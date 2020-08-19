Радость под 2%: почему бегут с Дальнего Востока

В ночь на среду, 19 августа, премьер Михаил Мишустин с командой министров завершил недельное турне по дальневосточным регионам.

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Кроме ритуальных встреч с губернаторами в зданиях областных и краевых администраций, «совещаний на ногах» премьер получал информацию о жизни регионов на встречах с общественностью. Конечно, встречи были заранее организованы и, по устоявшейся традиции, прошли сквозь мелкое административное сито, но срез реальной жизни, предложения и жалобы, там все-таки звучали.

В Благовещенске, например, Мишустину рассказали про то, что даже льготная ипотека под 2% годовых не очень-то и востребована. По крайней мере, не во всех 11 регионах Дальнего Востока. На Камчатке заключено всего 134 ипотечных сделки. А в Магаданской области и на Чукотке — абсолютный провал, по шесть сделок. Более или менее льготная ипотека пошла в Якутии и Приморском крае. Там зарегистрировано более 4 тысяч ипотечных договоров в каждом. В регионе сейчас проживает 8,2 млн человек.

Просто там нет новостроек

Мишустин встретился с участниками двух программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». По поводу ипотеки Мишустин на месте принял решение: расширить условия для льготной покупки жилья. Теперь программа будет действовать и для вторичного рынка в сельской местности. Но только в Магаданской области и на Чукотке.

«Раз все такие предложения высказывают, я считаю, надо поддержать… Спасибо, договорились. Мы тогда оформим все документы, соответствующие изменения внесем в нормативную базу», — пообещал премьер.

Программу ипотеки под 2% вводят для вторичного рынка на селе в этих двух регионах по той причине, что там нет новостроек. Как надеются чиновники, с расширением льготной ипотеки на вторичку воспользоваться таким правом сможет еще какое-то количество жителей дальневосточных сел и деревень.

Новые условия по ипотеке могли бы действовать в этих двух регионах временно, например, пару лет, пока там не развернется строительство домов, ограничил льготу глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Мишустин приободрил потенциальных участников ипотечной программы: «Сегодня человек, который обращается за ипотекой, может решить свои проблемы без участия чиновников, онлайн. Достаточно хорошо это сделано», — подчеркнул премьер.

В Благовещенске он осмотрел новый автомобильный мост через Амур, соединяющий Амурскую область с китайским Хэйхе. Здесь он пообщался с рабочими, которые участвовали в строительстве моста и поздравил их с реализацией проекта, назвав его уникальным и инновационным, и даже вызывающим гордость за страну.

Как Китай освещает России путь

Имеется в виду, конечно, Россия, а не Китай. Хотя жителям китайкого Хэйхэ определенно тоже есть чем гордиться, кроме моста. В Китае за последнее время построены десятки мостов, не менее прочных и протяженных. Например, для скоростных железнодорожных трасс, на которых поезда развивают скорость до 300 км в час.

А по вечерам тот же Хэйхэ утопает в огнях, обрамляющих периметры сотен новых высотных домов и колесо обозрения. Иллюминация такая яркая, что освещает набережную с российской стороны Амура. Правда, в 12 ночи китайцы, что называется, гасят свет, оставляя только самый необходимый.

И тогда Благовещенск, и Хэйхэ выравниваются по уровню освещенности, то есть, оба уходят в темноту.

Что касается программы «Дальневосточный гектар», то она тоже выдыхается. По программе сейчас доступны около 220 млн гектаров, об этом на встрече с дальневосточниками говорил Мишустин. А реально предоставлено за 2019 год 9 788 земельных участков общей площадью 7 454 га. В 2018-м было выделено 7 429 участков, 5 998 га.

Как пояснили «Газете.Ru» в Росреестре, по данным на 1 августа 2020 год, за весь период действия льготной программы, начиная с 2017 года, ее участниками стали 83 тысячи россиян, проживающих на Дальнем Востоке. Он и получили 63 889 земельных участков общей площадью 58 635 га.

То есть, полученные участки исчисляются десятками тысяч гектар, а разрешенные властями и имеющиеся в наличии по этой программе – исчисляются сотнями миллионов га.

Вернуть романтику, догнать и перегнать Китай

Для того, чтобы стимулировать приобретение земель Мишустин распорядился выделять эффективным фермерам на Дальнем Востоке дополнительные земли — по просьбе предпринимателя из Хабаровского края Михаила Утробина.

