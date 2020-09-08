«Вне политики»: МИД о призыве Трампа закрыть «Северный поток — 2»

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» должен оставаться вне политического поля. Его слова передает ТАСС.

«Наша позиция хорошо известна: это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать», — подчеркнул замминистра иностранных дел.

Он добавил, что ситуация с Алексеем Навальным, госпитализированным в берлинской клинике «Шарите», не должна повлиять на СП-2. Так дипломат ответил на призыв американского президента Дональда Трампа отказаться от строительства трубопровода через Балтику из-за ситуации с Навальным.

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«Они [США] последовательно и системно борются против СП-2… Европа должна сама найти в себе силы заявить о своих национальных интересах, если она не хочет оказаться в вассальном положении», — добавил Грушко.

Трамп заявил, что выступал за отказ от проекта газопровода с момента избрания президентом поскольку «США защищают Германию от России», а Берлин при этом платит Москве за энергию «миллиарды долларов». Он также добавил, что не уверен в готовности ФРГ отказаться от «Северного потока — 2», поскольку Берлин, по его словам, находится в слабом положении. «Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение», — считает американский лидер.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель солидарна с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом в том, что позиция ФРГ по «Северному потоку — 2» может зависеть от дальнейших действий России по ситуации с Алексеем Навальным. При этом в минэкономики Германии заявили, что «не спекулируют» на тему предполагаемых последствий приостановки или прекращения реализации газопровода.

В то же время агентство Bloomberg сообщает, что коалиция канцлера Меркель не хочет отказываться от строительства российского газопровода «Северный поток — 2» на фоне ситуации с Навальным. Нежелание коалиции останавливать проект «отражает ключевую поддержку проекта от немецкой промышленности», заявили журналистам источники в бундестаге.

Кроме того, причинами приверженности немецкой стороны «Северному потоку — 2» являются «открытая враждебность США» по отношению к проекту и необходимость выплачивать компенсации привлеченным к строительству компаниям в случае отказа от газопровода, рассказали источники.

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер ранее заявил, что в Брюсселе готовят единый ответ на санкции против «Северного потока — 2». «Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Оно <...> заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС», — подчеркнул дипломат.

Как пояснил Эдерер, единая позиция Евросоюза была сформулирована главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Тот назвал санкции США против СП-2 нарушением международного права.

Москва и европейские партнеры «Северного потока — 2» неоднократно подчеркивали, что этот проект носит сугубо экономический характер. США же заинтересованы в рынке Европы и хотят наполнить его своим сжиженным природным газом.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС встревожен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций США, направленных на европейские компании, в том числе на проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Представитель дипломатии ЕС напомнил, что

Брюссель выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес.

Санкции против «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил еще 16 июля госсекретарь США Майк Помпео. Ограничительные меры предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы «Северного потока — 2», страховых фирм, предприятий, занятых обслуживанием судов.