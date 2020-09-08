«Отмирающий вид»: выдача карт с овердрафтом упала до минимума

Банки практически перестали выдавать карты с овердрафтом: в июле россияне получили всего 2,8 тыс. карт, дающих возможность уйти в минус на счету. Это минимальный уровень показателя за всю историю — почти в 8 раз меньше, чем год назад, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс» (исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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Только за позапрошлый месяц выдача таких карт сократилась на 10%. Лимит предоставляемых банками средств в рамках овердрафта также уменьшился: если по итогам второго квартала он находился на уровне 23,8 тыс. рублей, то в июле упал почти вдвое — до 12,5 тыс. рублей. В результате объем выданных карт с овердрафтом за этот месяц снизился на 23,1% — до 35,9 млн рублей, а портфель овердрафтов по итогам июля сократился более чем втрое — почти до 4 млрд рублей.

Овердрафты открываются банками на картах, чтобы клиент мог пользоваться дополнительными средствами как своими — снимать, переводить, расплачиваться в магазинах. Образовавшаяся задолженность по овердрафту погашается следующим поступлением на карту. Прежде всего, эта услуга удобна для клиентов, которым начисляют заработную плату на карту конкретного банка — это довольно распространенная практика почти во всех банках, говорит «Газете.Ru» управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Верёвочкина Елена. Она объясняет, что банки определяют размер овердрафта исходя из объемов и системности начисления заработной платы, занимаемой должности и сроков работы в компании, а процентная ставка по таким зарплатным клиентам устанавливается отдельно для каждой компании, в зависимости от ее финансового состояния и количества других услуг и сервисов, которые банк оказывает организации (РКО, корпоративный кредит и т.д.).

Карты с овердрафтом также выгодны людям, ведущим небольшой частный бизнес, но с пулом постоянных клиентов, когда мелкий и временный денежный перерасход быстро перекрывается приходом новых средств, указывает ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По мнению Елена Верёвочкиной, существенное сокращение выдачи карт с овердрафтом связано как с падением спроса со стороны клиентов, так и с изменением рисковых стратегий банков.

«С одной стороны, овердрафты удобны тем, что у клиента всегда есть возможность использовать заемные средства без оформления кредитных заявок. С другой стороны, овердрафт – это не беспроцентный кредит. По такому кредиту начисляются проценты на каждый день пользования заемными средствами», — напоминает управляющий филиала РГС Банка, отмечая, что в условиях резкого снижения доходов граждан клиенты предпочитают контролировать расходы и не брать на себя дополнительной незапланированной кредитной нагрузки. Банки, в свою очередь, отмечают снижение доходов работников целого ряда отраслей, а в некоторых компаниях — длительные перебои с начислением заработных плат, добавляет Верёвочкина.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что все дело в меняющихся правилах выдачи овердрафтов банками, которые пересматриваются и становятся все жестче, что сказывается на проценте одобрения и лимитах.

«Прибыль от овердрафтов для банков ненамного меньше прибыли от кредитных карт, и для клиентов это удобная история, которой можно иногда воспользоваться, если понадобится перехватить небольшую сумму до зарплаты. Поэтому, когда срезаются лимиты на зарплатных картах, это выглядит несколько странно, — говорит эксперт «Газете.Ru». — Другое дело, что объем просроченной задолженности в целом колоссален, более половины граждан вынуждены отдавать на платежи по кредитам большую часть дохода». По мнению Алексея Кричевского, предпосылок к тому, чтобы данный вид кредитов совсем перестал существовать, на данный момент нет. Фактически сейчас идет фильтрация клиентов и разделение долгов на «хорошие» и «не очень». Поэтому, дабы обезопасить себя от лишних расходов на юристов, коллекторов, банки спокойно срезают лимиты по овердрафту или отключают эту опцию совсем, объясняет эксперт.

Однако банки могут сокращать выдачу овердрафтов не только из-за сомнений в заемщиках, но и по причине неуверенности в самих корпоративных клиентах, считает Пётр Пушкарёв.

«С наступлением осени у клиентов массово заканчиваются «кредитные каникулы», предоставленные им на пике вирусного кризиса. Банки, соответственно, осторожничают, ожидая волну просрочек и неплатежей не только от физлиц, но и от корпоративных заёмщиков, которым тоже вскоре предстоит столкнуться с отсроченными налоговыми, арендными выплатами. Во многих случаях банки будут просто вынуждены пойти на реструктуризацию кредитов и для компаний, и для физлиц, поэтому они так неохотно идут сейчас на одобрение выдачи новых карт с овердрафтом», — объясняет эксперт «Газете.Ru».

Несмотря на то, что сейчас банковские клиенты активнее всего для кредитования используют карты с льготным периодом, которые при соблюдении всех условий выгоднее подразумевающих ежедневное начисление процентов на кредитную задолженность карт с овердрафтом, последние вряд ли исчезнут, говорит Елена Верёвочкина. Она объясняет это тем, что некоторым клиентам, которые редко пользуются кредитным лимитом, будет проще использовать карты с овердрафтом, чем отдельно оформлять кредитную карту, поскольку это более трудоемкий процесс. Банкам также невыгодно полностью отказываться от карт с овердрафтом, поэтому они будут продолжать устанавливать их благонадежным клиентам, платежеспособность которых очевидна для кредитной организации (исходя из данных о своевременности и объеме зарплатных начислений и прочих метрик).

Пётр Пушкарёв называет овердрафт-карты «отмирающим видом кредитования», однако считает, что такое предложение сохранится в своей нише и будет существовать, пока на него остаётся спрос среди самой консервативной прослойки клиентов.

«Скромный лимит овердрафта хорош для того, кто опасается залезть случайно в слишком большой долг перед банком и не готов оформлять по этой причине кредиты. В то же время наличие овердрафта по карте служит для такого клиента полезным бонусом, который он ценит, сохраняя на долгие годы верность конкретному банку», — говорит эксперт. Он добавляет, что клиенту, надёжность которого ничем не подтверждена, банк неохотно выдаст что кредитку, что овердрафт-карту, однако со среднестатистического проверенного клиента банк в первом случае выручит больше, поэтому такой вид кредитования постепенно уходит в прошлое.