Судят по остаткам: за что будут наказывать чиновников

«Полностью поддерживаю посыл премьера. В сегодняшней непростой ситуации каждый рубль должен работать на достижение национальных целей. Конечно, при обеспечении должной эффективности», — сообщил в четверг 3 сентября на своей странице в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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Бюджетные механизмы и закупочные процедуры «не всегда соответствуют вызовам времени», уточнил Кудрин, добавив, что «необходимы системные меры» для решения проблемы неизрасходованных средств госбюджета.

Этот твит — отклик Кудрина на призыв премьера правительства Михаила Мишустина. В среду 2 сентября на заседании правительства премьер-министр обратил внимание на большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований, предназначенных для реализации госпрограмм и нацпроектов, но оставшихся с прошлого года невостребованными.

Под персональную ответcтвенность

Ситуация выглядит так: ежегодно правительство утверждает госрасходы на реализацию различных проектов. На строительство дорог, школ, больниц, техники, закупку и ремонт оборудования, программного обеспечения и прочего. Бюджет прошлого года был профицитным — в размере 1,96 трлн руб. (1,8% ВВП). То есть деньги в госбюджете имеются, даже с запасом — на все, что было запланировано к исполнению.

Проблема в другом. Как эффективно распорядиться госинвестициями в экономику. Распорядители бюджетных средств — министерства и ведомства — не всегда в состоянии освоить госсредства с максимальной пользой для граждан.

«Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима. Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам», — заявил Мишустин.

Он предупредил, что министры и главы служб и агентств «будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти».

При этом Мишустин уточнил, что необоснованное накапливание бюджетных остатков по невыполненным госконтарктам и нацпроектам произошло по итогам прошлых лет, а сейчас финансовая дисциплина укрепляется. В этом году сокращены сроки заключения госконтрактов и доведения денег до конечных получателей. Некоторая часть средств была перераспределена на другие, более востребованные проекты. «Необходимо продолжить работу в этом направлении, не снижая темп», — призвал Мишустин.

Коллегия Счетной палаты РФ еще в феврале указала на антирекорды, установленные правительством по исполнению госконтрактов.

Недоисполнение расходов по итогам 2019 года составило 1 трлн 122 млрд рублей. Еще один антирекорд связан с неравномерным использованием средств в течение года — треть бюджета использована в четвертом квартале.

«В целом мы должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Надеюсь, что новое правительство более активно возьмется за исполнение имеющихся обязательств и такого неисполнения не допустит», — говорил Кудрин.

Как уточнили для «Газеты.Ru» в Счетной палате, расходы прошлого года были исполнены на самом низком уровне за последние 11 лет — всего 94%. Объем неиспользованных бюджетных ассигнований составил 1,1 трлн руб. Это в 1,4 раза больше, чем в 2018 году.

При этом в полтора раза выросли остатки, подлежащие использованию в очередном финансовом году, но на те же, ранее запланированные цели. Иными словами, из года в год правительство выделяет средства на одни и те же объекты, в том числе социальные, а министерства не могут эти работы завершить. В том числе те, которые проходят по списку нацпроектов, предложенных президентом.

Еще в ноябре прошлого года Кудрин, отчитываясь перед сенаторами, отметил, что за оставшиеся полтора месяца «необходимо потратить свыше 5 трлн рублей».

Уже тогда было понятно, что такой массив госинвестиций освоить не получится. Например, без проектно-сметной документации в ноябре оставались проекты на 30 млрд рублей. То есть к ним даже не приступали.

Объем неисполняемых расходов растет с 2016 года и за это время увеличился в 4,5 раза, подсчитал глава СП.

«С этой динамикой надо что-то делать», — сказал Кудрин и пообещал назвать основных нарушителей бюджетной дисциплины. По его словам самый низкий показатель за последние три года по исполнению госпрограмм у Минприроды (исполнено 59,8%) Минкомсвязи (77,1%), Росавиации (77,2%), Росморречфлота (78,5%) и Федеральной антимонопольной службы (78,6%).

Как пояснили в СП РФ, Бюджетным кодексом определен закрытый перечень мер принуждения, применяемых к участникам бюджетного процесса за нарушения. Это взыскание предоставленных средств, взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета, приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

При этом привлечение государственного органа (органа местного самоуправления), являющегося участником бюджетного процесса, к ответственности за совершение бюджетного нарушения не освобождает его должностных лиц от административной ответственности, уточнили в СП.

«Так, постановлением правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1950 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов РФ» установлены такие меры ответственности, как сокращение объема дотаций на 2021 год», — говорится в комментарии СП на запрос «Газеты.Ru».

В СССР чиновники больше боялись статей за «вредительство» или «невыполнение плана», чем статей за финансовые нарушения, отмечает член Общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян. Сейчас все наоборот — боятся сильнее формальных статей, но за которые предусмотрены денежные штрафы. Например, за нарушение бюджетной дисциплины в виде направления бюджетных средств в целях, не соответствующих бюджетной смете или государственному контракту, чиновник может быть привлечен к ответственности по статье 15.14 КоАП РФ и оштрафован от 20 до 50 тысяч рублей.

Или даже получить дисквалификацию от года до трех лет. За вредительство сейчас никто не сажает, такой и статьи-то нет, уточняет правовед.

Вице-президент Центра политтехнологий профессор ВШЭ Алексей Макаркин считает, что у премьера Мишустина есть шансы поднять бюджетную дисциплину.

«Неизрасходованные средства госбюджета накопились еще при премьере Дмитрие Медведеве. Считалось, что премьерскую должность тот получил в качестве компенсации за лояльность. Он пришел на эту должность после президентства и оставил ее без претензий на большее. Медведев не воспринимался чиновниками как человек, который может потребовать исполнения решений. Жесткое руководство — это было и не в характере Медведева», — говорит Макаркин.

С Мишустиным иная ситуация. «Сейчас чиновники понимают, что у нынешнего премьера большой кредит доверия от президента и что Мишустин был призван возглавить правительство как человек, который навел порядок в налоговой сфере, и он теперь может добраться до остальных», — считает Макаркин.