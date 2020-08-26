Охота на «колдунщиков»: автодилеры пожаловались на «Яндекс»

Автодилеры обвинили «Яндекс» в недобросовестной конкуренции

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Ассоциация автодилеров выступила против действий «Яндекса» по продвижению рекламы собственных сервисов, которые могут нанести ущерб дилерской рекламе. Дилеры недовольны так называемыми «колдунщиками» поисковика, которые могут забивать в поиске другие рекламные объявления. Ранее с осуждением этой практики (и жалобой в ФАС) выступили крупные классифайды «Дром.ру», ivi.ru, «Профи.ру», «Авито.ру» и другие.

Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД) выступила с официальным обращением, в котором выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией в интернет-индустрии сектора авторитейла, а именно — форматом продвижения компанией «Яндекс» «колдунщиков» — выдачей в поиске собственных сервисов. Дилеры считают недопустимым, что захват трафика используется «в ущерб всем остальным конкурентам на рынке поиска».

«Мы убеждены, что в период ограничений из-за пандемии коронавируса и необходимости автодилеров формировать новые каналы продаж, в первую очередь, в интернете, как никогда актуальным становятся честная конкуренция и открытые условия для всех участников рынка в цифровой среде», — выразил официальную позицию глава РОАД Олег Мосеев, который накануне покинул покинул эту должность в связи с избранием нового президента ассоциации.

Дилеры предупреждают, что такая деятельность поисковика может отразиться на стоимости автомобилей.

«При таких условиях дилеры, размещая объявления в системе, вынуждены нести дополнительные расходы не только на рекламу, но и на комиссию,

что в итоге, повышает стоимость автомобилей для конечного потребителя», — отметил в обращении Мосеев.

Таким образом РОАД присоединилась к IT-коалиции российских интернет-сервисов, которые в начале августа объявили о борьбе против доминирования в поиске сервисов российского IT-гиганта. В коалицию вошли сайты ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon. Совместно они обратились в Федеральную антимонопольную службу России с жалобой на «Яндекс».

В консолидированном обращении IT-коалиция отмечает, что «Яндекс» владеет целым рядом сервисов, занимающих на рынках доминирующее положение. Среди них — «Яндекс.Маркет», «КиноПоиск», «Яндекс.Карты», «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и т.д.

«Яндекс недобросовестно использует свое доминирующее положение на рынке поиска в ущерб конкурентам на смежных с поиском рынках за счет интерактивных ответов на запросы пользователей, так называемых «колдунщиков». Они дают прямой доступ исключительно к онлайн-сервисам «Яндекса», и, как правило, показываются над результатами органической выдачи», — выразила свою точку зрения коалиция онлайн-сервисов.

Компания «Яндекс», в свою очередь, считает, что использование интерактивных ответов («колдунщиков») является общепринятым отраслевым стандартом, характерным для всех поисковых систем в мире.

«В «Яндексе» интерактивные ответы формируются на основании данных о взаимодействии пользователей со страницей результатов поиска, не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов в органической выдаче. Интерактивные ответы помогают получить быстрый и релевантный ответ на запрос, существенно повышая качество поиска», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

IT-гигант отмечает, что интерактивные ответы не закреплены на первых позициях по умолчанию, а появляются в результатах поисковой выдачи только тогда, когда могут улучшить качество ответа на запрос пользователям. При этом, в интерактивных форматах пользователи могут видеть не связанные с сервисами «Яндекса» ответы. Кроме того, они отображаются на разных позициях выдачи в зависимости от множества различных факторов.

Эксперты по-разному оценивают сложившуюся ситуацию. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков говорит, что обеспокоенность дилеров имеет под собой реальную почву.

«Если вы ищите какой-либо автомобиль, то с большой долей вероятности в верхних строчках поиска будет сервис «Яндекса» — «Авто.ру». Так продвигаются все сервисы «Яндекса», поскольку он имеет монопольное положение. «Колдунщики» создают неравные конкурентные условия. При этом «Яндекс», даже за деньги, не дает возможности встраиваться в эти «колдунщики» или виджеты», — сказал «Газете.Ru» Зыков.

Эксперт напоминает, что поисковик ранее обещал представить новый формат рекламы, но пока его нет, что вызывает недовольство других игроков рынка.

По его мнению они хотят видеть в «Яндексе» друга и партнера, а видят компанию, которая выдает свои сервисы на первые строчки поисковой выдачи.

«На мой взгляд, автодилеры тоже должны подать жалобу в ФАС. Если они надеются не поссориться с «Яндексом», то уже поздно. Они уже сделали публичное заявление, а значит назад дороги нет», — призвал Зыков.

В «Яндексе» напоминают, что они одними из первых помогли дилерам в период карантина — сервис «Авто.ру» упразднил ежедневную плату с дилеров за размещение объявлений о продаже автомобилей с пробегом. А после окончания карантина дилерам были предложены новые тарифы с 25-процентной скидкой. На прежний уровень цены вернулись только в июле.

Кроме того, на время карантина сервис снижал стоимость звонков по новым автомобилям на 70%.

Также «Авто.ру» активно информировал своих пользователей о дилерах, которые продолжали принимать звонки во время локдауна, и сообщал об открытии салонов после него, чтобы вернуть клиентов в автосалоны как можно скорее, сообщили в пресс-службе компании.

Любая крупная IT-площадка, в том числе крупные классифайды, предлагают своим посетителям, прежде всего, свои сервисы — и в этом ничего зазорного нет, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Он приводит в пример другого российского интернет-гиганта — Mail.ru, который также в первую очередь продвигает свои сервисы.

«Никто не мешает IT-коалиции создать собственный глобальный сервис поиска товар и услуг. Там они будут назначать правила. Достижения «Яндекса» — это его собственный труд, и он вправе пожинать плоды по своему усмотрению», — считает Ифанов.