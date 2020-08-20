Вклады потеряли привлекательность: во что теперь инвестировать россиянам

Доходность по вкладам для россиян важнее, чем их надежность: к такому выводу пришли аналитики банка «Русский Стандарт», выяснившие в ходе исследования, что 80% банковских клиентов в первую очередь обращает внимание именно на этот показатель.

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Надежность при принятии решения о выборе депозита находится на втором месте после величины ставки по вкладу. В третью очередь клиенты банка смотрят на возможность дистанционного открытия и пользования вкладом. В качестве альтернативы вкладу россияне выбирают инвестиции в ценные бумаги или в крупные покупки — между этими вариантами голоса разделились ровно пополам, сообщают аналитики банка.

Действительно, сейчас ставки по вкладам практически сравнялись с уровнем инфляции и для многих граждан перестали быть способом для приумножения капиталов и получения пассивного дохода,

отмечает генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон.

«Если по рублевым депозитам ставка снизилась до 3,5%, то по долларовым вкладам средняя ставка составляет меньше 1%, а вклады в евро банки практически не принимают», — указывает эксперт, добавляя, что отток средств с депозитов граждан в такой ситуации вполне оправдан.

При этом большая часть средств действительно не хранится , что называется, «под подушкой» — россияне закрывают вклады, но открывают текущие или инвестиционные счета, где ставки чуть выше, говорит Росс-Джонсон.

«Часть граждан решила инвестировать средства в акции и облигации, особенно популярны так называемые «народные облигации» ОФЗ-н [ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов РФ специально для распространения среди граждан] со средней доходностью 6-7%.

Также отмечен приток средств частных инвесторов на крипторынок – цифровые валюты становятся все популярнее, а граждане начинают инвестировать в биткоин и другие криптовалюты»,

— рассказывает эксперт, отмечая, что это вполне логично, учитывая превысившую $12 тыс. стоимость биткоина, рост других активов, и то, что крупные инвестфонды приобретают цифровые валюты в больших масштабах, чем раньше.

Если вкладчик забирает деньги у банка из-за низких ставок по депозитам, он идёт с ними на биржу, где может совершать операции на биржи с ценными бумагами, говорит профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков. При этом он отмечает, что не все к этому готовы и не все умеют инвестировать.

«Если люди будут изучать ценные бумаги, инвестиционное дело, открывать индивидуальные инвестиционные счета и начнут работать с ценными бумагами, в том числе и с государственными, проблемы не будет», — указывает Юденков.

Сейчас также стала распространена практика, когда выведенные из вкладов деньги инвестируют в небольшие предприятия, считает независимый финансовый аналитик Жан Поль Чуркин.

«Россияне начинают перенимать опыт Европы, где люди зачастую вкладываются в какие-либо мелкие проекты не поодиночке, а совместно с друзьями. Там на каждом углу есть различные кафешки, ресторанчики и прочие предприятия сферы услуг. В России такого мало, но Москва уже стремится к этому. Люди понимают, что невыгодно держать деньги в банке, «стучат» своим соседям, скидываются по 100 тысяч и открывают, допустим, салоны красоты», — приводит пример эксперт.

Майкл Росс-Джонсон также напоминает об инвестициях в недвижимость: по его словам, многие решились воспользоваться низкими ставками по ипотеке и приобрести жилье. Партнер Colliers International Владимир Сергунин при этом отмечает, что

оптимальное вхождение на рынок жилой недвижимости — самое начало строительства жилого дома, по сути, на этапе котлована, если ты доверяешь застройщику, знаешь его репутацию, учитываешь все риски, которые с ним связаны.

По его оценкам, в этом случае рост стоимости объекта будет до 30%, а при дальнейшей сдаче в аренду доходность составит от 6 до 8%.

Инвестировать в рынок недвижимости имеет смысл начиная с 10 млн рублей, так как всё, что меньше по стоимости – это маленькие квартиры, что является больше сохранением капитала, чем инвестициями, объясняет Сергунин. С 10 до 100 млн – это, чаще всего, стрит-ритейл с доходностью 10-13%. С капиталом выше 100 млн и до 500 млн стоит инвестировать либо в очень большой стрит-ритейл, либо уже приобрести небольшой торговый или бизнес-центр. В этом случае доходность составит 10-12%, отмечает эксперт.