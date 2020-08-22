«Путин был прав»: над скупкой золота Россией больше не смеются

В Германии оценили решение российского президента Владимира Путина наращивать национальные запасы золота. Редактор немецкого издания Die Welt Холгер Цшепиц отметил, насколько удачно был сделан «золотой маневр» особенно на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.

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Цшепиц напомнил, что в прошлом году написал материал под заголовком «Фатальная жажда золота Владимира Путина». В нем он рассуждал о ловушке золотых резервов. Но теперь он признает, что был неправ, а его выводы оказались ошибочными.

Обозреватель изменил свое мнение после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Это позволило России укрепить свои активы.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — подчеркнул Цшепиц.

Эксперт отметил, что российский президент сделал достаточно умный шаг. Ранее стало известно, что у России выросли международные резервы до $600 млрд. Таким образом был обновлен исторический рекорд 2008 года.

Тем временем немецкий публицист Вольфрам Ваймер в своей колонке на сайте телеканала N-TV обратил внимание, что глава России хотел, прежде всего, сократить использование доллара. Немца восхитила золотовалютная политика президента РФ и он назвал Путина «человеком недели».

Цшепиц считает, что рекордные цены на золото не приведут к тому, что власти России будут его продавать и вкладывать деньги в экономику. Причиной тому служит, уверен немецкий специалист, намерение России повысить свой вес на международной арене.

Независимый экономист Дмитрий Адамидов напомнил в комментарии ФБА «Экономика сегодня», как еще несколько лет назад Западная Европа и США посмеивались над Россией и Китаем, которые скупали золото. На тот момент этот драгоценный металл «показывал низкую стоимость на рынке, а его приобретение влекло за собой бумажные убытки при регулярной еженедельной переоценке резервов», добавил эксперт.

«Но теперь золото подорожало, а вместе с его стоимостью вроде бы выросли резервы. Однако на самом деле ситуация весьма проста», — считает собеседник издания.

«После того как американский доллар отвязали от китайского юаня в 2005 году, государства взяли курс на постепенный отход от единственной мировой резервной валюты ради так называемой корзины валют», — продолжил Адамидов.

По его словам, в то время все страны, кроме Европы и США, наращивали долю резервов золота. Европейцы и американцы, наоборот, «драгоценный металл продавали в больших количествах».

«Если сейчас появится корзина валют, то она привяжется к СДР (специальные права заимствования), то есть к синтетической валюте Международного валютного фонда, которая представляет собой потенциальное право на часть внесенных в фонд денег. В связи с этим государствам нужно иметь в портфеле все валюты и золото, потому что последнее повышает свое значение в существующих условиях», — обратил внимание экономист.

В то же время он подчеркнул, что на этот драгметалл приходится 25% международных резервов России, то есть структура резервов «не состоит только из золота».

«За июль текущего года запасы золота в хранилище Центрального банка России подорожали на 10%, то есть на $13,5 млрд, и показатель достиг $144,3 млрд. В любом случае золото играет большую роль в резервах на фоне переходного периода. Поэтому в течение двух лет страна продолжит их пополнять», — заверил Адамидов. Он также добавил, что «золотовалютные резервы должны повторять структуру мировой торговли, и если доллар начнет уходить из нее, то и резервы изменятся в пользу другой валюты».