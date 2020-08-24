Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО

В преддверии роста тарифов россияне все меньше видят смысла в обязательном страховании автомобильной гражданской ответственности, показывает опрос сайта «Дром.Ру», подготовленный специально для «Газеты.Ru». Опрос проводился с 11 по 17 августа 2020 года, всего в нем приняло участие свыше 15 тыс. человек.

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Исследование показало, что в случае существенного (двойного) подорожания полиса 24% автомобилистов намерены вовсе отказаться от покупки ОСАГО. Еще 10% граждан намереваются приобрести поддельный полис «автогражданки» и ездить с ним на свой страх и риск. Не менее интересно и то, что 12% респондентов уже отказались от покупки автомобильной страховки либо приобретают фальшивые полисы из-за ее дороговизны.

Таким образом, в общей сложности 48% автомобилистов в России могут оказаться без ОСАГО уже в следующем году, когда придет время перезаключить договоры по новым ценам.

Оставшиеся 52% водителей намерены соблюдать требования закона, и на вопрос о покупке полиса в случае его подорожания они ответили положительно.

Самый высокий процент (от 20% до 30%) граждан, решивших отказаться от покупки ОСАГО из-за подорожания, проживают в Югре, Хабаровском, Алтайском, Приморском, Красноярском, Ставропольском и Краснодарском краях; в Амурской, Тюменской, Омской, Томской, Челябинской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Воронежской и Кемеровской областях; в республиках Башкортостан, Татарстан, Хакасия, Крым и Бурятия.

В регионах с высоким уровнем средней заработной платы — таких, как Москва (16,6%) и Санкт-Петербург (18%) — процент автовладельцев не желающих покупать дорогой обязательный автомобильный полис относительно не велик.

Несмотря на все заверения страховщиков, что ОСАГО становится только лучше, на деле автомобилисты сталкиваются с постоянными отказами в выплатах, с занижением сумм компенсации при ДТП, с навязыванием дополнительных услуг и некачественным ремонтом, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По числу жалоб населения в Центробанк на различные страховые услуги ОСАГО занимает первое место. Финомбудсмену россияне также активно жалуются на «автогражданку».

«ОСАГО задумывалось государством как социальная услуга — защита каждого автомобилиста от порчи имущества, но из-за алчности страховщиков эта услуга стала токсичной для автомобилистов. Неудивительно, что многие от нее отказываются, поскольку на деле видят насколько она бесполезная. Кроме того, в регионах страховщики навязывают дополнительные услуги — иначе не продают полис. Для ОСАГО точка невозврата уже пройдена, я думаю, что в реальности миллионы граждан (об этом также говорили сами страховщики — «Газета.Ru») уже ездят без полисов», — сказал «Газете.Ru» Радько.

Пресс-служба «Дром.Ру» приводит развернутые комментарии, которые автомобилисты оставляли под опросом. Некоторые пользователи считают высокую стоимость страховки оправданной, поскольку она позволяет чувствовать себя спокойно — не бояться за возможный вред чужому имуществу при ДТП. Впрочем, мнения разнятся.

«Я в шоке от цен на страховку в России. У нас в Казахстане страховка даже для неопытного водителя обходится примерно в 2 тысячи рублей», — пишет пользователь Сергей Баженов.

Недовольны водители и тем, что страховщики регулярно отказывают им в заслуженной скидке за безаварийный стаж вождения — коэффициенты бонус-малус (КБМ). По данным Центробанка, это злоупотребление страховщиков одно из наиболее частых в жалобах граждан на эту услугу.

«У меня безаварийный стаж 37 лет. Страховая потеряла КБМ – было 50% (скидка — «Газета.Ru»), стало 5%. Правду не нашел. Поэтому уже 5 лет не страхуюсь. Если попаду в аварию, то по своей вине рассчитаюсь без посредников», — написал пользователь под ником М.Ю.

Так называемая реформа по либерализации ОСАГО была инициирована страховщиками еще в 2014 году. В 2015 году, благодаря введения в ОСАГО тарифного коридора (страховщики могут назначать базовую стоимость полиса в рамках границ), компании добились повышения базового тарифа на 40%, а затем еще на 20%. С того момента Центробанк неоднократно повышал тарифный коридор.

С 24 августа коридор расширяется в очередной раз. Минимальная ставка автогражданки составит 2471 руб., а максимальная — 5436 руб., против 2746 руб. и 4942 руб. соответственно.

Кроме того, страховка станет дороже для злостных нарушителей ПДД — проезд на красный свет, езда в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования, обгон через две сплошные.

Однако куда более неприятным для автомобилистов может стать то, что впервые в истории российской «автогражданки» страховое лобби добилось введения в закон ОСАГО так называемого «коэффициента страховщика». Страховые компании получили право по собственному усмотрению указывать причину, по которой базовую стоимость ОСАГО можно повысить. По данным Центробанка, страховщики в качестве таковой планируют использовать возраст, пробег автомобиля, а также наличие административных наказаний за любые нарушения ПДД.

«После того, как вступит в силу новое указание Банка России о тарифах ОСАГО, территориальные коэффициенты примерно для двух третей населенных пунктов в России будут снижены. При этом страховщики смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в каско и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей», — пояснили «Газете.Ru» по этому поводу в Российском союзе автостраховщиков.

«Автогражданку» может спасти только отмена ее обязательности или передача под ведение государства, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. В дальнейшем отказ от этой услуги станет своего рода протестом, что негативно скажется и на имидже власти, убежден он.

Центробанк на вопросы «Газеты.Ru» о том, что они будут делать в случае массового отказа россиян от ОСАГО не ответил.