силуанова, суммарный госдолг страны приблизится к 20% от ВВП.