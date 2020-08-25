Тоска по Тоскане: что будет с отпуском этой осенью

Пойти в отпуск этой осенью планируют 32% россиян, выяснил путем опроса поисковик SuperJob.

Выяснилось, что 15% респондентов намерены провести осенний отпуск дома, из них 8% — в деревне или на даче, а еще 7% — в поездках по стране.

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Самое популярное направление на осень для внутреннего туризма — Крым, на втором месте — курорты Краснодарского края. Из непляжного отдыха основные направления — Москва и Санкт-Петербург, а также «почти заграница» — Калининград.

Но мне туда не надо

Байкал и Алтайский край, а также Камчатка, которые широко рекламируют в этом сезоне российские власти, не вошли в топ лучших мест для отдыха россиян.

Отпуск осенью чаще других респондентов из других возрастных групп выбирают россияне в возрасте 25-34 года. Таковых нашлось 34% опрошенных. Осенний отдых популярнее среди мужчин (33% опрошенных), чем среди женщин (29%).

Не только гендерные отличия, но и уровень зарплаты также оказывает заметное влияние на предпочтения россиян, строящих планы на отдых. Больше всего сторонников осеннего отпуска среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (37%). Меньше всего — с зарплатой до 30 тысяч.

Россияне с зарплатой и до 30 тысяч и до 50 тысяч сообщили, что у них вообще не будет отдыха этой осенью. При этом 57% тех, кто зарабатывает в месяц до 80 тысяч рублей, также сообщили об отсутствии планов на отпуск. Среди зарабатывающих более 80 тысяч — не поедут в отпуск этой осенью 53%.

10-14% опрошенных в разных возрастных группах пока вообще не определились, могут они себе позволить отпуск или нет.

В 2019 году более трети работающих граждан с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей, судя по опросу того же портала Superjob, не поехали в отпуск в другие страны из-за нехватки денег. Среди россиян с доходом от 50 до 80 тыс. рублей — каждый пятый.

Максимальная сумма, которую большинство наших граждан готовы потратить на неделю отдыха на одного человека, не изменилась с прошлого года — в пределах 25 тысяч рублей.

Superjob еще в прошлом году указал на обозначившуюся тенденцию к отказу от традиционного летнего отдыха (с поездками за пределы родного населенного пункта). Эксперты поисковика связали это с ростом бедности. По данным Росстата, количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума постоянно растет. В 2019-м таковых было 12,7% населения.

Сочи снимает сливки

В этом году низкие доходы россиян наложились на проблемы связанные с пандемией коронавируса. Туроператоры, опрошенные «Газетой.Ru» фиксируют бум поездок по стране.

«Люди хотят путешествовать и путешествуют! В Сочи, например, желающих отдохнуть нашлось в 8 раз больше по сравнению с прошлым годом», — бодро сообщили «Газете.Ru» в «Tui Россия».

Правда, глубина бронирования в отличие от прошлых лет, небольшая. «На курорты Байкала мы отправляем полные чартеры, впереди три рейса — 29.08, 06.09 и 14.09. Также Байкал бронируют на регулярных рейсах. Хорошо продаются и Калининградская область, Алтай, Карелия, Казань и другие регионы», — говорят в Tui.

Глава туркомпании «Дельфин» Сергей Ромашкин подтверждает повышенный интерес россиян к отдыху на отечественных направлениях. «Особенность этого сезона — пляжный отдых фактически вытеснил все остальные виды, включая экскурсионный или сити-туры. Россияне сконцентрировались именно на море и на пляже, поскольку предполагают, что у них не будет в этом году другой возможности полноценно отдохнуть. Ни белых ночей, ни в гости к Деду Морозу», — говорит Ромашкин.

Но и по отечественным турпродуктам сейчас продажи затормозились. «Дело в том, что среди потребителей ходят упорные слухи, что в середине сентября власти, желая ограничить вторую волну коронавируса, снова введет карантин и региональную самоизоляцию для «граждан отдыхающих». В итоге продажи замерли и не двигаются глубже 20 сентября», — говорит Ромашкин.

Он знает о том, что представители туриндустрии ведут переговоры с Ростуризмом о том, чтобы распространить механизм кэшбэка (до 15 тысяч рублей) на зимние туры, в частности, на горнолыжные внутри России. Для этого правительству даже не придется выделять дополнительные средства из бюджета, поскольку не выбрана даже нынешняя сумма кэшбэка.

По данным платежной системы «Мир», сумма выплат составила сейчас около 100 млн рублей.

Эта сумма увеличится, поскольку механизм действителен до 28 августа. Но израсходовать выделенные правительством 15 млрд рублей все равно нереально и оставшуюся часть можно было бы «перекинуть» на стимулирование зимних отпусков, полагает Ромашкин. По его сведениям, регулятор отрасли смотрит на это предложение благосклонно.

Во вторник на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов уже сообщил, что возврат компенсаций за туры в крымских отелях будет действовать и с 1 октября. Сентябрь, пик бархатного сезона, выпал из господдержки.

Наконец, ситуация с отпуском за рубежом совсем никакая.

«Подозреваю, что практически ни одна страна Европы, например, для нормального туризма не откроется. Разве что для тех туристов, которые имеют там вид на жительство, или отправляются к родным, на лечение, на учебу», — отмечает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Более того, некоторые европейские страны приступили к взаимным ограничениям на поездки туристов.

Всего 2% тоскуют по Тоскане

Интерес россиян к заграничному отдыху относительно отечественного более чем скромный. Более того, и этот интерес снижается. По опросу того же Superjob,

если летний отпуск за пределами России планировали 3% опрошенных, то осенний только 2%.

Стоит уточнить при этом, что в опросе приняли участие представители экономически активного населения, то есть, это россияне имеющие постоянную работу и относительный достаток.

Как власти ни пытались убедить, что открытие для поездок Танзании – это как раз то, что все ждали, сидя на карантине, туры туда идут в основном «под запрос», говорит участник туристического рынка. Англию позволить себе могут не все и там действует требование двухнедельного карантина для россиян. Считать Абхазию заграницей или нет, каждый решает сам для себя.

Периодически возникают слухи — со ссылкой на авторитетные источники — об открытии то Кипра, то Греции, то Египта (в части Синайского полуострова), но власти их оперативно опровергают.

В итоге полноценной заграницей остается сейчас только Турция. «Но россияне были разочарованы, когда узнали о ценах в турецких отелях и соответственно о стоимости поездок в Анталию или Бодрум», — поясняет Ромашкин.

По его данным, в Турции открылись преимущественно дорогие отели 4 и 5 звезд. То есть, после пандемии смогли принять туристов только те отели, у которых была финансовая подушка. Кроме того, рубль за год потерял в весе к доллару, как минимум на 10%, и путевки выросли по этой причине автоматически. Плюс расходы на антипандемические мероприятия оказались для отельеров значительными, поясняют туроператоры.

В той же Турции выросли расходы на персонал. «Шведский стол» по-турецки теперь выглядит так: турист подходит к стойке с едой и показывает, какое блюдо он хочет. Официант подает это блюдо. Стойка отделена стеклянной перегородкой. Переоборудование кафе в зоне отеля — немалые расходы.

«В приличных сертифицрованных отелях и речи не может быть о том, чтобы турист, как раньше было, наложил себе в тарелку еды и передал ложку другому. Плюс каждые два часа – клининг. Расходы действительно выросли», — заключает Ромашкин.

Если стимулирующая программа кэшбэка не будет распространена на последующие месяцы, многие туроператоры потеряют примерно 20-25% выручки по итогам 2020 года. Для многих это окажется «смертельным».