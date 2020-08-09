С ЕС хватит: как Брюссель ответит Вашингтону на санкции

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран — в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода «Северный поток — 2». Его слова передает RT.

«Сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок», — отметил парламентарий.

По словам Гутенева, вопрос евроконтрсанкций уже давно «перезрел», а брюссельские чиновники боялись вступать в конфликт с США, поскольку это могло бы поставить под угрозу их карьеры. Он также выразил мнение, что немцев в вопросе противостояния с Америкой поддержит «старая, экономически сильная Европа».

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По мнению зампреда, ЕС объединяют политические и экономические интересы, что поспособствует «восстановлению» международного права и созданию российско-европейских энергетических проектов.

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер ранее заявил, что в Брюсселе готовят единый ответ на санкции против «Северного потока — 2».

«Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Оно <...> заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС», — подчеркнул дипломат.

Как пояснил Эдерер, единая позиция Евросоюза была сформулирована главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Тот назвал санкции США против СП-2 нарушением международного права.

Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы «Северного потока — 2», страховых фирм, предприятий, занятых обслуживанием судов. Сенатор Джон Баррасо отмечал, что санкции в отношении европейских компаний, работающих над СП-2, помогут остановить его строительство и «уничтожить геополитическое оружие России».

Москва и европейские партнеры «Северного потока — 2» неоднократно подчеркивали, что этот проект носит сугубо экономический характер. США же сами заинтересованы в газовом рынке Европы и хотят наполнить его своим сжиженным природным газом.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС встревожен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций США, направленных на европейские компании, в том числе на проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Я глубоко обеспокоен <...> угрозой их [санкций США] применения против европейских компаний и интересов», — подчеркнул он.

По словам Борреля, он отмечал это в ситуациях вокруг Ирана, Кубы, Международного уголовного суда, а также в отношении трубопроводов из России. Представитель дипломатии ЕС напомнил, что Брюссель выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес.

Санкции против «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил еще 16 июля госсекретарь США Майк Помпео. Ограничительные меры предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, когда угрожают санкциями против «Северного потока — 2».

Он подчеркнул, что европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Попытки же США остановить строительство газопровода угрожают и европейским предприятиям.

«Мы отвергаем экстерриториальные санкции», — сказал Маас.