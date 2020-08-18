Вошло в привычку: россияне просят новых выплат на детей

Очередных выплат для семей с детьми ждать не стоит, пока премьер-министр Михаил Мишустин не вернется из своей поездки по Дальнему Востоку, рассказал изданию Nation News член Совета Федерации Валерий Рязанский.

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«Наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — сказал сенатор.

Он также отметил, что последнее слово в вопросе новых выплат останется за Министерством финансов. Но на данный момент такой задачи не стоит:

соответствующие суммы не закладывались в бюджет даже вместе с оперативными поправками, которые принимались во время пандемии или летних каникул.

Впрочем, некоторые россияне считают, что такие выплаты должны быть произведены, чтобы родителям было проще подготовить своих детей к началу нового учебного года. Соответствующая петиция на сайте Change.org набрала более 250 тыс. подписей, но в Пенсионном фонде заявили, что никаких распоряжений о новых выплатах не поступало.

В начале июля Минтруд отчитался о перечислении единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей для 26 млн семей с детьми в возрасте до 16 лет. По словам главы ведомства Антона Котякова, в этот раз была отработана мера соцподдержки по принципам социального казначейства, то есть гражданам не требовалось собирать дополнительные документы и даже подавать заявления, если за такой мерой поддержки они обращались ранее.

Кроме того, на август были продлены выплаты в размере 3 тыс. рублей для безработных граждан с детьми. Об этом еще в конце июня заявил Владимир Путин.

«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», – сказал тогда президент.

Особо нуждающимся

Начиная с 17 августа в течение недели пройдут государственные выплаты особо нуждающимся семьям. Для этого Минтруду были выделены 18,4 млрд рублей: средства предназначены для поддержки родителей с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Размер поддержки будет рассчитываться исходя из среднего детского прожиточного минимума по региону. Например, в Москве он составляет 15 255 рублей, так что на одного ребенка придется около 7,6 тыс рублей. На Камчатке эта цифра заметно выше — средний прожиточный минимум для детей там составляет 22 101 рубль, значит, и выплата составит немногим более 11 тыс рублей.

Ранее Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум во втором квартале этого года по отношению к первому на 5,6% для трудоспособного населения, на 5,3% для пенсионеров и на 6,5% для детей.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9 422 рубля, детей — 11 423 рубля», — написано в проекте соответствующего документа.

В ведомстве отметили, что

повысить прожиточный минимум необходимо из-за того, что за второй квартал выросли цены на продукты, которые используются при подсчете этого показателя.

Больше всего подорожали плодоовощная продукция и картофель: репчатый лук прибавил в цене 56,9%, картофель — 41,7%, морковь — 32,2%, яблоки — 25,8%.

Кроме того, в указанный период сыры подорожали на 1,8%, сметана — на 1,7%, жирный творог — на 1,2%, сливочное масло — еще на 1,1%. Цены на питьевое молоко выросли на 0,4%.

Заметно подорожала гречневая крупа — на 24,2%. А вот огурцы и помидоры, наоборот, подешевели — на 33,9% и 12,6% соответственно.

Отметим, что в июле исследовательских холдинг «Ромир» отметил рекордное расхождение между официальными данными об инфляции в России и фактическим ростом цен на приобретенные населением продукты. Так, если в материалах Росстата указывается, что инфляция в июле составила 0,35%, то по расчетам экспертов «Ромира» этот показатель составил 1,36%. Одна из причин такого роста цен — падение курса рубля, указано в отчете организации.