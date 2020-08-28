Острова раздора: почему провалилась экономика Абэ

О намерении оставить пост главы правительства Синдзо Абэ объявил в пятницу, 28 августа. Официальная причина – состояние здоровья. Неофициальная версия ухода Абэ, обсуждаемая сейчас в японском обществе, связана с Россией и с экономическими проблемами самой Японии.

«Я принял решение уйти с поста премьер-министра. Я хотел бы извиниться перед народом Японии»,

— заявил премьер на пресс-конференции.

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Ранее Абэ обещал «решить территориальный вопрос с Россией в течение своего премьерства». Япония претендует на острова Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и группы островов Хабомаи), хотя по итогам Второй мировой войны они были закреплены за Россией. Спор об островах, которые Япония называет своими «северными территориями», является главным препятствием к подписанию мирного договора между странами. А отсутствие мирного договора, в свою очередь, препятствует развитию экономических связей двух стран, вносит напряжение в политическое сотрудничество.

За счет печатного станка

Абэ во главе кабмина с 2012 года и все это время он пытается реанимировать вялотекущий экономический рост в стране. Основной прием, который применил премьер и уже названный в его честь «абэномикой» заключается в нулевых процентных ставках Центробанка и накачке экономики триллионами иен.

Поначалу такая стратегия приносила свои плоды, в 2013 году рост ВВП Японии достиг при Абэ пикового значения — 2%. Но темпы подъема экономики в последующие годы снизились, значительного роста экспорта не случилось даже за счет обесцененной иены, ВВП в среднем рос на 1%.

По данным агентства Kyodo, с апреля по июнь текущего года, падение ВВП страны достигло -7,8% по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом исчислении спад составил -27,8%.

Нынешний экономический спад считается в Японии самым масштабным с 1955 года.

За 8 лет правления правительство Абэ регулярно включало печатный станок и выпустило в итоге рекордные 513 трлн иен. Эти средства ЦБ потратил на скупку государственных и корпоративных ценных бумаг. В итоге государство вошло в капитал каждой третьей публичной компании Японии. Госдолг страны — один крупнейших в мире, он составляет 250% ВВП. Экономисты опасаются дефолта Японии.

Что будет делать с таким наследием преемник Абэ — неизвестно. Влиятельная японская газета «Майнити симбун» (Mayniti Simbun) называет наиболее вероятными кандидатами на пост премьера министра финансов Таро Асо и главу МИД Фумио Кишиду.

Не преуспел Абэ и развитии экономических связей с Россией, хотя старался: всегда принимал приглашения на российские форумы, 26 раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле и в Токио, а также на международных переговорных площадках в рамках G20 и G7.

Один из предметных разговоров на тему расширения экономических связей состоялся в Москве в январе прошлого года. Тогда была поставлена задача увеличения товарооборота между странами с текущих $20 млрд до $30 млрд в год. Это примерно равняется цифрам, которые Россия имеет с США.

Фауна совместного ведения

Идей для наращивания товарооборота между Москвой и Токио в общем-то не много — энергетика, совместное развитие технологий, в первую очередь медицинских и фармацевтических, инфраструктура, услуги, туризм.

Россия может нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), сейчас российский газ покрывает до 10% потребления Японии за счет проекта «Сахалин-2». Акционерами оператора этого проекта являются «Газпром», «Шелл» и две японские компании — «Мицуи» и «Мицубиси».

Помимо увеличения экспорта СПГ, обсуждался проект строительства газопровода по морскому дну, а также другой мега-проект: строительство моста длиной 40 км с Сахалина на японский остров Хоккайдо.

Предполагаемый объем инвестиции — $45 млрд. При этом есть и проект строительства моста между материковой частью РФ и Сахалином (проект оценивался почти в $5 млрд).

В этом случае у Японии появился бы доступ к Транссибу или БАМу, и далее по рельсам в Евросоюз. Это был бы дешевый и быстрый путь на европейский рынок сбыта, минуя морские перевозки. Но практической реализации эти идеи не получили.

Путин и Абэ пытались придать экономический импульс и самим спорным территориям. Еще в декабре 2016 они договорились о ведении на Курилах совместной хозяйственной деятельности. Японская сторона предложила план сотрудничества из восьми пунктов. Причем, два из них касались не островов, а, например, фармпроизводства и строительства метро в Воронеже совместно с японскими компаниями Kyosan Electric Manufacturing и Nice Corporation. Также японцы были не против сотрудничества в сфере рыболовства, марикультуры, АПК.

А Россия пообещала японскому бизнесу ряд инфраструктурных и жилищных проектов на Сахалине, в Казани, в Ярославле, Хабаровске и совместный промысел некоторых видов морской фауны, — сельди иваси, скумбрии. А также выращивание морского ежа и гребешка.

Инвестиционного дождя не случилось

Некоторые из этих проектов дошли до стадии реализации, но инвестиционного дождя от Токио никто и не ждал и совместные проекты не внесли заметного вклада в рост товарооборота, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

В Кремле, тем не менее, высоко оценили деятельность Абэ на посту премьера. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кто бы ни занял пост премьера он будет прилагать все усилия для возврата проблемных островов, отмечает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Но усилия будут тщетными, так как в новой редакции Конституции РФ после проведенного всенародного голосования записано, что официальные лица России не могут обсуждать отчуждение части территории нашей страны в пользу другого государства», — говорит Мильчакова.

С другой стороны крупнейшие корпорации, вложившие в проекты на российском Дальнем Востоке более $15 млрд (например, «Сахалин-1» и «Сахалин-2») постараются сделать все возможное, чтобы новый кабмин Японии и возможная смена политического вектора не нанесли удара по экономическому сотрудничеству двух стран, уточняет эксперт.

Но дальнейшему увеличению инвестиций из Японии в совместные проекты с Россией мешает не только «территориальный вопрос», но и тот факт, что Япония присоединилась к антироссийским санкциям США и ЕС, хотя и в ограниченном масштабе.

«Маловероятно, что новый премьер Японии радикально пересмотрит политику санкций, так как это будет означать для Японии значительное ухудшение отношений со своим главным союзником – США», — говорит Мильчакова.

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления Кира Сазонова не видит перспектив в урегулировании территориальной проблемы между Японией и Россией.

«Японцы не хотят примириться с тем, что они проиграли войну. Не хотят жить с пораженческой парадигмой, а у России к тому же есть претензия к Японии по поводу военных баз США на территории Японии. Убрать эти базы японцы не готовы, да и США сделают все, чтобы сохранить там свое военное присутствие. Компромисс в ближайшей перспективе невозможен», — говорит Сазонова.

Партнерство с США — гарантия сдерживания территориальных претензий к самой Японии со стороны Китая, считает руководитель Центра японских исследований Института востоковедения РАН Елена Катасонова.

«И это, пожалуй, важнее всего для японцев. Ради этого они готовы даже не припоминать американцам трагедию Хиросимы и Нагасаки», — говорит эксперт РАН, пока не будет политического решения, ни о каком сколько-нибудь значимом привлечении инвестиций в островную территорию речи идти не может.

По мнению доцента кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова уход Абэ не приведет к сворачиванию экономических и политических связей между РФ и Японией.

«Даже на пике «холодной войны» экономические отношения с Японией не страдали от политических событий. Даже сильное давление США не помешало сотрудничеству во время строительства экспортных газопроводов в 1970-1980-е годы. Поэтому не стоит ждать негативных перемен и сейчас», — прогнозирует Хестанов.