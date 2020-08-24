Увидеть Париж: россиянам приоткроют Европу и Азию

Правительство России готовится расширить число регулярных авиамаршрутов по зарубежным направлениям. Об этом в понедельник 24 августа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в аэропортах и авиакомпаниях. По данным издания во вторник, 18 августа, этот вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба (проходит под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой) по борьбе с распространением коронавируса.

Реклама

По итогу встречи Росавиации и Роспотребнадзору поручили подготовить авиасообщение с

Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (исключительно с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем),

пишет газета, ссылаясь на источники в авиакомпании и аэропорте. Собеседники утверждают, что открыть границы власти намеревались еще к концу прошлой недели, но решение так и не было принято. Теперь оглашение этого решения ожидается на следующем заседании оперштаба, которое должно состояться 25 августа.

Официально ни Росавиация, ни Роспотребнадзор эту информацию не подтвердили. Представитель Татьяны Голиковой отметил, что пока «нет никаких конкретных решений по поводу восстановления международного авиасообщения».

Международные перелеты были остановлены в России в последнюю неделю марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, охватившего на тот момент большинство туристических стран. Вплоть до августа российские авиакомпании только вывозили российских туристов, оказавшихся отрезанными от родины ввиду закрытия иностранными государствами границ.

Впрочем, как сообщали «Ведомости»,

несмотря на запрет, авиакомпании выполняли «тайные рейсы» в ряд стран.

В частности, по данным издания, как минимум с начала июня самолеты «Аэрофлота» летали из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Первоначально полеты в эти города выполнялись раз в неделю, затем рейсы во все эти города, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, осуществлялись дважды в неделю. В расписании появился также регулярный рейс в Ниццу и два в Барселону, а позже и в Рим.

С 1 августа были сняты ограничения на регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. Первоначально авиакомпании могли вылетать только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа было запущено прямое сообщение с популярными туристическими курортами Турции — Антальей, Даламаном и Бодрумом.

В середине этого месяца налажено постоянное авиасообщение со Швейцарией, которая не является частью Евросоюза, правда, въезд в эту страну разрешен только гражданам или обладателям вида на жительство.

Число пассажиров, вылетающих в этом направлении, невелико, в связи с этим «Аэрофлот» выполняет только один рейс в неделю из Шереметьева в Женеву. В свою очередь самолеты компании Swiss летают из Цюриха раз в неделю в Домодедово. На прошлой неделе право на международные вылеты также получили аэропорты Казани, Калининграда и Новосибирска.

Большого пассажиропотока в государства Европы не будет, поскольку массовый въезд для граждан России остается под запретом, считают источники «Известий» в авиакомпаниях. А открытие новых направлений, очевидно, будет сопровождаться ограничением по аналогии со Швейцарией — только для граждан с видом на жительство в этих стран.

«Высокий сезон для туристов продолжается, но для авиакомпаний он фактически подошел к концу. Те, кто планировал полететь на отдых в августе–сентябре, уже купили билеты и путевки. Лето заканчивается, его итоги для отрасли неутешительны, и впереди нас ждет самое сложное полугодие за все последние годы», — заметил собеседник издания в одной из авиакомпаний.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий также не ожидает значительного увеличения пассажиропотока. По его мнению, такая ситуация сохранится до тех пор пока не будет получено разрешение на въезд наших граждан со стороны Евросоюза.

По словам Ланецкого, сейчас довольно трудно дать оценку потенциалу выездных направлений, которые обсуждались на заседании оперативного штаба. Проблема в том, что пока нет ясности, насколько снизилась платежеспособность населения из-за пандемии коронавируса и спровоцированного ею спада экономики.