Точно не доллар: какие валюты лучше всего сохраняют сбережения

Не успел российский рубль восстановиться после снятия карантинных ограничений, как по нему был нанесен очередной удар: протесты против президента Александра Лукашенко в Белоруссии и новости из Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального снова отправили рубль в пике.

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Особенно заметно по отношению к рублю подорожала единая валюта Евросоюза: на биржевых торгах в течение последних нескольких дней евро постоянно находится на уровне около 90 рублей — максимуме с февраля 2016-го года. Подорожал и американский доллар: к вечеру вторника его курс на Мосбирже находился в районе 76,4 рубля.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов рассказал, что при покупке иностранной валюты через банк с целью сберечь свои средства россиянам достаточно разделить валютную корзину на доллары и евро, поскольку две ведущие мировые валюты справляются с этой задачей на «отлично».

В целом такая стратегия довольно типична для России, поскольку доллар и евро остаются самыми доступными валютами в плане физической покупки. Эти же две валюты психологически наиболее привычны для россиян: чаще всего именно их курс обсуждается в новостях, демонстрируется на табло обменников, а в небольших городах другие иностранные валюту зачастую невозможно купить.

Однако,

как показала статистика текущего года, ни доллар, ни евро не стали самой выгодной стратегией: первое место по доходности показала давно известная инвесторам «тихая гавань» – швейцарский франк.

С начала года франк подорожал на 30,5% по отношению к рублю: единица швейцарской валюты к вечеру вторника торговалась на уровне 83,4 рубля, хотя еще 3 января он стоил немногим больше доллара: 63,89 рубля.

Второе место все же досталось европейской валюте: она совсем немного отстала от швейцарского франка, подорожав за тот же период почти на 30%. А вот остальные три места в топ-5 валют крупнейших экономик преподнесли сюрприз.

Третье место досталось японской иене, с начала года она подорожала на 28,4%. Причем иена остается одной из самых доступных валют для покупки, так как в абсолютных цифрах она дешевле рубля, и даже сейчас стоит 71,38 копейки за единицу. То есть, 100 иен можно купить за 71,38 рубля.

Четвертое место тоже отправилось в азиатский регион: за аналогичный период китайский юань подорожал на 25,63%. Для частных инвестиций он тоже гораздо доступнее евро и франков: единица торгуется по 11,15 рубля.

«Рубль сильнее ослаб к азиатским валютам в связи с общей динамикой: когда разные валюты двигаются разнонаправленно, валюты развивающихся стран могут временно укрепляться или ослабляться относительно самых разных валют», – объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Последнее место как самой условно невыгодной инвестиции досталось американскому доллару, подорожавшему с начала года на 22,9%. Даже сейчас, когда европейская валюта находится на четырехлетнем максимуме, доллар даже не пробил пиковое значение этого года: 18 марта за единицу американской валюты на Мосбирже предлагали 80,87 рубля.

Но списывать доллар со счетов все же не стоит, уверен Артем Деев.

«Доллар, даже если временно ослабляет свои позиции относительно евро и других валют, обязательно отыграет обратно. США – первая экономика мира, а доллар – их главный товар. Поэтому слабый доллар – это ненадолго»,

– объясняет эксперт.

Стоит ли доверять

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики в целом согласились с тем, что хранить «все яйца в одной корзине» – заведомо проигрышная стратегия, так как угадать, какая из мировых валют выстрелит сильнее остальных – практически невозможно.

Тем не менее, диверсификация валютных сбережений может в целом оградить от рисков, в том числе, инфляционных. Дело в том, что

когда валюта дорожает, растет в цене и импортная продукция (те же автомобили, бытовая техника, многие лекарства), так что в потребительском смысле, вкладывая часть сбережений в валюту, россияне ограждают себя от ее колебаний.

Инвестиции в непривычные для россиян франки, иены и юани, как показала практика, тоже приносят свои плоды. Владислав Антонов рассказал «Газете.Ru», что в случае дальнейшего обвала рубля та же японская иена может подорожать примерно на 13% – до 0,81 за рубль. Но и здесь есть определенные риски. Артем Деев из AMarkets напомнил, что Япония последние 30 лет находится в состоянии рецессии, и единственное, что удерживает ее валюту от девальвации – дефляция на фоне отсутствия роста потребления.

Китайский юань, в свою очередь, не является свободно конвертируемой валютой и его курс зависит от экономической политики страны в целом. При необходимости Народный банк Китая может ослабить юань к доллару чтобы сделать экспорт своих товаров более привлекательным для других стран.

Покупка швейцарского франка в данный момент тоже может оказаться не самой оправданной инвестицией. Владислав Антонов напомнил, что с июня он подорожал на 18,5%, а это значит, что в ближайшее время можно ожидать коррекцию курса.

«Если покупать швейцарский франк, то горизонт инвестиций должен составлять минимум 12 месяцев. Коррекция по швейцарскому франку от текущей цены может составить 3,6%. То есть, для будущих покупок лучший уровень входа составляет 80,2 рубля», – считает эксперт.

Еще более экзотические валюты несут в себе значительно большие риски. «Например, канадский доллар очень зависит от динамики североамериканского доллара, так как для Канады США – главный торговый партнер. Прежде, чем делать вложения в такие валюты, стоит оценить их динамику на протяжении многих лет и попытаться спрогнозировать их движение на будущее», – объяснил Артем Деев, уточнив, что даже ведущие инвестиционные компании в нынешней ситуации делают очень осторожные прогнозы на фоне крупнейшего за 100 лет глобального кризиса.

В этом отношении аналитик рекомендует придерживаться политики формирования резервов Банка России. «Его вложения весьма существенны в доллар (30%), евро (25%), швейцарский франк, японскую иену, китайский юань и драгметаллы», – подчеркнул эксперт.

Биржа или обменник

Сейчас купить иностранную валюту, даже сравнительно экзотическую, можно не только через обменник, но и на бирже. Многие банки, у которых есть собственные брокеры, дают своим клиентам возможность покупать валюту на бирже через брокерские счета. Но списывать со счетов обменники тоже не стоит.

«Если, например, существует большое недоверие к любым виртуальным счетам или электронным расчетам, то стоит совершать покупки через обменный пункт. Держать в руках наличные в кризис всегда надежнее, чем на счету. Если есть задача купить дешевле и со временем продать дороже, то лучше такие операции совершать через брокера», – констатирует Артем Деев из AMarkets.