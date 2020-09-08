Дискриминационное ОСАГО: стоимость определят по половому признаку

Страховые компании сразу после реформы по повышению тарифов ОСАГО начали указывать пол страхователя в качестве влияющего на стоимость полиса фактора. Как выяснила «Газета.Ru», такой критерий в числе влияющих на стоимость полиса указан, как минимум, на сайтах «Альфастрахования», «Ингосстраха» и «Ресо-Гарантии». Все три компании входят в пятерку лидеров рынка автострахования, в прошлом году они собрали в сегменте «автогражданки» в виде премий около 100 млрд рублей.

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Опрошенные «Газетой.Ru» страховые агенты этих компаний пока что не в курсе, для мужчин или женщин ОСАГО станет дороже или дешевле. Впрочем, они отметили, что в каско тариф может быть выше для мужчин, поскольку они попадают в более серьезные аварии, а также на них приходится большая доля страхователей. В каско привязка стоимости полиса к полу водителя не афишируется.

В «РЕСО-Гарантии» подтвердили информацию о расчете итоговой стоимости ОСАГО в зависимости от пола, заметив, что для мужчин он не является повышающим фактором. Какой пол имеется ввиду, в компании не пояснили.

«Пол — это один из факторов, который будет использоваться только в совокупности с другими факторами. Он указан, потому что один и тот же автомобиль мужчины и женщины водят по-разному, и не всегда одни лучше других», — сказал «Газете.Ru» замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

В «Ингосстрахе» заявили, что не делят клиентов по гендерному признаку, но признали, что «скидки предоставляются женщинам за более аккуратное вождение и безаварийную езду согласно статистике». В «Альфастраховании» пояснили, что для расчета стоимости полиса используются исключительно те факторы, которые разрешены ЦБ, а пол в списке недопустимых не содержится. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) оправдали действия своих членов примером из спорта, напомнив, что существует деление на женские и мужские соревнования.

Введение понятия пола в ОСАГО для установления стоимости тарифа, как минимум, требует оперативного разбирательства со стороны Центробанка,

— убежден адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько. Он напомнил, что второй пункт 19-й статьи Конституции РФ говорит о том, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от расы, вероисповедания, а также от пола. На это должен был обратить внимание регулятор.

«С точки зрения Конституции России принятие в расчет пола гражданина при расчет тарифа для гражданско-правового договора — очень сомнительная история. Хоть Центробанк и не запрещал это учитывать, но у нас вообще-то по Конституции мужчины и женщины равны. Никаких научных данных о том, что водители одного пола более опасны, чем водители другого пола нет», — рассказал «Газете.Ru» Радько.

С осуждением подобного ущемления по половому признаку водителей выступает и первый зампред комитета Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Причем здесь пол, вообще зачем этот фактор учитывать? Они и семейное положение хотят учитывать, ну, это бред просто. На мой взгляд, это лишнее доказательство, что страховщики лукавили об изначальных целях реформы ОСАГО

под песню о том, что аварийные водители и нарушители ПДД будут платить больше за страховку, а законопослушные меньше, они протащили лишние поводы для повышения тарифов.

Они это заранее знали, в этом и была задача», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» Лысаков.

Как на базаре

Еще одно нововведение заключается в том, что страховщики увели в тень процесс расчета стоимости полиса. С 5-го августа страховые компании опубликовали на своих сайтах факторы влияющие на стоимость полиса (часть реформы ОСАГО). В среднем каждая компания выбрала для себя от 10 до 20 факторов потенциального риска ДТП.

К примеру, у «Росгосстраха» в числе таковых значатся классификация ТС по российским и международным стандартам, пассажировместимость, цель использования ТС, данные о правовом статусе, семейном положении страхователя, экономико-демографические данные о регионе и месте проживания, регионе регистрации актов гражданского состояния, регионе выдачи документов, удостоверяющих личность страхователя, собственника и лиц, допущенных к управлению ТС, регионе преимущественного использования.

Практически у всех страховщиков в числе факторов также указаны возраст транспортного средства, его марка и модель. В зависимости от данных клиента эти факторы определят размер базового тарифа, на который дополнительно помножат коэффициенты за стаж, возраст, регион проживания, мощность машины и т.д. Однако страховщики не указывают на сайтах, а также при личном обращении какой фактор, какому базовому тарифу соответствует, выяснила «Газета.Ru».

Таким образом,

впервые за 17-летнюю историю ОСАГО россияне не смогут самостоятельно рассчитать стоимость полиса, используя официальную информацию на сайте страховщиков.

В «Ингосстрахе» сообщили, что эти данные «являются коммерческой информацией». В «РЕСО-Гарантии» сослались на закон ОСАГО, который установил, что страховщик должен раскрывать только наименование факторов, а не рублевый номинал ставки напротив них. В «Росгосстрахе» объяснили отсутствие детальной информации о тарифах тем, что модель расчёта с математической точки зрения многофакторная и нелинейная, а каждый фактор влияет на другой.

«Коэффициенты эти рассчитываются группой статистических моделей, известной широкой публике как алгоритмы машинного обучения. Размещение всех этих статистических таблиц никак не помогло бы потребителям посчитать размер базовой премии», — пояснили в компании.

Сокрытие подлинной информации о тарифах окончательно делает ОСАГО грабительским налогом на автомобилистов России,

— считает автоюрист Сергей Ифанов.

«Центробанк оказался не готовым к произволу страховщиков, но все это выльется в массовый отказ и социальную напряженность от принудительной страховки как только начнется повальное повышение ее стоимости», — предупредил Ифанов.

Центробанк вопросы «Газеты.Ru» о равноправии полов при страховании и сокрытии страховщиками методики расчета тарифа ОСАГО оставил без комментариев. В РСА заметили, что страховщики должны предоставлять страхователю расчет стоимости при заключении договора и человек вправе выбрать подходящую компанию.