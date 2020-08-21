Деньги под колеса: россияне скупают подержанные автомобили

В июле зафиксирован высокий интерес россиян к объявлениям о продаже автомобилей на сайте «Авто.ру» (принадлежит интернет-поисковику «Яндекс»), сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании. Всего за июль интерес к подержанным автомобилям вырос на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил представитель классифайда.

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В лидерах по числу звонков следующие регионы: Санкт-Петербург и Ленинградская область (спрос в обоих субъектах вырос на 24%), Красноярский край (+17%), Нижегородская область (+17%), Москва и Подмосковье (рост в обоих регионах поднялся на 16%), Краснодарский край (+14%).

В целом во втором квартале 2020 года спрос на подержанные автомобили в России сократился на 4% по сравнению с первым кварталом, и на 11% по сравнению с тем же периодом 2019 года, отмечают в «Авто.ру». Год к году сильнее всего спрос снизился в Самарской (-50%), Нижегородской (-45%) и Челябинской областях (-36%). При этом, Москва и Петербург с пригородами показали небольшой рост.

Ажиотаж на рынке поддержанных автомобилей подогревается июньским бумом продаж и возникшим следом дефицитом на рынке новых машин — кому не хватило новых автомобилей, ушли на вторичку.

В июле этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), россияне купили 142 тыс. новых легковушек, что на 7% превышает результат 2019 года.

Столь значительные показатели июля, по мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, связаны с отложенным спросом, возникшим во время приостановки деятельности дилеров в период карантина. В «Авто.ру» также убеждены, что спрос на автомобили во многом подогревается отложенными желаниями граждан.

«Также влияние оказало и ожидание скорого роста цен и падения рубля: автомобиль остается популярным способом спасти деньги от снижения их покупательной способности. При этом дилеры испытывают дефицит машин и поднимают цены на текущий склад», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Авто.ру».

Аналитики портала отмечают, что основным каналом выкупа автомобилей с пробегом для дилеров всегда был «трейд-ин» (продажа старого автомобиля дилеру вместе с покупкой нового). Однако летом 2020 года он фактически остановился — главным образом из-за сократившихся поставок новых автомобилей и скачкообразного спроса на них. В результате дилеры вынуждены выкупать автомобили с пробегом напрямую с рынка, не рассчитывая на компенсацию от производителя в рамках сделок по «трейд-ин».

В то же время сокращение поставок подержанных автомобилей к дилерам отразилось и на перекупщиках. Ранее дилеры сбывали им наименее ликвидные автомобили.

«Теперь перекупщики также испытывают дефицит машин и выкупают те, что есть, по рыночной цене. Все это приводит к росту цен. Судя по всему, снизятся они только к концу сентября, когда начнутся поставки новых автомобилей дилерам», — объяснил представитель «Авто.ру».

На рынке новых машин держится высокий спрос, но проблемы с доступностью автомобилей практически по всем маркам сохраняются, рассказали «Газете.Ru» в ГК «АвтоСпецЦентр».

«В связи с этим можно предположить, что результаты продаж в августе будут не такими высокими как в июле. Что касается осени, то дефицит сохранится до октября, так как поставки новых автомобилей ожидаются не раньше конца сентября, поэтому ожидать высокий уровень продаж не стоит — машин просто не будет», — говорит руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Неопределенности на рынке добавляет и ситуация с ужесточающимися требованиями в рамках специнвестконтрактов (СПИК), считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Переход на бальную систему оценки локализации автомобильных производств в России и привязка к баллам объема госкомпенсаций отрицательно влияют на инвестиции в эти производства, полагает он.

«В нашем автопроме в очередной раз смена государственных правил игры совпала с кризисом, в предыдущий раз это было в 2015 году, когда у всех автопроизводителей из-за падения рубля в формулах расчета локализации поплыли показатели, поскольку были привязаны к валютам. Сейчас снова рубль падает, неминуемо падает локализация, а следом за этим правительство снижает компенсации. Конечно, это вносит нервозность и даже русским компаниям не играет на руку», — резюмировал Ифанов.

Ажиотажный спрос на новые автомобили будет удовлетворен до конца года, за этим последует снижение рынка, считает Ифанов. В то же время подержанные машины сохранят свою привлекательность для автомобилистов, полагает он.