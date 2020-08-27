Несите евро: банки вводят «налог» на валютные счета

Кредитные организации в России вводят плату за обслуживание счетов, номинированных в европейской валюте, пишут «Известия». Основная причина – отрицательная ставка ЕЦБ, из-за которой банки теряют деньги просто ведя такие счета.

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Опрошенные изданием эксперты сравнили эту меру с введением отрицательных ставок по вкладам в иностранной валюте: хотя такая мера и обсуждалась раньше, в декабре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в стране нет необходимости разрешать применять отрицательные ставки. Поэтому банки выходят из положения, вводя плату за обслуживание как своего рода налог на валютные счета.

По данным «Известий», одним из первых такую комиссию ввел Газпромбанк: там комиссия составляет 300 рублей, если за последний год по счету не было приходных или расходных операций. Не попадают под комиссию счета, у владельцев которых есть другие продукты банка, например – зарплатная карта.

В банке «Санкт-Петербург» аналогичную комиссию ввели с 17 августа, причем в отличие от Газпромбанка там ее платят владельцы счетов, среднемесячный остаток по которым составляет более 3,5 тыс евро – в этом случае клиент платит 0,1% от суммы.

Альфа-банк присоединится к этим двум банкам с 1 сентября. Там комиссия тоже составит 0,1% от суммы на счете (не менее 10 и не более 100 евро), но действовать будет по-разному для обычных и премиальных клиентов: первые будут платить при остатке более пяти, вторые – более 50 тысяч евро. Но если на счете в евро будет менее 10% от суммарного остатка по всем рублевым счетам того же клиента, комиссию взимать не будут.

Подобные комиссии существуют и в Росбанке, правда касаются они более крупных сумм – от 100 тыс евро.

Так будет везде

По данным «Известий», сейчас аналогичных комиссий нет в большинстве банков. Среди них – Сбербанк, ВТБ, МКБ, «Райффайзен», «ЮниКредит», Совкомбанк, «Зенит», Абсолют Банк, «Хоум Кредит», крымском РНКБ, банке «Дом.РФ» и так далее.

Но это не значит, что комиссии там никогда не появятся. В комментарии изданию председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч предположил, что

отрицательная ставка в Европе сохранится еще три года, так что введение подобных комиссий в остальных российских банках – вопрос времени.

Тем более клиенты, которые хранят свои сбережения в евро, в целом не против платить комиссии за сохранность своих денег. Дело в том, что держать такие суммы дома наличными небезопасно, а аренда банковской ячейки обходится дороже. Поэтому единственный способ безопасно хранить деньги – на счете в банке.

Это в любом случае выгоднее, чем держать рубли на вкладе, поскольку

ставки по депозитам в России уверенно стремятся к уровню инфляции из-за того что Банк России продолжает снижать ключевую ставку.

И несмотря на то, что какой-то процент такие вклады еще дают, доходность от покупки валюты на практике оказывается гораздо выше, по крайней мере – в этом году. Напомним, что в начале года в России один евро стоил 69,3 рубля, а по итогам торгов 26 августа – 89,24 рубля.

Но есть вероятность, что доходность рублевых вкладов в обозримом будущем все же вырастет. По словам старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова,

среднесрочные изменения конъюнктуры на мировых рынках могут привести к росту инфляции, в том числе и в России. В этом случае ЦБ будет вынужден поднять ключевую ставку, и проценты по депозитам подтянутся вслед за ней.

Отметим, что не все россияне даже в этом случае решат снова положить свои сбережения на банковский вклад. Дело в том, что на фоне падения ключевой ставки многие из них обратились к другому, ранее не очень популярному в стране способу, и в надежде получить более высокую доходность по своим сбережениям отправились на биржу.

По данным ЦБ во втором квартале этого года количество физических лиц на брокерском обслуживании выросло почти до 6 млн человек – показатель прибавил 19,4% к первому кварталу. При этом многие из них открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), позволяющие получать налоговый вычет от суммы вложенных средств. Прибавляя к этому покупку наименее рисковых активов – тех же государственных облигаций – они получают более высокую доходность, чем на банковских вкладах.