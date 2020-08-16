Не Йеллоустоун: почему в России не развивается экотуризм

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в субботу, 15 августа, провел совещание по теме экологического туризма. Мероприятие проходило в неформальной обстановке – на турбазе «Лагуна» среди камчатских сопок, в 40 км от Петропавловска-Камчатского.

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Чиновник начал совещание с того, что экотуризм — один из самых быстроразвивающихся секторов мировой экономики.

«До пандемии отрасль приносила до $1 млрд в день. Порядка трети всех туристов в мире – экотуристы», — сообщил Чернышенко.

Россия занимает первое место в мире по площади особо охраняемых природных зон. Они занимают 13% территории страны, это 60 нацпарков и 11 объектов природного наследия ЮНЕСКО.

Но потенциал российских нацпарков и заповедников не раскрыт, отметил Чернышенко, напомнив, что президент поручил правительству проработать отдельный нацпроект в сфере туризма. Речь, конечно же, идет о внутреннем туризме. Правительству поручено дать импульс этой отрасли.

«В мире рост экотуризма по оценкам экспертов — 20-30% в год, а у нас – 2%, так что потенциал огромен», — сообщил вице-премьер.

О недюжинном потенциале туристической отрасли говорил на совещании и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Он взял на себя повышенные обязательства по развитию туризма в крае: довести количество экотуристов с нынешней 241 тысячи до 1 млн. Но не сразу, а в ближайшие годы, уже после назначенной на сентябрь избирательной кампании.

Воздушные шарики – это удар по экологии

Развивая туризм важно при этом не загубить природные парки и заповедные зоны региона, считает врио губернатора. Для этого необходимо использовать другие критерии оценки инвестпроектов на Камчатке, отказываться от инвазивных вредных производств, переходить к инвестпроектам, исходя из принципов сохранения природы.

Вице-премьеру Чернышенко это предложение понравилось: он заверил, что поручит Минприроды оценить заново некоторые инвестпроекты. Возможно, от каких-то даже придется отказаться, дал понять правительственный чиновник.

Солодов обратился к вице-премьеру еще с одной просьбой.

«Проблема малочисленности инспекторов существует, особенно на вулканах, а это объекты наследия ЮНЕСКО. Всего 20 инспекторов на огромную территорию. Бюджет края дотационный и нужна финансовая поддержка федерального центра», — сказал врио губернатора. Он не исключил также, что для охраны природных памятников придется привлечь волонтеров, обучив их обращению с оружием.

Кроме того, Солодов призвал ввести мораторий на использование пластика на заповедных территориях. «Запретить воздушные шарики – очень вредные для птиц, находят у них в желудках, массово гибнут», — пожаловался региональный чиновник. Он также попросил федеральную власть «упростить правила использования взлетно-посадочных площадок для вертолетов». Без этого вида транспорта на Камчатке, крае рек и озер, как известно, мало куда можно добраться.

«Понимаю, что правила написаны кровью, но на взлет-посадку мы тратим 19 тысяч рублей в пересчете на одного пассажира. Денег не просим, но необходимо упростить регуляторику», — отметил Солодов, пообещав, что Камчатский край способен к 2025 году значительно нарастить турпоток и создать до 10 тысяч человек в сфере туризма. Для сравнения на Камчатке весь ее рыбохозяйственный комплекс, основа экономики, имеет 14 тыс. рабочих мест.

В целом количество экотуристов можно нарастить в России с 8 млн до 10,5 млн к 2024 году, отметил в своем докладе замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Равняемся на Америку и Руанду

Не всех участников совещания вдохновили такие планы.

«8 или 11 млн экотуристов — это вообще ничтожные показатели, планы надо менять», — заявила на совещании замгендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова.

Равняться надо на США – там 318 млн в год посещают природные парки. Можно равняться и на Руанду, там всего один нацпарк с гориллами, но в бюджет страны поступает в 20 раз больше, чем дают все российские особые природные территории.

Как пояснила Захарова «Газете.Ru», финансовый результат 880 горилл, на которых приходят посмотреть туристы — это $15 млн поступлений в госбюджет за год, одноразовый билет на посещение нацпарка с гориллами поднялся в цене с $750 до $1500 на человека, настолько они популярны По ее словам, гражданин США 4 раза в год посещает нацпарки, а у нас подавляющая часть населения никогда не бывали даже в одном. Но шансы заработать на экотуристах есть.

