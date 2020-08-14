Вперед, в колхоз: как Камчатка добывает рыбу

На территории расположенного на берегу моря прямо в центральной части Петропавловска-Камчатского рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел новые суда и цех по переработке рыбы.

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Это действительно колхоз, не ООО, не ИП. Он был создан в 1929 году. Металлические остовы советских судов – ржавые скелеты — до сих пор выступают из воды в акватории колхоза. Основанное при Советской власти предприятие при этом является резидентом территории опережающего развития (ТОР) – новейшей формы капитализма, если пользоваться идеологемами.

Как пояснил Мишустину предколхоза Сергей Тарусов, его предприятие принимает участие в правительственном механизме инвестиционных квот на вылов. Это когда власти дают бизнесу возможность выловить рыбу, переработать ее, продать и на вырученные средства, например, модернизировать производство, закупить сейнеры.

Колхоз имени Ленина имеет четыре инвестквоты и обновляет свой флот, и достраивает цех переработки рыбы. Два судна уже построены за счет полученных квот – это «Ленинец» и «Командор». Третий сейнер достраивается на верфи в Калининграде. Всего совхоз располагает 24 судами.

Рыбные проекты глубокой переработки

Прямо на причале премьер Мишустин принял рапорт предколхоза и даже поздравил колхозников с успешным государственно-частным партнерством. Он отметил, что для осуществления глубокой переработки рыбы в России необходимо локализовать производство оборудования. Сейчас оно, как и при Советской власти, закупается за рубежом.

Тарусов в ответ заверил премьера, что с вводом в эксплуатацию нового цеха переработки у предприятия «появляется возможность производить рыбную продукцию с высокой добавочной стоимостью».

Он имел в виду, что можно будет уйти от сложившейся в советские времена порочной практики вылавливать рыбу и в слегка обработанном виде полуфабриката продавать за бесценок иностранным, в первую очередь китайским, корейским, японским компаниям, чтобы те перерабатывали рыбу полноценно и зарабатывали на этом сотни миллионов.

Сейчас у колхоза наконец-то появится возможность глубоко перерабатывать рыбное сырье. «С одной тонны сырца можно будет получать больше продукции, в том числе консервы, пресервы, рыбу вяленую и соленую, замороженную, субпродукты, перерабатывать даже рыбные кости в муку.

Всего, по словам председателя колхоза, завод сможет производить около 200 видов рыбной продукции. Тем самым повышается эффективность производства.

Сейчас колхоз входит в топ-3 камчатских рыбоперерабатывающих предприятий. «А будет, мы надеемся, номером один», — сказал Тарусов «Газете.Ru». При этом он пояснил, что коллектив решил не менять форму собственности, оставаться колхозом. Такая форма предусматривает владение паями, пояснил предколхоза.

Береговое и морское производство рыбы в колхозе на действующих мощностях составляет в среднем 200 тонн в сутки, а новые мощности позволят перерабатывать до 1 тысячи тонн в сутки. А в год – до 60 тысяч тонн.

Путина не задалась

Правда, для того, чтобы дорасти до таких объемов нужны не только деньги, но и везение. Путина тихоокеанских лососей в этом году не задалась.

По состоянию на 10 августа, вылов тихоокеанских лососей составил около 178,7 тыс. тонн (+46% к предыдущей неделе), из них в водах Камчатского края добыто около 143,3 тыс. тонн лососей, следует из данных Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Вылов горбуши достиг 127 тыс. тонн. Прирост за неделю — 52%. Тем не менее, рыбаки фиксируют отставание от выловленного объема в 2018-2019 годах.

Например, объем горбуши в 1,8 раза ниже показателя двух предыдущих лет из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Именно это невезение, а не тему приезда премьер-министра, обсуждает вся Камчатка, сидя в кафе и ресторанах.

Кстати, местный общепит планировалось открыть после снятия карантина 16 августа, а открыли пораньше. Камчадалы предполагают, что начальство сняло карантин специально к приезду премьера, чтобы показать, что жизнь на краю света тоже налаживается.

Матроса может обидеть всякий

«Кроме того, открытие нового цеха позволит создать дополнительно 300 новых рабочих мест. По этой причине производство переносится с судов на берег», — сказал «Газете.Ru» менеджер предприятия Павел Плохий.

Нехватка рабочих мест, тем более квалифицированных, – реальная проблема для Камчатки и всего дальневосточного региона. Властям пока не удалось переломить тенденцию оттока населения несмотря на меры интенсивной терапии – бесплатная раздача гектаров земли населению, набор льгот для бизнеса в ТОРах и индексацию размера «подъемных» для желающих сюда переселиться с «большой земли». Дальневосточники продолжают «голосовать ногами» за новую повестку правительства.

Даже капитан «Командора» Сергей Пешков, показывая корреспонденту «Газеты.Ru» командирскую рубку нового корабля, посетовал на низкие заработки матросов.

«Матрос может заработать от 120 тысяч рублей, но не за месяц, а за 3-4 месяца, которые он находится в море. Это с учетом северных коэффициентов к зарплате», — посетовал капитан «Командора».

При этом, коммунальные платежи здесь за однокомнатную квартиру – 6-8 тысяч рублей. «Огурец может стоить 500 рублей в сезон, а яблоки из Новой Зеландии — по 250 рублей за килограмм», — говорит Пешков.

На пенсию в 20 тысяч рублей на Камчатке вообще невозможно прожить, поэтому люди уезжают заранее, добавляет капитан.

Собственно говоря, инвестквоты для этого рыболовецкого колхоза — одна из попыток властей сдержать отток населения. Он — один из символов Петропавловска и, если дела у колхоза пойдут хорошо, это будет положительным сигналом для всего местного населения.

Цех по разделке рыбы планировалось открыть еще в августе, но сейчас стало понятно, что ленточку придется перерезать не раньше 25 сентября. «Виновата пандемия. Оборудование мы закупали не где-нибудь в Китае, а в Исландии – самое инновационное. Оно дороже китайского или даже корейского, но зато самое лучшее. Не хотелось бы отстать от последних веяний. Скупой платит дважды», — пояснил «Газете.Ru» Тарусов.

По расчетам предколхоза, эффективность ведения промысла на новых судах будет в 3-4 раза выше, чем сейчас на действующих судах аналогичного класса.

В общем, для бизнеса, вписавшегося в программы господдержки, ситуация действительно не выглядит безнадежной. А вот без господдержки бизнесу на Камчатке приходится совсем плохо. Управляющий одного из отелей рассказал «Газете.Ru», сколько раз ему отказывали местные власти в заявке перевести арендованную под отель часть земли в собственность. «Ну, какой смысл инвестировать в арендованный гектар. Но если у местной власти там свой интерес, проблему землеотвода решить не просто», — жалуется предприниматель. Он говорит, что ничего даже не слышал о программе «регуляторной гильотины», эффективностью которой так гордятся чиновники. Или, по крайней мере, гордился прежний состав кабмина, отправленный в отставку.

Министр финансов Силуанов, прилетевший на Камчатку вместе с премьером, пояснил «Газете.Ru», что господдержка региона будет продолжена. «На 2021-2024 годы потребность региона в господдержке составляет 4,5 млрд рублей», — сказал министр и показал соответствующую строчку в проекте бюджета.