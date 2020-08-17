Экономическое принуждение: чем забастовки грозят экономике Белоруссии

Несогласные с итогами прошедших 9 августа выборов жители Белоруссии начали массовые забастовки на предприятиях страны. Они требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения задержанных на митингах людей.

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Забастовки проходят на крупнейших предприятиях, среди которых Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЗ, МАЗ и мебельная фабрика ЯВИД в Барановичах. К ним присоединились рабочие Минского тракторного и электротехнического заводов и «Керамина». В то же время на митинги вышли сотрудники «Нафтана», «Полимира» и «Гродно-Азота». Работу приостановили и шахтеры «Беларуськалия».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что нынешние забастовки оказались эффективны с точки зрения гражданского сопротивления. Как отметил политолог Максим Кац,

«украинского сценария» в Белоруссии быть попросту не могло из-за того, что местный ОМОН был готов именно к такому развитию событий.

Поэтому несогласные с итогами выборов жители страны выбрали другой способ, достаточно типичный для соседних с Белоруссией стран.

«Это очень известный способ гражданского сопротивления, который больше всего сработал в Польше, потом в Чехии. Но в Польше было движение «Солидарности» очень большое, которое привело к забастовкам на всей территории страны и, таким образом, им удалось скинуть советскую власть», – рассказал «Газете.Ru» политолог, отметив, что существенная разница в том, что в той же Чехии у протеста был явный лидер – Вацлав Гавел, – а в Белоруссии такого лидера сейчас нет.

Экономический ущерб от таких забастовок для Белоруссии получается очень существенным, объясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. В комментарии «Газете.Ru» эксперт отметил, что

простой таких предприятий, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ или КЗКТ, может приносить убытки в размере нескольких миллионов белорусских рублей в день (2,46 за доллар США) для каждого из них.

К бастующим компаниям еще не присоединились местные нефтеперерабатывающие заводы. Но, по словам Вадима Иосуба, нет гарантии, что это не случится в ближайшее время. Такой сценарий грозит существенными убытками не только экономике Белоруссии, но и российским поставщикам нефти, которую преимущественно и перерабатывают белорусские предприятия.

Если судить по прошлогодним показателям (за 2019-й Россия поставила Белоруссии сырой нефти на $6,55 млрд), то из-за гипотетического прекращения поставок нефти в Белоруссию российские компании будут терять порядка $18 млн в день.

Что касается того же БелАЗа – производителя карьерных самосвалов, активно использующихся российскими горнодобывающими компаниями – если завод встанет и не будет их выпускать, им найдется альтернатива, хоть она и будет дороже. Но больше ущерба остановка производства в любом случае нанесет самому БелАЗу. Подобные самосвалы делают компании Terex, Liebherr, Caterpillar, Komatsu.

«Больше половины поставок БелАЗа приходятся на Россию, поэтому остановка экспорта их машин в Россию для завода – самоубийство. Причем за несколько последних лет менеджменту компании удалось снизить зависимость от поставок в Россию примерно на 20%, но их машины по-прежнему никому не нужны на том же западе, – говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. – А

что касается российской промышленности, где эти машины востребованы – в первую очередь это горно-добывающая отрасль – две-три зарубежные альтернативы белорусским БелАЗам точно найдутся.

Да, они будут дороже, но катастрофы из-за этого не случится», — заключил он.

На БелАЗы приходится около 20% от всех карьерных самосвалов, которые эксплуатируются в России, рассказал «Газете.Ru» собеседник из горно-добывающей отрасли. Примерно столько же, по его словам, приходится на Sinotruck, около 15% - на Terex.

«Если БелАЗа на российском рынке больше не будет, это не значит, что добыча на карьерах прекратится, — заметил источник. — Но конкуренты точно поднимут цены», — считает он.

Очень заметный ущерб экономике Белоруссии сейчас также приносят и постоянные отключения интернета – проблемы со связью в стране начались сразу после окончания выборов на прошлых выходных. По данным Netblocks, суточные потери от отключения интернета составили $56,4 млн в день. Отсутствие интернета блокирует работу не только крупнейших местных IT-компаний, но и лишает белорусов возможности расплачиваться с помощью банковских карт. И если такие интернет-блэкауты в стране продолжатся, работающие на территории Белоруссии высокотехнологичные компании могут уехать из страны, считает Александр Разуваев.

Внешняя угроза

Если говорить не только о внутренних, но и о внешних событиях, которые могут нанести значительный удар по белорусской экономике, в первую очередь стоит упомянуть вероятность введения санкций против Минска. Пока что в Евросоюзе и США говорят только о санкциях против самого Александра Лукашенко и высших чиновников, ответственных за насилие против белорусов, вышедших на митинги после оглашения результатов выборов. Но на деле санкции могут оказаться гораздо существеннее. Так, по словам Александра Разуваева, страна может столкнуться с с проблемой рефинансирования долгов.

«На 1 апреля текущего года Беларусь имела $39,5 млрд внешнего долга, из которых $16,7 млрд – долг непосредственно правительства, а $19,6 млрд – долг корпораций и банков преимущественно государственных», – объяснил эксперт, добавив, что резервы ЦБ страны на данный момент составляют только $9 млрд из которых на реальную валюту приходится только $4,2 млрд.

Что можно с уверенностью сказать на данный момент – если Александр Лукашенко останется президентом страны, у нее возникнут серьезные проблемы с привлечением зарубежных инвестиций. Дело в том, что еще в середине июля, когда был арестован один из возможных соперников на выборах Лукашенко Виктор Бабарико (руководил «Белгазпромбанком» до мая 2020-го), Комитетом государственного контроля (КГК) у банка были изъяты $4 млн и ценные бумаги на сумму более $500 тыс.

«Ситуация с отъемом у собственников «Белгазпромбанка» (а это «Газпром» и «Газпромбанк») права управлять своим активом крайне негативно скажется на восприятии инвестиционного климата в Белоруссии вообще, и на торгово-экономических отношениях с РФ, в частности», – подытожил Вадим Иосуб.