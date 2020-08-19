Избежать провокаций: российские суда-укладчики взял под охрану ВМФ

Корабли ВМФ России сопроводили суда, которые участвуют в трубоукладке «Северного потока — 2».

«Именно их присутствие позволило избежать недружественные действия со стороны кораблей иностранных флотов. Интерес к этому мероприятию с их стороны был большой», — отметил в комментарии РИА «Новости» заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.

По его словам, были определенные риски провокационных действий со стороны иностранных государств в отношении «Академика Черского» и судов обеспечения «Остап Шеремет» и «Иван Осипенко» при переходе из Владивостока в Калининград весной этого года.

Реклама

Агентство отмечает, что еще один трубоукладчик «Фортуна» прибыл в Германию в июле. В этой же стране находится в настоящее время и «Академик Черский». В порт Мукран он прибыл из Находки. Путь занял три месяца и проходил через Африку. При этом многократно изменялся пункт назначения.

«Северный поток — 2» — это российский проект газопровода, который проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Изначально планировалось, что уже к концу 2019 года проект будет сдан в эксплуатацию, но этот процесс затянулся.

Сначала Дания долгое время не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды, а затем США ввели свои санкции. В конце 2019 года стало известно, что американские власти прописали экономические ограничения в отношении иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве трубопровода, в оборонном бюджете страны. Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas вывела все свои суда из зоны строительства. На поиски альтернативы ушло время, но российские власти заявили, что «Северный поток — 2» будет закончен.

Поняв, что первые санкции не остановили работу над завершением проекта, американские власти решили, что следует ввести дополнительные ограничения. Так, в июле этого года Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Позднее Конгресс США одобрил расширенные санкции против «Северного потока — 2». Они направлены против владельцев любых судов, которые участвуют в строительстве. Под ограничения попали и компании, страхующие технику и ее техническое обслуживание.

Американские представители утверждают, что при помощи санкций хотят «защитить Европу» от еще большего «российского давления». Если «Северный поток — 2» будет завершен, то Россия сможет использовать газовое сотрудничество в своих политических целях, уверены в США. В ответ на это российский президент Владимир Путин заверял, что этот проект имеет «сугубо экономическую» направленность.

В то же время Соединенные Штаты пытают продвинуть свой СПГ на европейский рынок, чтобы устранить «российскую монополию».

Германия, в свою очередь, выступает против американских санкций. Политики и чиновники требуют жесткой реакции ФРГ на действия США. Ранее премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что бездействие Германии может привести к непредсказуемым последствиям.

«Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо», — сказала она в интервью WirtschaftsWoche.

Она напомнила, что газ, который будет поступать из России по «Северному потоку — 2», незаменим, так как Германия намерена отказаться от угольной промышленности и атомной энергетики.

«Я дала понять, что Мекленбург — Передняя Померания не откажется от проекта. Теперь нам нужен четкий сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя в этом вопросе», — заключила политик.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с немецким коллегой Хайко Маасом. После переговоров он заверил, что «Северный поток — 2» будет завершен в скором времени.

«Участники компании «Северный поток-2», включая российских, германских и других, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», — сказал Лавров.