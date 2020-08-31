Учебе не помеха: россияне готовы отправить детей на работу

33% опрошенных россиян убеждены, что дети школьного возраста могут работать, такие данные приводит сервис по поиску вакансий «Работа.ру». Из тех, кто считает, что подросткам можно работать, 21% (каждый пятый опрошенный) полагают, что зарабатывать свои первые деньги школьникам нужно начинать в старших классах, а 12% — в средних.

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В исследовании говорится, что 23% респондентов убеждены: искать первую работу нужно все же на первых курсах обучения в институтах и университетах, то есть будучи занятым на очном или вечернем образовании. Аналогичное количество граждан полагают, что начинать работать можно только на последних курсах вузов. При этом каждый пятый сообщил, что, по его мнению, впервые выходить на работу юным гражданам нужно уже после окончания обучения в высших учебных заведениях.

Подавляющее большинство россиян считают, что родителям подростков необходимо их поддерживать в период финансового становления.

«92% жителей России уверены, что финансовую поддержку работающим подросткам оказывать необходимо. При этом 30% респондентов отметили, что это нужно делать до тех пор, пока подростки не найдут хорошую работу с достойной зарплатой», — отмечают аналитики «Работа.ру».

Чуть менее трети респондентов склоняются к тому, что помогать детям нужно только в случае крупных покупок — приобретения квартиры или автомобиля, а 32% заявили, что деньгами выручать взрослых детей нужно всегда. Только 8% опрошенных считают, что детей, окончивших вузы и начавших самостоятельную жизнь, можно не опекать в финансовом плане. Опрос проводился в августе 2020 года во всех субъектах России, в нем приняли участие 4,3 тыс. граждан в возрасте старше 18 лет.

В современном бизнесе с активной интеграцией в интернет, IT-технологии, всевозможные видео-сервисы и соцсети молодежь быстрее ориентируется, чем старшее поколение, поэтому ей проще начать работу даже в раннем возрасте, считает психолог Дарья Лодзинская.

«Поколение Z, их еще называют i-поколение, так вот оно уже работает и, уверяю вас, местами зарабатывает куда больше, чем их родители. К примеру,

есть такая Настя Радзинская, которая в свои пять лет заработала в 2019 году с помощью Youtube $18 млн и стала одним из самых богатым блогеров по версии Forbes,

— говорит Лодзинская. — Да, за ее бизнесом, очевидно, стоит семья, и я не говорю здесь о вопросах этики, но тем не менее те, кого мы сейчас считаем молодежью, во многом будут лучше нас — поколений X и Y — разбираться в этом новом дивном мире».

Собеседница издания отмечает, что уже сейчас многие компании с удовольствием принимают на работу молодых сотрудников даже без опыта работы, но при наличии собственных блогов и успешных пабликов для развития алогичных платформ на стороне бизнеса.

По словам коммерческого директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого, в период пандемии молодые россияне стали чаще интересоваться поиском работы. Соискатели также стали чаще привлекать молодых сотрудников.

«Предложений для выпускников и студентов стало на 20% больше. Кстати, и молодежь начала искать работу активнее,

при этом поисками больше занимаются девушки — количество их резюме выросло на 8%, а доля от общего числа соискателей 16-23 лет составила 64%.

Количество резюме мужчин 16-23 лет в июне снизилось на 11%, доля от общего числа — 36%», — рассказал «Газете.Ru» Корицкий.

В России есть запрос на квалифицированные трудовые кадры, поскольку в стране высокое перепроизводство людей с высшим образованием, а на самом дел не хватает молодых профессионалов среднего звена, отмечает доктор экономически наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов.

«Никого не обижая, хочу сказать, что нам не хватает высококвалифицированных профессионалов, которые работают в тех же автосервисах, на станках, инженеры по обслуживанию роботизированных линий производства. К примеру, хороший повар — ему цены нет. И вот в этом случае мне кажется, лучше начинать трудовую деятельность раньше, чтобы постигать основы какого-то мастерства», — добавляет экономист.

В сложившейся непростой ситуации из-за пандемии подростки могут немного улучшить экономику домохозяйств, но их работа не должна рассматриваться как источник заработка, а скорее должна мотивировать ребенка, полагает Смирнов.

«Да, хорошо, когда подросток осознает свою социальную ответственность, когда его папа потерял работу, например, а у ребенка есть возможность заработать. Это нормальная социальная ячейка, где формируется взаимопомощь и мотивация для подростка не только деньги заработать, но и поддержать семью. Но как бы ни было тяжело семье, я убежден, материальные соображения, они не должны быть доминирующими в данном случае», — заметил Сергей Смирнов.