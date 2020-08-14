«Настали тяжелые времена»: рынку роскоши предсказали упадок

2020 год для рынка предметов роскоши может ознаменоваться падением до 45%, а восстановления сектора с учетом высокого уровня неопределенности стоит ждать лишь к 2023 году, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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«Даже самый оптимистичный сценарий предполагает падение продаж предметов роскоши в 2020 году на 35–45%. С учетом высокого уровня неопределенности восстановление отрасли будет постепенным: в худшем случае общий объем продаж в 2021 году может оказаться на 20% ниже, чем в 2019 году, после чего в 2022 году будет наблюдаться несколько меньшее снижение», — отмечается в исследовании. Согласно этому сценарию, продажи в большинстве категорий вернутся к докризисным показателям только к 2023 году и далее.

Пандемия заметно поменяла потребительские привычки и отношение россиян к роскоши. Влияние кризиса почувствовали на себе даже потребители True-Luxury (тратящие на предметы роскоши более 37 тыс. евро в год), на которых приходится 31% рынка люксовой продукции:

«Ровно год назад мы представили наше исследование рынка роскоши по России, и с тех пор картина сильно изменилась: 60% потребителей продукции в данной категории в нашей стране сейчас говорят, что экономическая неопределенность не позволяет им совершать покупки и делать инвестиции, которые они планировали ранее — это на 3% больше, чем в среднем по миру»,

— говорит управляющий директор и партнер BCG Иван Котов. Если до пандемии 43% потребителей True-Luxury начали перераспределять свои расходы на так называемую «эмпирическую роскошь», или, иными словами, «опыт», сегодня смещения фокуса своих трат в эту сторону ожидают уже 37%, отмечает эксперт.

«Мы видим, что интерес к роскошным ресторанам, отелям, курортам и круизам снижается. 50-60% потребителей говорят, что они будут тратить меньше или значительно меньше в этих категориях, по крайней мере, в течение следующих 6 месяцев. Все это свидетельствует об острой необходимости пересмотра предложения со стороны игроков в сегменте люкс», — уверен Котов. Он добавляет, что если для товарной группы «новая реальность» — это переход в онлайн, то для сферы развлечений это формирование эксклюзивных камерных предложений по организации отдыха и путешествий.

Так, выручка элитного дома Kering, которому принадлежат такие культовые люксовые бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta, в первой половине 2020 года снизилась на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте корпорации.

Несмотря на то что формальные запреты на посещение общественных мест сняты, показатели эпидемии и распространения заболевания продолжают оставаться высокими, и многие состоятельные москвичи продолжат разумно избегать необязательных посещений общественных мест, объясняет низкую потребительскую активность в люксовом сегменте генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Кроме того, отсутствие иностранных туристов — это также критически негативный фактор, особенно для магазинов в историческом центре столицы, в которых в летние месяцы туристы обеспечивали от 10 до 20% от оборота»,

— рассказывает эксперт «Газете.Ru».

Цифрам BCG нельзя не доверять и прогнозируемое падение на 35-45% по итогам этого года выглядит вполне правдоподобным, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он также приводит данные другого консалтингового агентства Bain, которое еще в марте предсказывало падение на 20-25%, и этот прогноз едва ли учитывал степень распространения и продолжительность пандемии COVID-19.

«По оценкам Deutsche Bank, продажи в первом квартале по сектору в целом упали на 17% еще до введения повсеместного карантина. Банкротство сетей универмагов с брендами премиум-класса Neiman Marcus и Lord & Taylor, трудности Macy's продемонстрировали, что и для производителей предметов роскоши, и для их распространителей наступили тяжелые времена», — говорит «Газете.Ru» аналитик.

Текущий кризис ударил по рынку предметов роскоши сразу по нескольким направлениям. Помимо непосредственного падения доходов потребителей, которые могут отказаться от прежних планов, также сказались введенные меры социального дистанцирования, которые заставили пересмотреть понятие «шопинг» после открытия магазинов, и ограничение трафика туристов, которые формировали весомую часть выручки, обращает внимание Михаил Коган.

Согласно информации эксперта, для стабилизации финансового положения многие топовые бренды решились на повышение цен. По оценкам Deutsche Bank, это затронуло 85% продуктовой линейки, в среднем ценники возросли на 4%.

По прогнозам Анны Лебсак-Клейманс, в ближайшее время мы скорее всего увидим смещение интереса в сторону локальных дизайнеров, в особенности тех, кто делает лимитированные высококачественные коллекции.

«Это связано как с объективными факторами — например, действительно высокое качество изделий, — так и с такими факторами, как растущий спрос на уникальность и индивидуальность, а также естественный рост «потребительского патриотизма». Все разумные люди дают себе отчет в том, что инвестиции в локальные продукты — это один из важных факторов восстановления экономики», — подчеркивает Анна Лебсак-Клейманс.

Как полагает эксперт, восстановление спроса не произойдет ранее завершения эпидемии и периода, который потребуется на нормализацию экономических процессов и международных взаимосвязей — сегодня эта линия горизонта точно уходит за пределы 2020 года. При самом оптимистичном сценарии можно ожидать восстановления спроса к периоду продаж второго-третьего кварталов 2021 года, но с учетом мировой рецессии и того, что сегодня происходит в США и Западной Европе, период нормализации глобальной экономики может затянуться, говорит Лебсак-Клейманс.

Возврат к докризисным условиям едва ли будет возможен до полного окончания пандемии COVID-19, соглашается Михаил Коган. Ориентация BCG на 2023 год представляется рациональным прогнозом: такого же консерватизма, к примеру придерживаются и в международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), называя сроки возврата к прежним объемам авиаперевозок в мире. Столько же времени может потребовать и восстановление самой мировой экономики при пессимистичном сценарии, добавляет эксперт.