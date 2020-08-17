Конфискация транспорта: Россельхознадзор даст бой «санкционке»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о самых изощренных способах ввоза санкционной продукции и предложил новые методы борьбы с контрабандистами, сообщает РБК.

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Россельхознадзор уже направил в правительство предложения, которые помогут исправить ситуацию с нелегальными поставками «санкционки» в Россию, отметил Данкверт в интервью изданию. Глава ведомства считает, что ответственность должны нести также перевозчики и водители транспорта.

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.

Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США действует с августа 2014 года. Продовольственное эмбарго появилось в ответ на санкции Запада. Ввозить запрещено мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты.

По словам главы Россельхознадзора, в последние годы контрабандисты стали придумывать более изощренные способы обойти продэмбарго, и становится сложно доказать, что продукция — санкционная. Запрещенные товары зачастую выдают за продукцию, которую выращивают или изготавливают в странах, откуда поставки разрешены. Нарушают санкционный режим и при помощи перевозчиков: транспорт с запрещенным на ввоз в Россию товаром заезжает на территорию России якобы с целью заправиться, но при досмотре оказывается, что на машине стоят другие номера, а у водителя имеются сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой. Также встречаются случаи, когда продукция по документам едет через территорию России, к примеру, из Белоруссии в Казахстан, но на самом деле разгружается где-нибудь в Москве.

Сергей Данкверт обратил внимание на тот факт, что в других странах способ борьбы контрабандистами один: при выявлении незаконности ввоза продукции «конфискуется все, включая машины». В России такая практика отсутствует: если задержанная машина перевозит товары без документов, а прямых доказательств «санкционности» продукции нет, подозрительный груз отправляют обратно в страну отправления. В связи с этим глава Россельхознадзора предлагает в таких случаях временно запрещать водителям транспорта въезд в Россию.

«Когда в Калининграде мы задерживаем автобусы с санкционными продуктами, их везет водитель — польский гражданин. Я в свое время писал в наш МИД. Думаете, так легко закрыть визу на въезд в Россию? Практически невозможно!»

— посетовал Данкверт в беседе с изданием. По словам главы ведомства, в других странах это распространенная практика и перевозчикам «без разговоров закрывают въезд на пять лет». Данкверт считает, что в соседних государствах было бы рационально создать информационные системы, с помощью которых станет возможным «отслеживать такие случаи и пресекать их, чтобы эти нарушители не приезжали к нам». Отмечается, что эти предложения уже находятся на рассмотрении правительства.

Как сообщал ранее замначальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Рустам Якубов, Федеральная таможенная служба начинает практиковать ежемесячный облет границы на вертолетах, чтобы выявить попытки провоза санкционной продукции. Он напомнил, что с 2017 года ФТС выявляет «санкционку» при помощи беспилотной авиации Росгвардии: таким образом получилось отследить появление новых объездных дорог, по которым транспортируют запрещенную продукцию.

«Иногда новые дороги появляются буквально за два дня: сегодня беспилотник пролетал — не было ничего, а через сутки на этом месте уже новая дорога», — говорил Якубов. По его оценкам, эта эффективная мера позволяет в течение двух-трех дней выявлять большие объемы контрабанды. Член ФТС пояснил, что если беспилотная авиация летает лишь на определенное расстояние, с помощью вертолетов можно будет облететь всю границу, и проверить проверить территорию не только на наличие дополнительных дорог, но и скоплений фур.