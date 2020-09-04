Мораторий Берлина: «Северный поток — 2» предложили заморозить

Представитель немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц предложил приостановить на два года строительство экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2».

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«Я предлагаю немедленную заморозку строительства сроком на два года, то есть мораторий», — пояснил Мерц.

Немецкий политик связал свою инициативу с ситуацией вокруг Алексея Навального, передает РИА «Новости».

Три дня назад глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Берлин обсуждает с Вашингтоном расхождения во взглядах на СП-2.

По его словам, Германия в диалоге с США отстаивает свою позицию о том, что трубопровод должен быть введен в эксплуатацию, а санкции в отношении участников этого проекта неприемлемы.

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я об этом сообщил напрямую моему коллеге [госсекретарю] Майклу Помпео. Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу», — сказал Маас.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что российско-европейский экономический проект должен быть завершен, сообщает Reuters.

В декабре прошлого года американские законодатели прописали экономические ограничения в отношении иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве СП-2, в оборонном бюджете США.

Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas вывела все свои суда из зоны строительства. На поиски альтернативы ушло время, но российские власти заявили, что проект будет закончен.

Однако первый пакет санкций не остановил работу проекта, после чего Вашингтон решил ввести дополнительные рестрикции.

В июле нынешнего года Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Позднее конгресс США одобрил расширенные санкции против СП-2. Ограничения направлены против владельцев любых судов, которые участвуют в строительстве. Под санкции попали и компании, страхующие технику и выполняющие ее техническое обслуживание.

Вашингтон обосновывает происходящее тем, что Москва якобы будет использовать газопровод в своих геополитических целях, а Европа попадет в зависимость от российских властей.

«Убирайтесь сейчас, или знайте, что вы идете на риск», — так глава Госдепа Майк Помпео обратился ко всем компаниям, участвующим в СП-2, в том числе – европейским.

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что этот проект имеет «сугубо экономическую» направленность. Он также пообещал достроить проект.

«Да, мы, безусловно, сможем достроить [газопровод] самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встает в этой связи», — сказал политик на встрече с Меркель в январе нынешнего года.

Глава российского государства признал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев.

«Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — пояснял Путин.

Он также поблагодарил Берлин за содействие в реализации проекта и противодействие санкциям США, передает ТАСС.

«В активе России и Германии — целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики», — добавил президент России.

Противостоит СП-2 также и Варшава — ранее антимонопольный регулятор Польши (UOKiK) посчитала ограниченным доступ к информации «Газпрома» о его партнерах. Как стало известно, польские чиновники инициировали расследование в отношении «Газпрома» и пяти компаний-партнеров по СП-2: OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie. Расследование стартовало еще в мае 2018 года.

Согласно заявлению регулятора, «Газпром» без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями. Результат сделки — возможное ограничение конкуренции на газовом рынке Европы.

Российский энергетический гигант подал апелляционную жалобу на действия UOKiK. Позиция «Газпрома» в этой тяжбе: UOKiK в ходе инициированного им антимонопольного расследования запросил информацию, не связанную с предметом расследования. И никак не обосновал свой запрос.