Рост в 10 раз: продавцы нелегальных сигарет перебираются в Instagram

За первое полугодие 2020 года количество интернет-площадок, специализирующихся на торговле контрафактными сигаретами, выросло на 9%. К такому выводу пришли аналитики British American Tobacco (BAT) в результате исследования для «Газеты.Ru».

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Согласно исследованиям Nielsen, за последние 5 лет рынок нелегальных сигарет в России вырос более чем в 10 раз, достигнув 15,6% в конце 2019 года. К такой продукции относятся сигареты без российских акцизных марок и цифровой маркировки, а также контрафактные и поддельные табачные изделия. Среди регионов лидеров по доле нелегальных сигарет – Брянская, Новосибирская, Ростовская, Смоленская, Челябинская области, Красноярский край. Например, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах более 21% продаваемой табачной продукции является нелегальной, а в Ростовской области до половины всех сигарет продаются незаконно. По подсчетам экспертов, в 2019 году ущерб государственному бюджету от нелегального рынка превысил 100 млрд рублей, отмечает руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский.

«До 2013-2014 годов нелегальный рынок сигарет в нашей стране практически полностью отсутствовал. Затем в рамках борьбы с курением государство начало планомерно повышать акцизы на табачную продукцию. Ежегодно цены на сигареты росли на 20-25%, что существенно превышает темпы роста доходов населения», — объясняет эксперт стремительный рост нелегального рынка. Легальные сигареты выросли в цене более чем в 4 раза за последние 10 лет – до 110 рублей в среднем, что было обусловлено значительным увеличением ставок акцизов в последние годы, добавляет директор по работе с органами госвласти JTI Россия Василий Груздев.

Основной причиной роста объема рынка нелегальной табачной продукции является ее ценовая доступность для потребителей, обусловленная существенной разницей в ставках акциза между Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, соглашается директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Philip Morris International в России Александр Мироненко. «Пачку нелегальных сигарет можно без труда приобрести в два и даже три раза дешевле, чем пачку легальных», — добавляет собеседник «Газеты.Ru».

В качестве другой причины роста контрафактного рынка Игорь Черкасский называет обеспечение свободного движения товаров и людей между странами ЕАЭС, что означает фактическую отмену таможенных проверок.

В Белоруссии, Армении, Казахстане цены на табачную продукцию в 2-3 раза ниже российских, что делает нелегальные поставки крайне выгодными. В результате население России переключается на более дешевую нелегальную продукцию, а преступники обеспечивают широкое предложение за счет поставок из сопредельных стран, резюмирует эксперт.

Откуда везут контрафактный табак

По словам Черкасского, большая часть нелегальных сигарет поступает в Россию из стран ЕАЭС (до 55%), из них более половины приходится на Белоруссию: именно в республике на данный момент наиболее низкие акцизы и цены на сигареты из всех стран союза. Сигареты, произведенные в Казахстане, составляют 8,9% нелегального рынка, за ними следует Армения с долей в 8,8%, добавляет Александр Мироненко. Примерно поровну остальную часть «серого» рынка за пределами ЕАЭС формируют продукция из других стран (Украина, ОАЭ, Китай и др.), продукция с подозрительными, поддельными акцизными марками или вовсе без них, а также подделки известных брендов. При этом Игорь Черкасский обращает внимание на тот факт, что доля последней категория в последние годы стремительно растет.

Так, легальный рынок сигарет с 2015 по 2019 год сократился на 25%, и эта тенденция, по оценкам экспертов, продолжится и в 2020 году, говорит Василий Груздев. Игорь Черкасский отмечает, что исходя из исследований Nielsen, каждый год нелегальный рынок сигарет в России фактически удваивается, и перспектив для кардинального изменения ситуации в ближайшие годы не видно. Более того, периодически звучат предложения увеличить ставки акцизов в России, что в перспективе может привести к еще большему росту «серого» сегмента, уверен эксперт.

Об этом говорит и директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова: по ее словам, резкое повышение акцизных ставок и любые инициативы, вызывающие увеличение стоимости легальной табачной продукции, должны быть тщательно взвешены — каждый подобный шаг уводит потребителя из легального поля и способствует росту нелегального рынка.

«Прогноз неутешительный: объем нелегальной торговли пока измеряется двузначной цифрой, и оснований полагать, что он резко упадет в ближайшее время, пока, к сожалению, нет. В условиях ослабления карантинных мер и постепенного открытия границ стоит ожидать продолжения тренда на рост объемов нелегальной торговли, так как основные причины и условия такой ситуации, к сожалению, пока не устранены», — считает Александр Мироненко. По его мнению, существенного снижения объемов нелегальной торговли табачной продукцией можно добиться, если подход будет комплексным и одновременно будут использоваться такие инструменты, как взвешенная налоговая политика государства, более жесткие санкции за производство и сбыт нелегальной табачной продукции, установление единой минимальной цены табачной продукции.

Как нелегалы осваивают новые площадки

За первое полугодие 2020 года рынок нелегальной табачной продукции показательно перераспределился по интернет-площадкам, заметили авторы проекта по поиску, блокировке и привлечению к ответственности продавцов нелегальных сигарет в сети, который BAT совместно ведет с юридической фирмой «Городисский и Партнеры». По их данным количество сайтов, продающих контрафактные сигареты, за эти полгода уменьшилось в 4 раза, а число предлагающих такой товар аккаунтов в Instagram – увеличилось в 10 раз. Сократилось и количество предложений такого товара на Facebook и ВКонтакте — в 2 раза по каждой соцсети; число таких магазинов в Telegram и «Одноклассниках» осталось практически без изменений.

«По мере блокировок нарушители пересматривают свою тактику, меняют площадки. Мы видим существенный прогресс в блокировке сайтов, при этом преступники мигрируют в соцсети и Telegram. Instagram считается достаточно простой, а поэтому распространенной площадкой для ведения бизнеса, создать аккаунт в соцсети можно быстро, продвижение не требует больших затрат», — говорит Игорь Черкасский из BAT, добавляя, что Instagram – это хорошая витрина для нелегалов, которая эффективно привлекает покупателей в Telegram-каналы. Пандемия привела к росту онлайн-активности нарушителей. Число предложений выросло, а сроки рассмотрения обращений увеличились, что притормозило проект, указывает эксперт.

Организованные преступные группировки, которые контролируют рынок нелегального табака, постоянно ищут новые способы для увеличения черного рынка, включая расширение продаж через интернет и социальные сети, подтверждает тенденцию Василий Груздев из JTI.

«Мы пока не проводили специализированных исследований по этому сегменту, но также видим нарастающий тренд, — также говорит Александр Мироненко из Philip Morris International. — Мы призываем к тому, чтобы законодательные меры, как и контрольно-надзорная и правоприменительная практика, были усовершенствованы и соответствовали новым реалиям и вызовам. Без этого добиться кардинальных изменений в борьбе с нелегальным оборотом будет невозможно».