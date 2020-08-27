Модели и стиль вождения: кому придется доплатить за ОСАГО

С августа вступили в силу поправки в ОСАГО, которые помимо увеличения тарифного коридора предполагают применение страховщиками индивидуальных тарифов с учетом определенных факторов риска (так называемый «коэффициент страховщика»). Каждая страховая компания теперь может самостоятельно выбрать, какой именно фактор применить для повышения или понижения цены полиса.

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В компании «Страховой Дом ВСК» сообщили «Газете.Ru», что планируют использовать в качестве фактора риска такие параметры, как марка и модель автомобиля страхователя, а также его семейного положение. Насколько повысится или снизится стоимость полиса компания пока не уточняет. В «Ингосстрахе» помимо ранее использовавшихся коэффициентов (возраст, стаж, мощность мотора и т.д.) также планируют добавить фактор марки и модели автомобиля.

В «Альфастраховании» пока не определились с «коэффициентом страховщика», и сделают это к 5 сентября, когда поступят указания от Центробанка. Не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о новых факторах риска представители «Росгосстраха», «Ресо», «Ренессанс Страхования» и «Согаза». В компании МАКС отметили, что «консервативно подходят к вопросам ценообразования и в самом начале действия новейшей парадигмы тарификации в ОСАГО не планируют резких решений в части ввода новых факторов».

Привязка стоимости ОСАГО к марке и модели больно ударит по владельцам старых автомобилей, которые хуже всего обслуживаются своими владельцами и технически менее защищены от потенциальной аварии, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Очевидно, что здесь целью станут владельцы старых машин, у которых нет таких современных систем активной безопасности, как курсовая стабилизация, ABS, противобуксовочная система. Хотя никакой статистики, что они больше бьются в ДТП, нет», — отмечает эксперт.

Несколько источников «Газеты.Ru» в страховых компаниях также сообщили, что

ряд игроков рассматривают в качестве фактора риска учет при расчете цены ОСАГО стиля вождения потенциального клиента.

Для определения манеры поведения страхователя за рулем ему предложат после оплаты полиса установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер.

В течение месяца или более такие датчики снимают показания об интенсивности разгона и торможения, учитывают резкие маневры. По итогу этих исследований страхователю предлагается скидка, которая начисляется на банковский счет с разницы стоимости договора ОСАГО. Таким образом, эти страховые компании намерены избавиться от потенциально опасных водителей, которые склонны к ДТП.

В октябре прошлого года аналогичную идею в законопроекте поправок в ОСАГО продвигал Минфин, но его проект закона в итоге был раскритикован и отвергнут из-за риска более чем двукратного роста цен полисов. Подхватившие неудачный проект министерства депутаты убрали из него пункт о телематике, но такую возможность фактически не исключили.

Ранее в Российском союзе автостраховиков (РСА) говорили, что с помощью собственного коэффициента «страховщик сможет разделить страхователей на тех, кто с более низкой вероятностью попадет в ДТП, и им базовую ставку уменьшат, и тех, кто более вероятно попадет в ДТП, и им наоборот ее повысят».

На вопросы «Газеты.Ru» о новых факторах риска, которые каждый страховщик будет назначать по своему усмотрению, в РСА ответ по существу не предоставили.

В Центробанке также не прояснили «Газете.Ru» актуальную ситуацию с новыми факторами, отметив, что «Банк России не ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО в результате нововведений». Ранее регулятор сообщал, что согласно международному опыту в качестве таких факторов могут учитываться «характеристики транспортного средства (вес, возраст, пробег и прочее), интенсивность его использования, характеристики водителя (аккуратность вождения, соблюдение ПДД)».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что снижение тарифов для аккуратных водителей, декларируемое страховщиками, под большим вопросом, так как они вправе, но не обязаны предоставлять гражданам скидки.

«И это аморфное право сводится на нет предоставленной страховщикам возможностью увеличивать тарифы по «иным факторам», каким, не расшифровывается, это на усмотрение страховщиков», — отмечает Лысаков.

По словам депутата, авторы реформы ОСАГО для ее продвижения использовали политические спекуляции и экономический шантаж — всерьез заявляли, что страховые мошенники (автоюристы) раскачивают ситуацию перед выборами президента, и если тарифы не повысят, крупные страховые компании уйдут с рынка, а в ОСАГО наступит социальный взрыв.

«Несмотря на грязные приемы, ни одна из объявленных целей новаторами не достигнута, кроме того, что в результате «чистки рынка» полностью ликвидирован региональный сегмент ОСАГО. Оставшиеся «флагманы рынка с чистыми активами» настолько проворовались, что по данным МВД России и Банка России сами страховщики украли с рынка более 200 миллиардов рублей», — негодует парламентарий.

Лысаков отмечает, что факты реального страхового мошенничества так называемыми автоюристами и страхователями, из-за которых страховщики затеяли эту реформу, не превышают 1% от той суммы, что вывели с рынка сами страховщики.