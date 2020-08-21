Август уйдет, проблемы останутся: что будет с курсом валют в сентябре

К концу предпоследней недели августа российский рубль на бирже снова устремился вниз: ближе к вечеру за доллар предлагали 74,83 рубля, а за евро – 88,15. Причем европейская валюта почти вернулась к максимуму этого года, который был зафиксирован 18 марта (тогда евро стоил 88,32 рубля).

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Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики напомнили, что август традиционно является не самым лучшим месяцем для российской валюты, и в этом году «традиция» оказалась еще более ярко выражена.

По словам инвестиционного стратега «БКС Премьера» Александра Бахтина,

на курсе рубля отрицательно сказались ослабление счета текущих операций, снижение спроса на рублевый долг со стороны инвесторов (последние два аукциона Минфину вообще пришлось отменить), а также повышение интереса россиян к валюте после снятия карантина из-за активизации отложенного спроса и частичного восстановления выездного туризма.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин к этому перечню факторов добавил общее сокращение спроса на рисковые активы после того, как были опубликованы протоколы июльского заседания ФРС.

«Эта информация усилила ожидания постепенного сворачивания мер активного монетарного стимулирования, что может повлечь за собой ослабление спроса на финансовых и товарных рынках и опосредованно оказать понижающее давление на курс рубля», – объясняет эксперт.

У моря погоды

Надеяться на то, что в конце августа или начале сентября ситуация переменится коренным образом не стоит, уверяют аналитики. На деле некоторые из них опасаются, как бы не стало хуже.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов в комментарии «Газете.Ru» выразил опасение, что на курсе рубля может косвенно сказаться политический кризис в Белоруссии, но и это еще не все.

«Госпитализации Алексея Навального вызвала резонанс в ЕС и США. Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью Fox News, что если выяснится причастность к этому российских властей, то США учтут это при определении своей политики по отношению к России», – сказал Владислав Антонов.

Усиления негативной риторики в отношении России опасается и Александр Бахтин из «БКС Премьер». Эксперт напомнил, что

этой осенью в США пройдут президентские выборы, а значит, кандидаты могут все чаще упоминать Москву в негативном ключе. В то же время, нефтяные котировки по мнению эксперта могут снова отойти к отметке $40 за баррель из-за наращивания добычи ключевыми игроками, что не может не сказаться на состоянии российской валюты.

Единственное, на что может рассчитывать рубль – рост нефтяных котировок выше $46 за баррель, уверен Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари». С ним согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: по словам эксперта рост цен может произойти на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и возврата темпов роста мировой экономики к докризисным значениям.

«Когда страны начнут восстанавливать производство, и увеличится число авиаперелетов, потребуется больше нефти, что приведет к росту цен на топливо»», – объясняет Артем Деев.

Тем не менее

общий прогноз аналитиков на сентябрь скорее негативный. Артем Деев считает, что самый вероятный диапазон для рубля в паре с долларом – 75-77, а с евро – 88-90.

Владислав Антонов предположил, что колебания валюты будут происходить в промежутке 73,26-78,45 за доллар и 85,3-91,5 за евро. В «БКС Брокер» считают, что диапазон составит 73-76 и 86,5-89,5 соответственно, а Александр Осин из «Фридом Финанс» прогнозирует 71,25-75,6 и 83,9-89,15.

Как курс скажется на экономике

Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари» считает, что нынешний курс в целом комфортен для российской экономики: экспортеры выигрывают из-за роста рублевой выручки, но теряют при этом импортеры и россияне, которые покупают заграничные товары.

Впрочем, не все аналитики согласились с этой позицией. Артем Деев из AMarkets считает, что нынешний курс — не самый приемлемый для России в целом. В первую очередь – из-за роста цен на импорт. Но при этом аналитик отметил, что среди валют развивающихся стран у рубля все еще не так плохо.

Александр Осин из «Фридом Финанс» и вовсе считает, что от сложившейся в последние годы на валютном рынке ситуации в среднесрочном периоде проигрывает вся отечественная экономика, в том числе – экспортеры.

«Рубль остается, как представляется, значительно выше своих справедливых оценочных показателей построенных на базе сравнительных оценок широкого спектра макроэкономических, финансовых индикаторов», – объясняет Александр Осин, уточняя, что справедливый курс до сих пор остается в диапазоне 40-60 рублей за доллар.