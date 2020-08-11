Прогноз Uniper: «Северный поток — 2» могут и не достроить

Немецкая Uniper, один из европартнеров газопровода «Северный поток – 2», допустила задержку в реализации проекта или его незавершение. Об этом говорится в отчетности компании, передает РИА «Новости».

«США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», – не исключают в Uniper.

Риск провала СП-2 – основной индивидуальный риск для компании, добавляется в отчетности. Если завершение проекта не состоится, то Uniper может быть вынуждена списать кредит, предоставленный оператору газопровода Nord Stream 2 и потерять ожидаемый от процентов доход.

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Немецкая компания выделила на создание СП-2 около €700 млн – по состоянию на конец весны. Всего она должна была предоставить €950 млн.

В отчетности Uniper отмечается также, что Nord Stream 2 работает над смягчением последствий приостановки укладки трубопровода. Многие европейские страны и руководство Евросоюза оказывает проекту «значительную политическую поддержку».

Ранее главный исполнительный директор австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле раскритиковал США за угрозу санкций в отношении компаний, строящих газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как европейская компания мы рассчитываем, что на политическом уровне будут приняты меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — подчеркнул Зеле.

То, как ЕС отреагирует на угрозу американских санкций, покажет готовность европейских стран отстаивать свой суверенитет и свободу, добавил CEO австрийской OMV. Особенно это касается независимости в вопросах энергоснабжения, отметил он. МИД Австрии ранее также заявлял, что Вена выступает решительно против «односторонних карательных мер» со стороны Соединенных Штатов.

Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы «Северного потока — 2», страховых фирм, предприятий, занятых обслуживанием судов. Сенатор Джон Баррасо отмечал, что санкции в отношении европейских компаний, работающих над СП-2, помогут остановить его строительство и «уничтожить геополитическое оружие России».

Москва и европейские партнеры «Северного потока — 2» неоднократно подчеркивали, что этот проект носит сугубо экономический характер. США же сами заинтересованы в газовом рынке Европы и хотят наполнить его своим сжиженным природным газом.

Несколько дней назад из материала газеты Die Welt стало известно, что США усилили давление на немецкие компании, связанные с СП-2.

Чиновники Госдепа, Минфина и Минэнерго США провели видеоконференции с подрядчиками строительства трубопровода и «хорошо дали понять, что намерены помешать завершению проекта». Евросоюз крайне обеспокоен действиями США — глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС встревожен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций США, направленных на европейские компании, в том числе на проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Впоследствии посол ЕС в Москве Маркус Эдерер ранее заявил, что в Брюсселе готовят единый ответ на санкции против СП-2.

«Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Оно <...> заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС», — подчеркнул дипломат. Как пояснил Эдерер, единая позиция Евросоюза была сформулирована главой евродипломатии Боррелем.

Стоит добавить, что российская сторона не раз подчеркивала – «Северный поток – 2» будет завершен, пусть и с некоторой задержкой из-за американских санкций. Однако своих сил у России для этого хватит. Партнерами проекта выступают крупные европейские компании — французская Engie, австрийская OMV и немецкая Uniper, голландская Wintershall и англо-нидерландская Shell.