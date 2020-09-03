ВОР с АМР: «красивые» номера продадут через «госуслуги»

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств» и в Бюджетный кодекс, согласно которым регионы получат право реализовывать с торгов особые серии автомобильных и мотоциклетных номеров. Документ уже направлен в правительство России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.

Подчеркивается, что «красивые» номера ГИБДД уже не будет выдавать в случайном порядке обычным автовладельцам.

Заинтересованные граждане смогут выбрать на сайте госуслуг нужный им номер, следом будет назначена стартовая цена за лот и аукцион. Победитель торгов и станет владельцем государственных регистрационных знаков (ГРЗ).

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Издание приводит пример самых дорогих номеров. Так, наиболее ценными будут ГРЗ с комбинациями одинаковых цифр и букв (например, А111АА или В888ВВ), начальная ставка лота за них составит 600 тыс. руб. Знаки с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 и т.д. (например, А100АА) будут стоить минимум 450 тыс. руб. За номерные знаки для мотоциклов с одинаковыми буквами и цифрами 0001, 0002, 0003 и т.д. (например, 0004ММ) попросят от 200 тыс. руб.

Министерство разработало сетку из 13 вариантов тарифов.

Если человек захочет выбрать номер без повторяющихся буквенно-цифровых символов и особых сочетаний (типа ЕКХ, которое закреплено за ФСО), то начальный лот для такой покупки составит 5 тыс. рублей. Любой субъект федерации получает право самостоятельно повышать или снижать начальную цену в десять раз, так что в теории базовая стоимость госномера сможет достигать уровня в 6 млн руб. для легкового авто и 2 млн рублей для мотономера.

Продолжительность торгов составит месяц, при этом один человек сможет участвовать не более чем в пяти аукционах. Выручка от этих продаж пойдет в федеральный и региональные бюджеты в равных пропорциях. Предполагаемые изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Разработать правила легальной продажи номерных знаков президент Владимир Путин поручил Минэкономразвития и МВД еще 10 лет назад. В 2019–2020 годах первоначально планировалось всю прибыль от реализации номеров оставлять в регионах, кроме того, эти правила не распространялись на мотоциклы. Поправки впоследствии были переработаны и получили одобрение всех органов власти.

Сейчас действует сложная легальная схема приобретения «красивых» госномеров: купить их можно лишь вместе с машиной-донором. Частные коммерческие аукционы таким образом продают машину и номера, последний регистрируется на автомобиль покупателя, а машина-донор возвращается продавцу. В министерстве ожидают, что в среднем от каждой продажи номера государство сможет зарабатывать около 300 тыс. руб.

Рынок продажи госномеров только выиграет от принятия этого законопроекта, полагает представитель портала Anomera.org Евгений Соколов.

«Сегодня многие отказываются от приобретения красивых госномеров, так как процесс их передачи занимает очень много времени, а в некоторых случаях влечет за собой внесение записей в паспорт транспортного средства, что для многих неприемлемо», — приводит слова предпринимателя «Коммерсант».

Возможности новой системы продажи госзнаков реализованы не полностью: некоторые сочетания стоят дороже 6 млн руб., регионы могли бы заработать больше, убеждена глава союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева.

Среди тех сочетаний, которые стоят дорого на рынке, но не учтены законодателем, эксперты называют

«зеркальные» варианты цифр (717, 828), серию АМР в Москве или КРА в Чечне, а также популярную в определенных кругах серию ВОР.

Продажа «красивых» номеров — распространенная практика в таких странах, как Чехия, Германия, Великобритания, ОАЭ и США, напоминает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. По его словам, в Эмиратах на серии с минимальным содержанием цифр цены доходят до нескольких миллионов долларов США. В то же время правозащитник Шерстнева отмечает, что во всем мире есть определенный ценз на то, какие именно сочетания букв и цифр выводятся на номер, какую коннотацию они несут.

«К примеру, в Германии нельзя купить номер с наименованием «вор» или еще что-то нецензурное. В России за государственными сериями АМР тянется след тяжелых ДТП и беспредела на дороге, есть стойкие аллюзии на государственный произвол, который творился машинами с этим литерами. Я бы пожелал нашим законодателя внимательно следить за продажей таких номеров, государство не должно поощрять пороки общества, маркирующиеся подобным образом», — высказался по этому поводу Ифанов.