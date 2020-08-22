Голосуют рублем: в Белоруссии активно скупают доллары и евро

На протяжении недели граждане Белоруссии активно скупали иностранную валюту, пишет ТАСС. В пятницу, 21 августа, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара относительно белорусского рубля вырос на 1,45%, до 2,5612, курс евро — на 1,22%, до 2,9819. На 24 августа официальный курс составил 2,5216 за доллар и 2,9819 — за евро.

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Непосредственно в пунктах обмена курсы валют немного выше. Так по данным Telegram-канала Nexta, в пятницу в Минске в БПС-Банке за $1 был установлен курс 2,60 белорусских рублей. При этом очередь на обмен валюты насчитывает более 30 человек, а сумма максимальной покупки ограничена $1 тыс. на человека.

В пятницу аналогичные очереди в пунктах обмены валют помимо белорусской столицы наблюдались в Гродно, Гомеле, Барановичах, Солигорске, Молодечно, Мозыре. По данным местных СМИ,

в некоторых обменниках валюта уже закончилась, в результате люди начали дежурить около них.

«Вчера в Молодечно около 16.00 8 банков объехал, и нигде и цента нету. Ни долларов, ни российских рублей, ни евро. Сегодня такая же ситуация. В двух обменниках пусто. В третьем передо мной человек сдал евро, которые чудом и купил. Под обменниками дежурят 3−5 человек и ждут, пока кто-либо что-нибудь сдаст из валюты», — приводит высказывание жителя Молодечно издание Tut.by.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что за последнюю неделю белорусский рубль заметно сдал к иностранным валютам. Доллар подорожал к нему за неделю на 2,7%, евро — на 2,8%, российский рубль — на 1,3%. При этом стоимость евро и трехвалютной корзины обновили исторические максимумы.

«Основной рост курсов пришелся на пятницу. Она характеризовалась достаточно высоким, по меркам белорусского валютного рынка, объемом торгов»,

— рассказал «Газета.Ru» Вадим Иосуб.

Валютный ажиотаж в Белоруссии возник в результате протестных акций, которые начались в стране сразу после объявления результатов выборов. ЦИК страны утверждает, что победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская проиграла с результатом 10,1%.

На фоне столкновений ОМОНа с протестующими и массовых задержаний в различных Telegram-каналах появилась информация о вероятной «заморозке вкладов в госбанках» и ограничение на хождение валюты. Кроме того, авторы каналов призывали белорусов скупать различную валюту, выводить (прежде всего валютные) сбережения из банков, не оплачивать коммунальные счета, а также не покупать подакцизные товары (табак, алкоголь) и прочее.

Ситуация, в которой оказался белорусский рубль уже можно охарактеризовать, как плавная девальвация, полагает аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«На белорусский рубль давят девальвационные ожидания населения на фоне происходящих политических событий, а также высокий спрос на валюту со стороны предприятий.

Похоже, что сейчас население пытается перевести в валюту все доступные рублевые сбережения.

Этот процесс сдерживает то, что примерно 2/3 срочных вкладов в белорусских рублях являются безотзывными, их нельзя снять досрочно до истечения срока депозита», — объясняет эксперт.

С учетом плавающего курса валюта не может закончиться в Белоруссии. Острый дефицит валюты в РБ возникал при фиксированном курсе, а сейчас на рост спроса рынок отвечает ростом курса, отмечает Иосуб. Перебои могут быть лишь временными и техническими, если только руководство страны не решит искусственно сдерживать курс валют. В этом случае дефицит неизбежен, но он будет закрыт появлением «черного» рынка, где по курсу, заметно выше официального, валюту можно будет купить.

В «Альпари» подчеркивают, что теневой рынок валюты уже не раз был в истории республики, во времена фиксированного административного курсообразования. В тоже время риск государственной блокировки продажи валюты сохраняется.

«Сейчас много слухов о том, что руководство страны может заморозить вклады, в первую очередь, валютные. Но пока правительство такие слухи опровергает. Впрочем, в случае подобных действий ни одно правительство заранее не будет анонсировать и подтверждать такие планы», — убежден Вадим Иосуб.

Нынешняя политическая ситуация в стране неминуемо скажется на экономике, считает директор региональной программы «Независимого института социальной политики» Наталья Зубаревич. Если власти страны продолжат давление на оппозиционно настроенную часть общества, то многие граждане вынуждены будут уехать из страны, в этой ситуации им потребуется скупать валюту, полагает она.

«Если оппозиция сможет добиться результата, то в любом случае любая революция имеет какой-то экономический спад. Без этого не бывает. Поэтому то, что сейчас делают люди (сохраняют сбережения в валюте — «Газета.Ru») — очень рационально», — рассказала «Газете.Ru» Зубаревич.