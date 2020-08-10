Деньги вперед: банки готовятся включить автосписание средств

Несколько банков в России планируют подключить новый сервис для автоматического списания средств со счета клиента в адрес юридического лица, выставившего ему счет, причем это будет происходить без дополнительного подтверждения от клиентов, пишет РБК. Среди этих банков – »Совкомбанк», »СКБ-Банк», QIWI, »Промсвязьбанк», ВТБ и «Открытие», узнало РБК. Сроки проведения эксперимента с новой системой будут определены в конце лета.

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Среди видов платежей, которые будут осуществляться через эту систему – периодическая оплата услуг ЖКХ, кредитов и различных платных подписок. Причем сами платежи будут происходить напрямую между банками, что исключает необходимость задействовать платежные системы и иные компании. То есть в теории такие платежи должны стать дешевле. Похожим образом работает Система быстрых платежей (СБП), которую с прошлого года активно внедряет Банк России.

Предполагается, что новая система будет работать следующим образом:

получатель средств будет выставлять в адрес плательщика платежное поручение и, если оно соответствует условиям платежного требования, а клиент ранее дал согласие на проведение таких операций, деньги тут же будут переведены получателю.

Опрошенные РБК представители банков, заинтересовавшихся внедрением новой системы, сказали, что технология позволит интегрировать ее в различные CRM-системы, интернет-магазины, бухгалтерские сервисы, учетные системы корпоративных клиентов и так далее.

Такую услугу можно в некоторых банках можно получить и сейчас, но работает она исключительно если получатель средств и плательщик являются клиентами одного банка, а списание средств все равно происходит через инфраструктуру платежных систем банковских карт – «Мир», Mastercard или Visa. Из-за этого банки вынуждены платить дополнительные комиссии. Но если у них появится возможность подключиться к специальному межбанковскому сервису, такие переводы средств станут дешевле.

Ранее стало известно, что российские банки готовятся внедрить еще одно новое правило – о списании средств со «спящих» счетов. Инициатива предполагает, что с таких счетов банки смогут свободно списывать деньги для перевода платежей по кредитам и стоимость обслуживания счетов.

Проблема в том, что банки обязаны ежегодно обновлять идентификационные данные клиентов, то есть паспортные данные, наличие или отсутствие судебных решений и так далее.

Делать это нужно минимум раз в год, но если обновить информацию не получается – например, клиент не выходит на связь – то все переводы с таких счетов останавливаются.

В результате складывается ситуация, при которой у владельцев таких счетов копятся штрафы и неустойки, а выдавшие им кредит банки не могут вернуть положенные им средства. Но по мнению некоторых экспертов эта инициатива может быть негативно воспринята со стороны клиентов.

Так, управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков в комментарии РИА «Новости» сказал, что зачастую остатки средств на таких «спящих счетах» составляют символические суммы. При этом, если банки получат возможность списывать с них деньги, то у клиентов, которые давно не пользуются этими счетами, могут начать появляться задолженности по ним.

Поэтому эксперт считает, что решить эту проблему можно было бы проще, создав специальную государственную базу данных, в которой содержалась бы вся необходимая банкам информация. И с согласия клиентов банки могли бы направлять соответствующие запросы в организацию, администрирующую эту базу данных, и таким образом сверять данные владельцев счетов.

Но часть специалистов все же считает, что новая мера, если будет введена, не затронет обычных и добросовестных клиентов, а будет направлена только против мошенников. В частности, такое мнение агентству высказал директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«Теоретически без этого клиенты банка могут совершать мошеннические действия, например, с недействительными паспортами или украденными сим-картами, а также использовать «спящие» счета для проведения сомнительных операций», – объяснил эксперт. По его словам, введение возможности списывать средства со «спящих» счетов позволит лишить мошенников таких возможностей.