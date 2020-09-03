«Нет выгоды»: за продажу на «Авито» налог не возьмут

Министерство финансов не намерено вводить новые налоги с продажи подержанных вещей в интернете, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

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«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как «Авито») и социальных сетей», — отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что

каких-либо новаций и изменений в части уплаты и взимания налога на доходы физлиц не планируется, и речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что россиянам предстоит платить налоги с продаж через интернет-площадки подержанных вещей, в том числе через «Авито».

Министерство финансов указало, что продажа вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, причем обязанность по начислению и уплате налога должна возлагаться на продавца товара.

«Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов. Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Минфин.

Ведомство указало, что такие требования уже содержатся в Налоговом кодексе, и физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им менее предельного установленного срока, должны исчислять и уплачивать налог с таких доходов самостоятельно.

Документ, на который ссылаются «Ведомости», не содержит новых инициатив, а выглядит как разъяснение уже действующего налогового законодательства, говорит руководитель направления корпоративного налогообложения «Авито» Юлиана Стукачева.

«Действующее российское налоговое законодательство уже накладывает на физических лиц обязательства по уплате НДФЛ в определенных случаях. Согласно ему, при получении дохода от продажи б/у вещей в пределах 250 000 рублей не возникает обязанность по уплате налога»,

— объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

По статистике «Авито», 98% сделок по продаже товаров и вещей, совершаемых за год в с2с-сегменте (от потребителя к потребителю) одним физическим лицом, не достигают порога в 250 тыс. рублей: стоимость коляски, детской курточки или кроссовок значительно меньше, чем оговоренный законодательством порог, отмечает Юлиана Стукачева.

Российские власти уже давно вынашивают планы по транcформации налоговой системы для физлиц, что не исключает попыток инвентаризовать и расширить список потенциально возможных доходов граждан, налоги с которых могли бы пополнить бюджет.

Можно ожидать и расширение мониторинга на такие неочевидные, на первый взгляд, виды деятельности, как продажа поддержанных вещей, что, правда, поспешил опровергнуть Минфин, говорит ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Он предлагает вспомнить пример с налогообложением подарков, где потребовались дополнительные разъяснения ФНС.

«С продажей вещей то же самое. Если она носит эпизодический характер, и они были приобретены ранее продавцом либо его родственниками, резонно не учитывать НДФЛ, поскольку здесь нет выгоды и стимула «заработать».

Однако если продажи носят регулярный характер, осуществляется некий арбитраж, то можно говорить о предпринимательской деятельности, доходы с которой сейчас фактически остаются в серой зоне», — объясняет Уткин.

Эксперт приводит в пример зарубежный опыт: в США трактовки налоговиков в отношении таких продавцов различаются от штата к штату – в 30 из 50 штатов с подобных сделок взимается налог с продаж, в то же время во многих их них подобные обязательства возникают лишь с определенной суммы, отмечает юрист.

По словам эксперта информационно-аналитического центра TeleTrade Петра Пушкарёва, в большинства стран даже физические барахолки на рыночных площадях, как правило, налогами на облагаются — если продавать вещи, находившиеся в личном пользовании, и по цене дешевле, чем вещь покупалась.

Сейчас, когда доходы большинства семей пострадали, покупка и продажа подержанных вещей тем более актуальна, поэтому вряд ли Минфин или налоговая выйдут с инициативой таких явно несвоевременных и непопулярных мер, уверен эксперт:

«С точки зрения логики такой шаг тоже выглядел бы странно: изначально, приобретая новую вещь, покупатель уже заплатил государству 20% налога на добавленную стоимость, а теперь, перепродавая и «убавляя» стоимость, должен заплатить государству второй раз, еще 13%?»

— говорит Пушкарёв. Он также отмечает, что финансовый «выхлоп» для властей здесь был бы незначительным, и куда дороже обошлось бы администрирование сбора подобного налога.

«Если бы власти и попытались ввести такое унижающее граждан «новшество», то люди массово начали бы обходить этот налог, используя обходные способы оплаты с карты на карту, указывая иные цели платежа, либо с помощью электронных кошельков. Поэтому вряд ли что-то путное получилось, просто создали бы и себе, и людям больше технических трудностей», — отмечает эксперт TeleTrade.

Однако он не исключает того, что в будущем получится вычислять и облагать налогом подобные сделки не обычных граждан, а представителей небольших торговых сетей, которые часто пытаются реализовать новый товар через такие интернет-площадки.