«Сегодня большинство россиян не хотят быть туристами, а хотят быть путешественниками и первооткрывателями и готовы за это платить хорошие деньги. За вид из окна, за тишину», — пояснила представитель АСИ.

Первым делом — туалеты

Председатель совета директоров парка «Три вулкана» Сергей Бачин заявил на совещании и повторил по его завершении журналистам, что Камчатка лучше американского Йеллоустоуна.

«Камчатка — однозначно лучшее место на земле. Я специально перед совещанием проехал по многим странам мира. Камчатка – это не край мира, а центр мира. Все самолеты пролетают над Камчаткой, мимо нас, но просто мы их не принимаем», — возмущался предприниматель.

Участники совещания высказывали также опасения по поводу механизма отведения земельных участков в аренду: кто больше дал денег, тот и получил его в аренду без учета последствий для природы.

Критиковали сроки принятия решений по этому поводу — 1,5-2 года, что крайне неудобно для бизнеса, занятого в туристической отрасли, желающего инвестировать.

Представитель Ростуризма Елена Лысенкова посетовала, что экологический туризм составляет всего 2% от оборота отрасли.

«Большая часть наших туристов действительно никогда не была в природных парках и заповедниках, и в лучшем случае знают или были в пяти из них – Кисловодский национальный парк, Сочинский, Куршская коса, Плещеево озеро и Приэльбрусье. На эти места приходится до 70% всех туристов.

Нежелательно создавать коммерческую и базовую инфраструктуру на территории нацпарков, сошлись во мнении участники совещания. Развивать экотуризм с соответствующей инфраструктурой желательно около них, а на саму территорию только водить экскурсии. Но прежде чем водить экскурсии надо хотя бы сделать элементарное — построить в природных зонах туалеты, честно признали участники высокого собрания. Тема хронической нехватки туалетов на чистейших территориях оказалась весьма актуальной и получила развитие в выступлениях нескольких участников совещания.

Замгендиректор Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника Роман Корчигин сообщил, что строительства туалетов, которые имеют все признаки капитального строительства, приходится вести в формате ГЧП — государственно-частного партнерства. Но примеров успешного партнерства по этой части он не видел.

Это выглядело логичным, что участники совещания начали обсуждать проблемы экотуризма с высоких материй, а пришли в итоге к элементарному, к тому, с чего и надо начинать – строительству туалетов, пояснил «Газете.Ru» один из приглашенных участников.

В декабре 2017 года аудитор Счетной палаты РФ Александр Филипенко представил отчет о том, как были потрачены средства федерального бюджета и частных компаний на создание туристско-рекреационных кластеров «Амур» (Амурская область), «Северная мозаика» (Республика Саха (Якутия), «Елец» (Липецкая область), «Тункинская долина» (Республика Бурятия)» в период 2012-2016 годы. Из госбюджета было выделено 2 млрд рублей, еще более полумиллиарда выделили из региональных бюджетов. Объем внебюджетных источников – еще 4,6 млрд руб. Проверка показала, что из запланированных 135 объектов построили 70, причем многие с нарушением сроков строительства.

«Ни в одном из проверенных регионов не достигнут экономический эффект, связанный с ростом инвестиций в основной капитал средств размещения, и социальный эффект, состоящий в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения», — говорится в отчете СП РФ.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты солидарны с чиновниками в том, что потенциал внутреннего туризма и его разновидности, экотуризма, огромен. По данным Ростуризма порядка 60% россиян не выезжают за пределы родного региона. Эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева напоминает, что в России вклад туризма в ВВП составляет около 3,5%, и в середине пошлого года официальные лица заявляли о планах увеличить эту долю до 6% к 2035 году.

Шанс реализовать задуманное имеется. Хотя бы потому, что «до конца не сняты ограничения на зарубежные туристические направления, популярные среди россиян».

«Однако развитию туризма мешают слабо развитая инфраструктура и низкая транспортная доступность потенциальных туристических объектов, отсутствие достаточного количества современных средств размещения, низкий уровень сервиса, экологические проблемы в некоторых регионах», — говорит эксперт.

Европейская Россия более или менее освоена туристами, а вот Дальний Восток, увы, только для больших ценителей — с большими кошельками, говорит член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

«За такие деньги, которые придется потратить на Дальнем Востоке, можно слетать куда поближе и получить не меньше удовольствий и хороший сервис», — заключил он.