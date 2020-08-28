Нулевая выгода: россияне вычищают свои валютные депозиты

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА «Новости», основанные на статистике Банка России.

Реклама

Прирост этого показателя составил 53% в сравнении с июнем: тогда валютные депозиты суммарно сократились на $332,1 млн.

«Это напрямую связано с нулевыми ставками ФРС и ЕЦБ и, как следствие, околонулевой доходностью вкладов в российских банках. Прошлым летом часть вкладчиков успела зафиксировать ставки в долларах до 1,5-2%. Но сегодня их сроки истекли, а новые ставки находится на уровне 0,5% и ниже», – объяснил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт отметил, что

скорее всего, речь идет не о принципиальном закрытии вкладов, а о том, что их владельцы просто не стали продлевать депозиты дальше.

Но при этом люди не выводят деньги из банков в наличные, а оставляют их на текущих счетах, так что говорить о том, что ситуация выглядит тревожно и угрожает состоянию банковского сектора, не приходится.

Но даже если часть из них захочет обналичить свои вклады, банки к этому готовы, ведь еще в марте они запаслись рекордным объемом наличной валюты. Сейчас в кассах сосредоточено более $10 млрд – на пике валютной паники в 2014 году россияне вывели со счетов ровно такую же сумму. Впрочем, проводить прямые параллели с событиями шестилетней давности сейчас не стоит, уверен эксперт.

«С того времени россияне уже привыкли, что валютный курс может меняться очень сильно, их это не особо пугает. Кроме того, большинство клиентов перешло на удаленные сервисы и отвыкло ходить в кассу – разводит руками Валерий Емельянов. – Я не представляю, что должно случиться, чтобы наши граждане сегодня пошли и сняли со счетов купюр на $10 млрд».

При этом аналитик добавил, что

даже если россияне вычистят в кассах «все до последнего цента», банки займут валюту у регулятора (резервы ЦБ на данный момент составляют около $600 млрд) или купят ее на рынке, после чего обналичат у партнеров в Европе или США.

Впрочем, необходимость покупать валюту на открытом рынке может нанести дополнительный удар по курсу рубля. Дело в том, что закупать ее придется по нынешним курсам: для понимания, к вечеру пятницы доллар стоил 74,37 рубля, а евро – 88,37 рубля.

«Потенциальный объем покупки валюты банками сложно предвидеть, но ориентировочно доллар может доходить до 80 рублей в моменте, если не успеет откатиться после текущего роста», – предупреждает Валерий Емельянов.

Но если за осень произойдет коррекция на 3-4 рубля вниз, то доллар в случае экстренной скупки валюты банками вряд ли будет стоить больше 77, предположил аналитик.

Пассивный доход

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев посмотрел на ситуацию с иной стороны. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что нынешние низкие ставки по вкладам, причем не только в валюте, но и в рублях, заставляют владельцев депозитов искать иные возможности для приумножения своих накоплений.

«Кто-то начинает инвестировать на фондовом рынке, некоторые граждане приобретают долю в бизнесе. Но в данный момент отток вкладов остановился – люди реализовали отложенный спрос или уже приобрели туристические путевки, так что в дальнейшем наверняка процесс закрытия валютных вкладов замедлится», – объясняет эксперт.

При этом оба опрошенных «Газетой.Ru» эксперта заметили, что

для банков закрытие таких вкладов выгодно. Артем Деев напомнил, что вклады в евро уже довольно давно нельзя открыть практически нигде, а по долларовым депозитам доходность в среднем составляет 0,85% годовых.

«По факту банк продолжает удерживать средства клиентов, только теперь не платит за это процентов. Вместе с тем, клиенты, у которых истекли сроки вкладов, являются идеальной аудиторией для продажи им инвестиционных продуктов, на которых банк может заработать дополнительные комиссии», – соглашается Валерий Емельянов.

Артем Деев добавил, что по сути серьезных проблем для банковской системы этот процесс вызвать не может: деньги клиентов просто перетекут из одного инструмента инвестирования в другой: те же ПИФы, ОФЗ или акции компаний.