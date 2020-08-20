Деньги есть, результатов нет: что мешает выполнению нацпроектов

Национальные проекты в первом полугодии исполнены только на треть, точнее – на 35,1%, следует из обнародованного Счетной палатой РФ аналитического доклада. К такому выводу аудиторы СП пришли после того, как проанализировали уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов за первое полугодие текущего года.

На самом низком уровне — менее 25% от запланированных средств — исполнены расходы по трем нацпроектам — «Цифровая экономика» (исполнение 10,5%), «Международная кооперация и экспорт»(14,8%), «Экология» (21,8%).

«Низкий уровень исполнения расходов большей части национальных проектов обусловлен нынешней ситуацией, вызванной неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, оказавшей негативное влияние на сроки строительных работ и ввода в эксплуатацию объектов, организацию выставочной деятельности и иных массовых мероприятий, внешнеэкономическую деятельность», — пояснили «Газете.Ru» в Счетной палате РФ.

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Но при этом аудиторы отметили, что в этом году расходы на нацпроекты все-таки выше уровня исполнения за аналогичный период прошлого года, тогда их исполнили на 32,4 % от возможностей бюджета.

На Кавказ и на село денег не давать

Высокий уровень исполнения расходов идет только по нацпроекту «Здравоохранение» — 55,1 %. Нацпроект «Наука» исполнен на 47,6%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — на 47,3 %.

Отставание расходов, и соответственно, выполнение отстает и по части многочисленных госпрограмм и федеральных целевых программ. Например, меньше запланированного потрачено средств на следующие программы: «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Комплексное развитие сельских территорий», «Реализация государственной национальной политики», «Развитие образования».

Вообще не осуществлялись расходы по 4 из 74 федеральных проектов. Для сравнения, в аналогичном периоде 2019 года — по 9 из 75, отмечается в докладе аудиторов СП.

Даже не приступили к реализации своих инвестпрограмм Государственная фельдъегерская служба России, Ространснадзор, Следственный комитет РФ.

По данным на 1 июня, введено в эксплуатацию только 9 из 395 объектов по линии федеральных адресных инвестпрограмм, то есть 2,3% подлежащих вводу в 2020 году.

Если министерства и ведомства до конца года так и не смогут потрать запланированное, то остатки по госконтрактам перекинут на следующий год. С прошлого года остались невостребованными 820,9 млрд рублей. Их снова зачислили на нацпроекты, а также на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на субсидии юрлицам, на дотации региональным бюджетам. Часть средств ушла в Федеральный дорожный фонд.

«Кроме того, остатки неиспользованных средств федерального бюджета в отчетном году идут на увеличение резервного фонда правительства РФ», — пояснили в Счетной палате. То есть, правительство даже заинтересовано в том, чтобы остатки на счетах росли.

Как поясняют в Счетной палате, проблема с реализацией программ связана с несвоевременным заключением контрактов с подрядными организациями, несвоевременной подготовкой проектно-сметной документации, поздними сроками утверждения нормативных правовых актов, необходимых для их реализации.

Кто тормозит реализацию

Иными словами, пандемия тут уже ни при чем, тормозят сами чиновники. Но административные наказания за несоблюдение кассового плана законодательством не предусматриваются, добавляют в СП.

Максимальное возможное наказание при несоблюдении финансовой дисциплины — Минфин РФ сделает выговор отраслевым министерствам и ведомствам.

Самое неудовлетворительное исполнение госрасходов было зафиксировано в первом полугодии 2009 года – 39,8%. Самое успешное в 2015-м – 47,9%, уточнили в СП РФ.

О том, что реализация нацпроектов буксует и потребуется корректировка, в Кремле знали уже в июле. СП лишь подтвердила сейчас очевидное во всех деталях. Еще 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию президент Владимир Путин предложил правительству сместить с 2024 на 2030 год исполнение нацпроектов. И дополнить их мерами по восстановлению экономики после пандемии. Кроме того, вице-премьер Дмитрий Чернышенко пролоббировал новый нацпроект — по развитию отечественного туризма, как одной из самых пострадавших отраслей.

К октябрю кабмин должен будет подготовить обновленные нацпроекты, но принципиальных изменений в тематике не предвидится. Сохраняется и цель по выводу российской экономики на темпы роста выше среднемировых.

Так повелось со времен СССР

Ни разу за последние 10 лет не было, чтобы правительство опережающим образом выделяло средства на поддержку экономики и социальной среды, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

«Очень слабо реализуются госинвестиции. И особенно странным в текущих условиях бушующей пандемии выглядит ситуация с программой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», уровень исполнения бюджетных расходов по которой составил лишь 6,6% в I полугодии этого года, тогда как аналогичном периоде прошлого года — было 13,5%», — говорит Чуркина.

И совсем неприемлемым выглядит торможение по нацпроектам, отмечает эксперт. «Именно на нацпроекты делалась значительная ставка в развитии человеческого капитала, в стимулировании роста экономики», — заключила она.

Растягивание нацпроектов по времени имеет объективные причины, из-за текущего экономического и бюджетного кризиса властям нужно перегруппировать расходы, чтобы решать не только стратегические, но и антикризисные вопросы, уточняет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Но, конечно же, затягивание нацпроектов негативно повлияют на экономический рост в ближайшие годы. Падение госинвестиций в условиях недостаточных частных инвестиций и продолжения оттока капитала могут спровоцировать период длительной стагнации», — говорит Суверов.

С советских времен как повелось, так и продолжается порочная практика штурмовщины в реализации госпрограмм и проектов общенационального уровня, отмечает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. «Штурмовщина, кавалерийский наскок и заточенность на 31 декабря — это было при Брежневе и это было характерно для правительства Дмитрия Медведева. И непонятно, наладит ли ритмичное расходование госинвестиций кабинет Михаила Мишустина. В последнем случае можно будет, конечно, все списать на пандемию. Но качество государственного управления на среднем и низовом уровне очевидно остается низким», — говорит Макаркин.

По его словам, чиновники так и не освоили науку распоряжаться государственными средствами в рамках действующих правил. Коррупционную составляющую тоже нельзя исключать.

«Проблема воровства и распила госсредств настолько укоренилась, что нередко можно слышать даже положительные оценки: воруют, но зато работают. И в российских реалиях это действительно предпочтительнее, чем когда чиновники тормозят госинвестиции и срывают сроки реализации нацпроектов, зато не воруют», — говорит Макаркин.

Упрощая ситуацию можно сказать, что сейчас у правительства деньги есть, а умения нет и результат соответствующий. Но если экономику накроет вторая волна кризиса и цены на углеводороды снова обвалятся, тогда стоит ждать реального коллапса с выполнением нацпроектов. «Не будет ни доходов, ни нефтедолларов и если все это наложится на управленческие дефекты, на коррупцию — вот тогда нацпроекты придется не просто откладывать на потом. А может быть, и отменять», — заключает эксперт.