Гриф «секретно» снят: кто получил «золотой паспорт» Кипра

Кипрская газета Politis опубликовала список персон, получивших «золотые паспорта» Кипра за инвестиции. Перечень, утвержденный с 2008 по 2012 год, состоит из 34 человек. Примечательно, что большинство из них россияне и украинцы.

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В частности, в него вошли владельцы группы компаний ЕСН Григорий Березкин и торговой сети «Spar» в России Антон Белобрагин; гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова экс-владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган; первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, а также украинский бизнесмен Игорь Коломойский и его семья.

Кроме того, в списке оказались президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, бывший член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, совладелец компании Evraz Александр Фролов, председатель правления группы компаний и экс-депутат Самарской губернской думы «ВИД» Алексей Ушамирский, совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, соучредитель и совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов, первый замначальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов и другие.

Как сообщает Politis, перечисленные имена содержались в письме лидерам политических партий страны от президента республики Никоса Анастасиадиса. Перечень ранее был засекречен, однако теперь гриф «секретно» снят.

Ранее Кипр принял решение внести изменения в условия программы по получению гражданства за инвестиции, внедрив более жесткие механизмы борьбы с отмыванием денег — об этом писало агентство Associated Press. Главы государств и высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов и прочие политически значимые лица (переставшие ими быть год назад и ранее) должны будут доказать источник происхождения капитала и предоставить справку об отсутствии судимости. Кроме того, такое нововведение должно упростить возможность лишить гражданства тех, кто вовлечен или когда-либо был причастен к совершению серьезных преступлений. При этом основные условия остаются без изменений: для получения «золотого паспорта» нужно вложить в экономику страны минимум 2 млн евро и приобрести жилую недвижимость на сумму не менее 500 тыс. евро без учета налогов.

После предыдущего ужесточения программы «золотых паспортов» в 2018 году по итогам проверок в ноябре прошлого года власти Кипра приняли решение лишить гражданства 26 иностранцев, получивших гражданство благодаря инвестициям в экономику страны. Информация о том, кто именно был лишен гражданства, не раскрывалась.

О несовершенстве правил получения «золотого паспорта» говорили давно: Кипр часто критиковали за слабый контроль их соблюдения, писала ранее газета «Коммерсант». Желающего получить такой паспорт правительство должно очень строго проверять, уделяя особое внимание происхождению капиталов, наличию судимостей и связям с властями других государств, однако это не помешало обзавестись кипрскими паспортами десяткам нарушителей.

В прошлом месяце телеканал Al Jazeera опубликовал серию расследований под названием «Кипрские документы» (Cyprus Papers), в котором говорилось о «сомнительных личностях», сумевших получить заветный «золотой паспорт». В перечень вошли десятки действующих высокопоставленных чиновников и их семей, осужденные преступники, люди в бегах и множество личностей, к законности дохода которых есть вопросы. В результате скандала правительство Кипра пообещало проверить все выданные в рамках программы паспорта за 18 лет ее действия — с 2002 года по 31 июля 2020, когда в ее правила были внесены изменения.

Всего в перечне «подозрительных личностей» оказалось около 2,5 тыс. имен из 70 разных стран, причем они получили кипрские паспорта в обмен на инвестиции с 2017-го по 2019-й. По данным «Коммерсанта», среди российских граждан в списке можно найти, к примеру, предпринимателя Олега Тинькова, бывшего акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева и еще 16 политически значимых лиц.