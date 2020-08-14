Поставкам – труба: Китай нашел альтернативу «Силе Сибири»

В июле добыча природного газа в Китае выросла на 4,8% в сравнении с тем же месяцем прошлого года – до 14,2 млрд кубометров, пишет Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР. При этом, с начала года общая добыча голубого топлива в стране выросла на 9,5% и составила 108,3 млрд кубов.

Реклама

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова рассказала «Газете.Ru» , что

причина увеличения производственных показателей газовой промышленности КНР в том, что страна все активнее развивает добычу «нетрадиционного газа» – газа плотных пород и сланцевого, и в меньшей степени метана угольных пластов (МУП).

Этот процесс идет при значительной поддержке со стороны государства: еще в 2018 году правительство страны снизило налог на добычу сланца на 30%, а в прошлом – ввела специальную программу субсидирования, которая, как предполагается, будет действовать вплоть до 2023 года. Вдобавок, руководство страны допустило до разведки и добычи газа иностранные компании.

Только в этом году крупнейший получатель субсидий – компания PetroChina – может увеличить добычу сланцевого газа на 4 млрд кубометров – до 12 млрд. А добывшая в прошлом году 6,3 млрд кубов «сланца» Sinopec в этом году увеличит этот показатель до 7,5 млрд кубов, пишет Argus Media.

«С учетом того, что Китай является номером один в мире по запасам сланцевого газа и третьим по запасам МУП, при соответствующей господдержке к 2030 году добыча нетрадиционного газа в стране может вырасти в 2,6 раза относительно 2018 года – до 130 млрд кубометров», – объясняет Мария Белова.

Всего, согласно китайским прогнозам на этот год, добыча газа в стране вырастет на 4,6-8,2% до 181,5-187,5 млрд кубометров. А через пять лет к ним добавятся еще 54 млрд.

Впрочем, собственной добычи газа Китаю не хватит, чтобы покрыть внутренний спрос, уверена заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Дело в том, что сейчас потребление голубого топлива в стране превышает 300 млрд кубов ежегодно и Пекин просто не может не покрыть дефицит за счет импорта.

С этой позицией согласен и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Им еще нужно как можно быстрее уходить от угольной генерации, поэтому в ближайшие годы стране потребуется очень много природного газа. В предыдущие годы они по потреблению росли на 10%», – объясняет эксперт.

К тому же, по словам Станислава Митраховича, в стране существуют некоторые ограничения, связанные с добычей сланцевого газа: для этого нужно много места и пресной воды – и с тем и с другим у Китая есть определенные сложности.

Становитесь в очередь

Компенсировать газовый дефицит Китай может либо за счет трубопроводного газа, либо за счет сжиженного (СПГ). И что касается второго варианта, соответствующие работы ведутся уже сейчас. Так, по информации S&P Global Platts крупнейший местный оператор ENN Energy Holdings в ближайшее время может почти утроить импорт топлива на приемном терминале Чжоушань мощностью 3 млн тонн в год. Это произойдет после того, как будет запущен подводный газопровод Юнчжоу протяженностью 81 км, который соединит терминал с центрами спроса в городе Нинбо.

Если говорить о дополнительных поставках СПГ в Китай, то здесь у России очень сильные перспективы. В беседе с «Газетой.Ru» Станислав Митрахович напомнил, что Москва может поставлять Пекину СПГ с заводов «Новатэка» – «Ямал СПГ» и будущего «Арктик СПГ – 2». Причем альтернатив у Пекина не так много.

«Москва для Пекина – самый удобный партнер, поскольку США для них, все же, стратегический соперник, а в случае военных конфликтов в Южно-Китайском море будут заблокированы поставки СПГ с Ближнего Востока. И та же Австралия – союзник США»,

– объясняет эксперт.

В то же время еще одним ключевым поставщиком газа на китайский рынок остается «Газпром» с недавно запущенной «Силой Сибири». Но тут у компании могут возникнуть проблемы. Станислав Митрахович напомнил, что в целом «Газпром» и «Новатэк» остаются конкурентами, поскольку продвигают свое топливо на одних и тех же рынках.

В этом смысле не добавляет оптимизма и история, случившаяся в конце мая, когда ряд российских СМИ распространили информацию о том, что «Газпром» испытывает серьезные проблемы с добычей газа на основном источнике для «Силы Сибири» – Чаяндинском месторождении. Впрочем, существенных подтверждений этой информации нет.

В самом «Газпроме» не сомневаются в перспективе успешных поставок газа в Китай. В начале августа начальник управления долгосрочных программ развития компании Кирилл Полоус заявил, что

поставки по «Силе Сибири» позволят Пекину обеспечить газом регионы с наиболее быстрорастущим спросом, в то же время оградив себя от рисков падения собственной добычи и волатильности рынка СПГ.

«Конкурентоспособная формула контракта с нефтяной привязкой и небольшое расстояние транспортировки (по сравнению с газом из Центральной Азии) делает поставки по «Силе Сибири» одним из наиболее конкурентоспособных источников газового импорта для всех целевых регионов: северо-восточного, северного (Пекин) и восточного (Шанхай)», – цитирует выдержку из презентации топ-менеджера агентство «Прайм».

Труба останется

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты тоже в целом согласились с тем, что поставки газа через «Силу Сибири» никуда не денутся. В частности, Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» напомнила, что в данный момент проект находится на ранней стадии реализации, и оценивать его результаты еще рано.

Станислав Митрахович из Фонда национальной энергетической безопасности добавил, что

сейчас тот же СПГ стоит дешево из-за падения спроса на фоне пандемии. Но когда спрос начнет восстанавливаться и цены снова вырастут, трубопроводный газ из «Силы Сибири» останется самым выгодным предложением для Китая.

«У газа, который идет в КНР по «Силе Сибири» будет преимущество в цене, поскольку она с некоторым временным лагом привязана к нефтяным котировкам, и этот эффект еще не успел проявиться. Так что когда цены на нефть и газ начнут расти, топливо по «Силе Сибири» будет поставляться в привязке к более ранним и низким ценам», – сказал эксперт.

Наталья Мильчакова напомнила, что за прошедшее полугодие импорт российского СПГ в Китай вырос более чем в шесть раз, но покрыть возможности «Силы Сибири» «Новатэк» все равно не сможет.

Но даже если поставки топлива по газопроводу окажутся меньше, чем предполагалось на этапе его строительства, «Газпром» защищен условием «бери или плати», прописанным в соответствующем контракте – это значит, что покупатель обязуется в любом случае оплатить часть законтрактованного топлива, даже если физически его не купит.