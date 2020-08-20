Кабы не было «Югры»: российские банки столкнулись с криптоугрозой

В начале этой недели в России впервые был выдан кредит под залог криптовалюты, пишет «Коммерсантъ». Первопроходцем стал «Экспобанк», предоставивший займ предпринимателю Михаилу Успенскому. Он предоставил в качестве обеспечения кредита токены запущенной в 2016-м году блокчейн-платформы Waves. Сам Успенский заявил, что не планирует отказываться от использования Waves, но «они не должны лежать мертвым грузом, а должны работать».

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В целом, выдача такого займа – серьезный рывок для российской финансовой системы в целом, поскольку первый недавно принятый Госдумой закон о криптовалютах вступит в силу только в январе следующего года, и, по признанию самих парламентариев, его еще предстоит значительно доработать.

Но предприниматели уже нашли способ, как использовать криптовалюты в привычных для бизнеса операциях – то же взятие кредита в банке. Дело в том, что

действующее законодательство (статья 128 ГК РФ) относит к объектам гражданских прав не только нематериальные блага, но и цифровые права. А это значит, что криптовалюты в качестве залога по кредиту могут быть отнесены к графе «иное имущество».

Генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал «Газете.Ru», что данный прецедент – доказательство растущей популярности криптовалют наряду с тем, что крупные фонды уже используют их в качестве защитного средства наравне с золотом в период глобального кризиса. А это значит, что уже в ближайшем будущем таких случаев будет гораздо больше.

«В России прецедент с токенами Waves в качестве залога по кредиту – это начало серьезного развития крипторынка», – предсказывает Майкл Росс-Джонсон.

С этой позицией согласен и директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев.

«В следующем году такие сделки могут быть абсолютно стандартной практикой, так как криптовалюты получат свойства имущества, которое можно передавать в залог, а следовательно быть предметом кредитных сделок»,

– уверен эксперт.

Банки пока не готовы

С чисто технической точки зрения передача криптовалюты в качестве залога под банковский кредит – не проблема, уверен основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов.

«Передача залога, скорее всего, происходит в формате приватных ключей — специалисты банка должны были удостовериться, что они создали собственный уникальный кошелек или купить внешний сервис по хранению цифровых активов», – сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом банк однозначно должен обладать залогом в электронной форме. То есть, у него должен быть договор с сервисом по хранению токенов, либо банк должен самостоятельно провести экспертизу и создать собственный кастоди (депозитарий) с ответственными за хранение лицами.

У такого актива есть неоспоримое преимущество, уверен аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Эксперт отметил, что

средства хранятся непосредственно в кошельке, и шансов, что децентрализованная биржа будет взломана, практически нет.

А сама по себе децентрализация означает, что администраторы не могут заморозить средства или ограничить сделки с ними. То есть, владелец кошелька полностью его контролирует. Но готовы ли сами банки выдавать кредиты под такое обеспечение – пока сказать очень сложно. На соответствующий вопрос от «Газеты.Ru» не ответил ни один из крупных банков, среди которых – «Открытие», «Тинькофф», Альфа-банк, «Райффайзен». Вероятнее всего, на это есть сразу несколько причин.

У разбитого корыта

Первая и самая существенная причина – волатильность на рынке криптовалют. «Банк довольно сильно рискует, ведь цифровые валюты очень волатильны. Спустя какое-то время этот актив может обесцениться, а значит, залог под кредит потеряет свою стоимость», – объясняет исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Что касается конкретно токена Waves, он как раз и является отличным примером того, какие риски несет банк, принявший его в качестве залога по кредиту. В комментарии «Газете.Ru» Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари» напомнил, что

в 2019-м году монета торговалась по $3, и когда крипторынок просел, ее цена упала до 50 центов. А с начала июля токен подорожал на 345% – до $4,8.

«Waves неликвидный токен и подвержен высокой волатильности. Его рискованно держать в залоге, так как он может подешеветь на 60% за короткий промежуток времени», – констатирует аналитик.

Виталий Кирпичев из TradingView отметил, что капитализация Waves на данный момент составляет только 29,6 млрд рублей. Для сравнения, у похожего Etherium капитализация, по данным CoinMarketCap, – почти $46,5 млрд.

«Риск, при этом, как и в случае с обычным залоговым имуществом банк берет на себя. В этой связи

остро встает вопрос с местом оценки и реализации залога, в случае дефолта заемщика, – объясняет Виталий Кирпичев. – Этим местом могут быть официальные биржи, однако дадут ли существующим организаторам торгов торговать криптовалютами — вопрос ближайшего будущего».

Но есть и еще одна очень существенная проблема, и как с ней бороться – пока совершенно непонятно. Дело в том, что если банк начинает выдавать значительные объемы кредитов под неликвидные залоговые активы, Банк России может отозвать у него лицензию.

«Банки действуют строго по регламентам Центробанка, а регулятор очень внимательно следит за тем, как финансовые организации выдают кредиты и чем они обеспечены», – сказал «Газете.Ru» Дмитрий Иванов из Klopenko Group.

Но

выдача кредитов под залог в виде криптовалюты – совершенно новое явление в российской банковской практике, поэтому соответствующие механизмы пока не описаны даже в недавно принятом законе о цифровых активах, который вступит в силу в следующем году,

напоминает эксперт.

В целом это означает, что мошенники могут воспользоваться отсутствием соответствующих правовых норм и, набрав заведомо невозвратных кредитов, вывести деньги из условного банка.

Подобные ситуации в недавней российской практике, хоть и не с криптовалютами, уже случались – достаточно вспомнить историю с банком «Югра».

Что делать с этим, по видимому, пока не знают даже в Банке России. В пресс-службе регулятора отказались отвечать на соответствующий запрос «Газеты.Ru», сославшись на то, что «Банк России обычно не комментирует деятельность отдельных банков и частные кейсы».