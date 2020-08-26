Из однушек в комнаты: россияне переселяются в жилье подешевле

Цены на съемные комнаты выросли более чем в половине городов, выяснили аналитики федерального портала «Мир квартир». По мнению экспертов, это говорит о смещении спроса на долгосрочную аренду к самому бюджетному сегменту рынка.

Реклама

Несмотря на то, что в среднем по стране рост ставок с начала года составил всего 1,5%, в отдельных городах такие помещения подорожали гораздо более заметно. Так, почти на четверть стоимость долгосрочной аренды комнаты выросла в Севастополе, также заметный рост зафиксировали в Барнауле — на 18%, Пензе — 15%, Волгограде — 14,2%, Мурманске — 2,3%, Сочи и Якутске — на 12,1%, Белгороде на 9%, Астрахани на 8,8%.

«Подорожание самого экономичного съемного жилья свидетельствует о кризисных явлениях в экономике. Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжает в комнату. Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20-30%»,

— комментирует генеральный директор портала Павел Луценко.

В некоторых городах наблюдается и тенденция снижения цен, однако разница в стоимости в этом случае менее существенная, в основном 1-3%, отмечают аналитики портала. Примечательно, что в десятку регионов с подешевевшей арендой комнат вошли Москва и область, где цены снизились на 6,5%, а также Санкт-Петербург — на 4,6%. Павел Луценко полагает, что переход от съемных квартир в комнаты здесь не такой большой, но предложение при этом настолько велико, что речь о подорожании пока не идет.

По наблюдениям руководителя отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, в Москве все объекты, которые выставлены в аренду, с начала текущего года подешевели на 25%, где-то даже на 30%.

«Ставки больше не падают, но и не растут. Спрос по-прежнему не восстановился, и даже август не смог его подтолкнуть, как это было раньше перед началом нового учебного года. Бума не произошло», — отмечает эксперт.

Рост спроса на аренду комнат в регионах Елена Мищенко объясняет тем, что в начале режима самоизоляции многих специалистов отправили в неоплачиваемый отпуск, либо вообще уволили. Поэтому кто-то вынужден был перебраться в более бюджетное жилье, другие разъехались по своим родным городам, но, не желая жить с родителями, стали арендовать комнаты, отмечает эксперт.

По мнению руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова, пока говорить о заметном перетоке спроса из сегмента аренды квартир в аренду комнат не совсем корректно. Хотя, действительно, интерес к сделкам с комнатами несколько вырос, соглашается эксперт.

Он также отмечает, что аренда комнат — довольно узкий сегмент рынка, который сильнее, чем иные типы сделок с жилой недвижимостью, подвержен непредсказуемым колебаниям. Объявлений по сдаче комнат не так много, понятного для всех ценообразования на этом рынке практически нет, поэтому средние цены на нем часто ведут себя непредсказуемо, добавляет Попов.

«С одной стороны, снижение доходов заставляет людей искать более дешевые варианты, но одновременно сложная эпидемиологическая ситуация заставляет людей осторожнее относиться к любым вариантам совместного использования вещей, не говоря уже о проживании с посторонним человеком в одной квартире», — указывает эксперт.

То, что спрос на аренду комнат в период на фоне пандемии ощутимо вырос, подтверждают и аналитики «Авито.Недвижимости».

«Пандемия коронавируса достаточно сильно повлияла на доходы россиян, и низкая покупательная способность населения в данный момент выступает тем фактором, который сдерживает рост стоимости аренды. Можно предположить, что некоторые жители России не смогли справиться с финансовой нагрузкой, из-за чего были вынуждены переехать в комнаты», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

Тем не менее, россияне по-прежнему предпочитают снимать квартиры, нежели отдельные комнаты, что во многом подтверждается уверенным ростом интереса к аренде малогабаритных жилых помещений, добавляют эксперты «Авито.Недвижимости».

По их данным, спрос на долгосрочную аренду однокомнатных квартир в России также демонстрировал уверенную положительную динамику в течение 2020 года и по состоянию на июль года превосходил аналогичные прошлогодние показатели. Так, в Москве в июле 2020 года по сравнению с апрелем аренда однокомнатных квартир стала востребованнее в 2,8 раз, в Краснодаре и Сочи в 2,6 и 2,1 раз соответственно, почти в два раза в Санкт-Петербурге.