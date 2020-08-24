Акции за рубли: Мосбиржа открыла Америку

Начиная с 24 августа Мосбиржа открыла инвесторам доступ к акциям 19 западных компаний, причем купля-продажа таких ценных бумаг будет проводиться в рублях, а не в иностранной валюте.

Реклама

В первоначальный список попали Boeing, Amazon, Facebook, Twitter, Alphabet (среди прочего владеет Google), Microsoft, McDonald's, Visa, Mastercard, Intel, AMD, Activision Blizzard и несколько других известных компаний.

Чуть позже осенью начнутся торги акциями Apple – после того как компания проведет сплит (деление одной акции на несколько частей для удобства инвесторов).

Позднее (скорее всего ближе к концу года) Мосбиржа планирует расширить перечень допущенных к торгам компаний еще на 50. Пока неизвестно, что это за компании, но можно точно сказать, каких отраслей там не будет.

«Мы планируем предоставить инвесторам возможность вложений в наиболее ликвидные и надежные инструменты, а значит будем избегать высокорискованных инструментов, а также ряда секторов, в частности таких как производители табачной, алкогольной продукции и ряда других», – рассказал «Газете.Ru» директор департамента акций Мосбиржи Борис Блохин.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что

новый продукт Мосбиржи может оказаться очень востребован среди российских частных инвесторов. Так, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова напомнила, что на американском фондовом рынке есть долгосрочные инвестиционные идеи, которые в перспективе могут принести заметную прибыль.

Во многом это касается тех отраслей, которые в России еще пока не очень хорошо развиты. В качестве примера можно привести IT-сектор: среди заметных участников рынка в России можно назвать только «Яндекс» и Mail.Ru, причем акции последней начали торговаться на Мосбирже только в начале июля.

Вместе с тем, покупка акций иностранных эмитентов – хороший способ диверсификации инвестиционного портфеля. Ведь

зависимость только от российского рынка – довольно рискованная стратегия, поэтому акции компаний из других стран, как и золото, и государственные облигации, помогают обезопасить инвестиции от широкого спектра рисков.

«Крупные инвесторы давно пользуются возможностью через брокера приобрести в портфель акции иностранных компаний — это интересно, если есть задача диверсифицировать свои активы и уберечь их от различного рода колебаний», – объясняет Анна Бодрова.

Инвестиционный бум

Открытие доступа к акциям зарубежных компаний на Мосбирже – очень своевременный шаг, поскольку темпы выхода россиян на фондовый рынок существенно выросли во многом из-за снижения процентных ставок по банковским депозитам, где доходность постепенно приближается к порогу инфляции. Так,

количество физлиц на брокерском обслуживании по данным ЦБ во втором квартале этого года выросло почти до 6 млн человек – это плюс 19,4% к показателю первого квартала этого года.

«Сейчас на брокерский рынок выходит все больше частных инвесторов. В Сбербанке их сегодня 1,8 миллиона. Сегодняшний запуск торговли акциями иностранных эмитентов органично дополнил линейку наших инвестпродуктов для физических лиц», – отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как сообщили в пресс-службе банка, с 24 августа покупка этих акций доступна всем его клиентам как через мобильное приложение «Сбербанк Инвестор», сервис QUIK и по телефону.

Параллельно с этим растет и интерес частных инвесторов к иностранным ценным бумагам. С начала года обороты их клиентов по иностранным акциям выросли в десятки раз и сейчас достигают суммы более 30 млрд рублей в день, сообщил «Газете.Ru» главный исполнительный директор »ВТБ Капитал. Инвестиции» и руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. Он также добавил, что доступ к рублевым торгам упомянутыми акциями на Мосбирже будет открыт клиентам ВТБ по мере роста ликвидности этих инструментов.

Доступ к рублевым торгам иностранными акциями с понедельника так же открыли и в «Открытие Брокер», рассказал «Газете.Ru» замгендиректора по электронной торговле брокера Александр Дубров. Он отметил, что его получат клиенты, подавшие декларацию W8-BEN – она нужна для того чтобы подтвердить, что инвестор не является налоговым резидентом США и позволяет снизить налог на дивиденды с 30% до 13%. Но если клиент по каким-то причинам не хочет подавать эту декларацию, брокер подаст упрощенную форму за него и со следующего дня инвестору все равно станут доступны такие операции.

Рубли или доллары

Открытие рублевых торгов иностранными акциями на Мосбирже не значит, что россияне раньше не могли их купить: до 24 августа их можно было приобрести только через Санкт-Петербургскую биржу, к которой подключены многие брокеры (к примеру, «Тинькофф», «Открытие Брокер» и «ВТБ Капитал»).

Разница в том, что при покупке этих акций через Мосбиржу клиентам не придется платить двойную комиссию, ведь на Санкт-Петербургской бирже торги идут в долларах.

«Плюс в том, что не нужна конвертация в валюту (за нее нужно платить комиссию), если на счете рубли», – объясняет руководитель департамента «Интернет-Брокер» «БКС Брокер» Игорь Пимонов.

Это не означает, что владелец иностранных акций в этом случае не будет подвержен колебанию валютных курсов, отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Например, не исключена ситуация, при которой инвестор потеряет в долларах, но заработает в рублях, – отметил эксперт. – Правильно говорить о том, что у активов, первичное ценообразование которых происходит в валюте, отличной от валюты внутреннего рынка (золото, нефть, иностранные акции, еврооблигации и прочее) имеется валютный риск-шанс. То есть, при укреплении рубля к доллару при нейтральной динамике на международном рынке, в России котировки будут снижаться, и наоборот».

Также инвестор сразу видит финансовый результат: исключается ситуация, когда из-за изменения курса он не получает прибыль после удержания налога, добавил Борис Блохин из Мосбиржи. Также торговля в рублях позволяет существенно сократить время, так как частные инвесторы имеют именно рубли в своих инвестиционных портфелях, заметил он.

Начинающим инвесторам старт торгов иностранными акциями в рублях может облегчить выстраивание стратегии, поскольку их цены будут сразу видны в рублях. Стоимость акций Amazon в рублевом эквиваленте, вероятно, сразу оттолкнут многих потенциальных инвесторов: одна ценная бумага компании в переводе сейчас стоит чуть больше 246 тыс. рублей. Другие компании из первоначального списка Мосбиржи гораздо дешевле: Microsoft стоит 15,8 тыс. за одну акцию, AMD – 6,1 тыс. за акцию, а Apple – 37,7 тыс. рублей на акцию, но после сплита станет в четыре раза дешевле.