Удар по вакцине: США ввели санкции против двух НИИ из России

США обновили санкционный список в отношении России. В документ попали два российских научно-исследовательских института Минобороны, отмечается на сайте американского торгового ведомства. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.

Американские власти подозревают, что организации разрабатывали химическое и биологическое оружие.

Ограничения введены в против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии.

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Двумя месяцами ранее в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава медцентра имени Гамалеи, где и был разработан препарат, выразил благодарность руководству и сотрудникам института Минобороны за плодотворную совместную работу.

Принятием решения насчет санкций занимался специальный комитет, в который вошли представители минторга, Госдепартамента, Пентагона, минэнерго и минфина США.

Американские власти посчитали, что работа исследовательских организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США. Официально предприятия будут внесены в санкционный список в четверг, 27 августа.

Если американские власти введут санкции в отношении исследовательских институтов, то это будет означать, что они выступают против экспорта, реэкспорта и передачу товаров этих институтов лицам и организациям.

По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия. В Вашингтоне утверждают также, что 48-й ЦНИИ и его филиалы участвовали в программе создания биологического оружия.

Ранее российский сенатор Олег Морозов пояснил РИА «Новости», что Вашингтон таким образом показал свой проигрыш в разработке вакцины от коронавируса.

«Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой — голый расчет, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины», — уверен Морозов.

Он считает, что на этот раз США просчитались: несмотря на закрытые западные рынки, препарат, который разработан в России, будет востребован в других странах.

«Для многих государств борьба с последствиями пандемии будет приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций», — заявил сенатор.

Как подчеркнул Морозов, новые санкции говорят о нарастании политической паранойи в США. «Но эта «болезнь» по странному совпадению обязательно связана с американскими экономическими интересами. Скажем, санкции против «Северного потока — 2» дурно пахнут американским сланцевым газом», — приводит его слова РИА «Новости».

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском мегаполисе Ухань. Затем новый тип вируса «пошел» по другим странам. Сильнее всего на первых порах пострадали Южная Корея, Италия, Иран, а также ряд европейских стран.

Как только распространение вируса стало прогрессировать, учены задумались над созданием вакцины против вируса. Российские специалисты уже зарегистрировали свой препарат. Он стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Она была разработана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи. Производиться вакцина будет вместе с Российским фондом прямых инвестиций.