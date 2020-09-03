Как в Бангладеш: Минфин предложил сажать на 7 лет за крипту

Минфин хочет дополнить закон о ЦФА запретом на получение вознаграждения за майнинг в криптовалюте, а так же любой оборот криптовалют в стране, пишут «Известия» со ссылкой на направленный министерством на межведомственное согласование документ.

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При этом сам процесс производства цифровых денег по-прежнему будет разрешен, но получать за него привычное вознаграждение в биткоинах и эфире будет нельзя. То есть, сама операция, по сути, лишится финансовой выгоды.

Управляющий партнер Exante Алексей Кириенко рассказал «Газете.Ru», что из-за этого майнерам придется изобретать какой-то новый способ для получения прибыли в национальной валюте.

«Один из вариантов – майнить на биржу (вероятно, зарубежную, поскольку в РФ оборот криптовалют хотят запретить), и конвертировать заработанную криптовалюту в рубли там, а затем выводить. В этом случае комиссии будут выплачиваться в других странах, вне России»,

– предположил эксперт.

Но будет ли эта схема законной из нынешнего текста поправки точно сказать нельзя, подчеркнул Алексей Кириенко. Но, можно с уверенностью констатировать, что принятие подобных законов тормозит развитие финтеха в России.

Кроме того, в поправках предлагается запретить физлицам и индивидуальным предпринимателям проводить любые операции с цифровыми валютами. Исключение составляют три случая: если владелец крипты завещал ее в наследстве, или если против него же возбуждено исполнительное производство или идет процесс банкротства.

Все, что не попадает под эти три случая, по мнению Минфина, должно жестко караться:

обычные граждане могут попасть под штраф до 100 тыс. рублей или отправиться в тюрьму на срок до семи лет. Для ИП предусматривается штраф до 1 млн рублей. Попадают ли под предлагаемый запрет другие юридические лица, «Известия» не уточняют.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в таких формулировках закон звучит чрезвычайно жестко, и принятие таких поправок приведет к тому, что владельцы цифровых активов попросту будут скрывать соответствующие доходы. Вдобавок, российский бюджет из-за этого только потеряет в налогах от сделок с криптовалютой.

«Предложение Минфина введет еще более жесткие ограничения, что может привести к тому, что трейдеры сменят юрисдикцию. А страна многое потеряет в плане цифрового развития и совершенствования технологии блокчейна, за которой, по мнению многих структурных инвесторов, – будущее всей мировой финансовой системы», – согласился гендиректор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт добавил, что

в этом случае Россия практически встанет в один ряд с такими странами, как Эквадор, Киргизия, Боливия и Бангладеш, где криптовалюты полностью запрещены в любом виде.

Пока что регуляторные практики в России в целом соответствуют аналогичным мерам в Исландии, Вьетнаме, Таиланде или Китае: там есть жесткие ограничения на оборот криптовалюты в качестве платежного средства. В соответствии с нынешним законом в России такие активы могут рассматриваться только в качестве инвестиций или капитала.

«На рынке эта новость не нашла отражения, но для российских трейдеров и инвесторов это гром среди ясного неба. Миллениалы точно возненавидят чиновников за такие решения, потому что они делают все, чтобы у России не было цифровой экономики, и она не смогла догнать развитые страны», – сетует аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Что с этим делать

Предлагаемые ограничения вызывают вопросы не только у экспертов, но и у представителей некоторых ведомств. В частности, еще в начале лета замминистра юстиции Денис Новак говорил, что у приставов возникнут проблемы с исполнением таких норм, поскольку даже если они и разрешают изымать криптовалюты у должников, продавать их попросту некому, так как покупка цифровых денег в России запрещена.

Проблемы могут возникнуть и у банков, которые еще недавно открыли возможность выдавать кредиты под залог криптовалют.

В середине августа, по данным газеты «Коммерсант», «Экспобанк» первым в России выдал такой займ предпринимателю под залог токенов Waves.

Тогда опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что решение выдавать кредит под такую волатильную криптовалюту как Waves – достаточно спорное с точки зрения банка. Но в любом случае прецедент открывает доступ к более широкому применению такого инструментария на рынке.

«В следующем году такие сделки могут быть абсолютно стандартной практикой, так как криптовалюты получат свойства имущества, которое можно передавать в залог, а следовательно быть предметом кредитных сделок», – отмечал директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев.

В теории, новые поправки от Минфина не запретят выдавать такие кредиты, поскольку криптовалюты будут использоваться именно как залоговое имущество, что не противоречит статье 128 ГК. Но если кредит не будет выплачен, а банк заберет криптовалюту себе – сможет он ее реализовать или нет – большой вопрос.

А это может привести к распространению практик по выдаче заведомо невозвратных кредитов под быстр обесценивающиеся токены ради незаконного вывода денежных средств из банковской системы.