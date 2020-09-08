Отдохнем через год: 31 декабря могут сделать выходным

Министерство труда предложило перенести несколько выходных дней в следующем году, чтобы удлинить новогодние праздники, пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства. Если документ будет утвержден в нынешнем виде, россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, а первый рабочий день следующего года выпадет на понедельник.

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Но из-за этого сократятся майские праздники: в соответствии с планом переноса выходных дней в мае россияне не будут работать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Для сравнения, в 2020-м году майские праздники длились с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, то есть суммарно восемь дней, а не шесть.

В следующем году будет еще несколько длинных выходных. В частности, предлагается сделать нерабочими даты с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — заявили в ведомстве.

Еще одно нововведение — 31 декабря следующего года, которое также предлагается сделать нерабочим днем. Эту идею уже поддержали в Госдуме. В частности, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал это решение разумным, отметив, что это можно было сделать еще в прошлом году: депутат напомнил, что партия ЛДПР предлагала автоматически переносить выходные и нерабочие дни так, чтобы 31 декабря всегда было выходным днем.

«В декабре 2021 года наконец-то это будет, спустя два года. Это показывает, что мы, к сожалению, приходим к разумным решениям, но очень медленно. Это можно было бы отрегулировать еще в декабре прошлого года», – цитирует РИА Новости Ярослава Нилова.

Все равно никто не работает

В Минтруда напомнили, что в этом году решение сделать 31 декабря выходным днем на законодательном уровне не принималось. Но власти регионов по-прежнему могут сделать это на местном уровне — об этом еще в середине августа напомнил Ярослав Нилов.

«Если 31 декабря люди приходят, то в полурадостном состоянии, накрывают столы, друг друга поздравляют, серьезными вопросами уже практически никто не занимается», — объяснял парламентарий.

В прошлом году, когда 31 декабря выпало на вторник, этим правом воспользовались власти 41 субъекта России. Среди них были Ленинградская, Свердловская, Волгоградская области, Татарстан и Еврейский автономный округ.

Но воспользоваться такой возможностью официально могли только госслужащие, в то время как сотрудников частных предприятий это не касалось. Правда, руководители некоторых компаний позволили своим сотрудникам не спеша подготовиться к празднику: для этого им нужно было написать заявление о переносе рабочего дня на последнюю субботу года — 28 декабря.

Идею сделать выходным последний день года поддерживали и некоторые представители бизнеса. В частности, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорил «Ленте.Ru», что из-за минимальной производительности труда 31 декабря проще дать людям возможность в домашней обстановке подготовиться к Новому году.

С ним согласился глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, пояснивший, что бизнес, который занимается обслуживанием праздника, от этого бы только выиграл ввиду потенциального роста продаж.

Впрочем, периодически в России звучат предложения вовсе сократить длинные новогодние праздники. Одна из причин — чисто экономическая. По итогам прошлого года аналитики подсчитали, что

каждый день отдыха в этот период приносит убытки в размере 120-150 млрд рублей. В итоге из-за простоя обрабатывающих производств Россия ежегодно теряет порядка 1,3 трлн рублей,

говорил январе этого года финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека «Газете.Ru».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев тогда оценил потери от новогодних праздников в размере 1,2-1,5% месячного ВВП страны. В число отраслей, несущих самые большие убытки, эксперт включил горно-добывающий сектор и предприятия тяжелой промышленности.

Но в то же время длинные праздники помогают розничному ритейлу, отмечали аналитики аудиторской компании Deloitte в своем исследовании. Так, в прошлом году новогодние траты россиян выросли на 14%: на подарки, развлечения и новогодний стол россияне в среднем потратили около 19,3 тыс. рублей.