Кроме того, правительство одобрило законопроект для обладателей «дальневосточного гектара» досрочно оформить его в собственность в случае намерения строительства на нем жилого дома по ипотечному кредиту, уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко. Пока что такая возможность отсутствует, поскольку чиновники «не догадались», что земельный участок предоставляется гражданину в безвозмездное пользование на пять лет, а ипотеку обычно берут на 10-20 лет.

Напомним, ранее Мишустин сделал интересное предложение для того, чтобы вдохновить жителей устраиваться на Дальнем Востоке основательно, не уезжать на «большую землю» в поисках лучшей доли. Он предложил вернуть на Камчатку романтику советских времен. Он отметил, что в 70-х годах прошлого века на Камчатке проживало свыше 400 тыс. человек, треть из которых — молодежь. В настоящее время там насчитывается около 60 тыс. молодых людей (в возрасте до 30 лет).

«Та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке», — сказал Мишустин.

Одна из основных проблем, из-за которых льготные дальневосточные программы не получили широкого распространения – это более чем скромные возможности для трудоустройства и ведения своего бизнеса, отмечает эксперт института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

«Не все имеют возможности оплачивать даже льготную ипотеку с низкой ставкой. Ведь нужно еще накопить на первоначальный взнос, который составляет не менее 15% стоимости жилья», — уточняет эксперт.

Важнейшей проблемой остается слабый уровень развития инфраструктуры – транспортной, логистической, коммунальной. По этой причине целый ряд перспективных экономических районов Дальнего Востока не может раскрыть свой потенциал. Реализовать там инвестиционные проекты оказывается слишком дорого, заключает Кононова.

Сейчас власти пытаются сделать Дальний Восток меккой для отечественных любителей путешествий. Но эксперты отмечают, что на этом направлении будет трудно добиться впечатляющих успехов. Таких, чтобы можно было гордиться стране, как говорит премьер. Тур на Камчатку — это дорого. Самих дальневсточников всего-то менее 9 млн человек, а путешествовать из Московского региона и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Тюмени то есть, из городов, в которых хватает финансово состоятельных россиян, далеко.

Конкурентов Камчатке по сопоставимому туристическому продукту нет, по крайней мере у нас в стране, а Исландия не в счет, отмечает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. «Камчатка не может быть дешевой и массовой. Соответственно и категория туристов туда – это те, кто могут себе это позволить», — говорит Ломидзе.

При этом она соглашается с теми, кто говорит, что Камчатка – фантастическая земля. «Но отдых и туризм в хрестоматийном банальном виде там невозможен, это настоящее путешествие. Или даже приключение, даже в том случае, когда турист не собирается заниматься экстримом», — иронизирует Ломидзе.

По ее словам, инфраструктура Камчатки и многих других мест Дальнего Востока, Магадана — далека от совершенства. «Но про убогую местную инфрастуктуру никто в итоге не вспоминает. Настолько сильны впечатления от увиденного, от долины гейзеров, вулканов», — говорит Ломидзе, предлагая местным властям делать ставку на иностранцев, что даст стабильный приток денег.

В турне премьера с 13 по 18 августа в итоге вошли Анадырь, Камчатка, Магадан, Благовещенск. В Хабаровск, как предполагалось в начале, глава кабмина решил не заезжать, хотя это один из крупнейших регионов округа. К тому же, там произошла смены власти. Но у экспертов своя логика. «Представьте себе ситуацию — Мишустин приезжает в Хабаровск, в котором протестная активность пошла на спад в связи с усталостью и отпусками. И что дальше? Сразу же снова собираются люди, требующие решить проблему с арестом экс-главы края Сергея Фургала. Но это не в компетенции премьера», — говорит первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

Премьер может говорить про инвестиции, газ и больницы, а не про обеспечение суда над Фургалом не в Москве, а именно в Хабаровске и с участием присяжных, как хотела бы часть местной элиты. «Диалога в такой ситуации не получится. А проблемы развития дальневосточного региона можно обсудить и в любом другом областном центре, что и сделал Мишустин, выбрав Благовещенск для итогового совещания», — говорит Макаркин.

Эксперт считает, что Мишустина нельзя назвать «техническим премьером». «В мире таковыми считают глав правительств, не принадлежащих к партиям (технократов и чиновников). В России же формулировка «технический премьер» относилась к правительствам Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова, в которых отдельные министры выходили непосредственно на президента и решали свои вопросы без премьера. К правительству Михаила Мишустина это никак не относится», — заключает эксперт.