Осадили Сенат: МИД ФРГ ответил на угрозы по «Северному потоку — 2»

Статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Нильс Аннен заявил, что американские сенаторы, грозящие портовым властям немецкого города Засниц, совершают посягательства на суверенитет ФРГ. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

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Три члена Сената США ранее направили письмо в адрес компании-оператора засницкого порта – Sassnitz GmbH. Вашингтон «финансово разрушит» порт, говорится в послании, если работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» будут продолжены.

«Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет», – подчеркнул Аннен после этого.

По словам дипломата, американские законодатели ведут себя неуместно, рассылая письма с угрозами в адрес немецких компаний. Он добавил, что Вашингтон ни за что не будет определять энергетическую политику ФРГ и Европы – это будут делать Берлин и Брюссель.

Статс-секретарь добавил, что Германия будет использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы «укреплять евросуверенитет», а Европе не стоит поддаваться на американский шантаж.

Неделей ранее бургомистр Засница Франк Крахт раскритиковал ужесточение американских санкций против «Северного потока – 2».

«Это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций <…> Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», – заявил глава города. По словам Крахта, «Северный поток – 2» и схожие проекты играют серьезную роль в развитии его города. Благодаря СП-2 создаются новые рабочие места, возникают возможности рекламировать свой экономический и производительный потенциал на международном уровне.

«Не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург — Передняя Померания с давних времен были хорошие экономические отношения с Россией», – добавил бургомистр.

Он подчеркнул, что даже в трудные времена важно не угрожать друг другу, а поддерживать диалог и искать компромиссы. Россия и Германия, берега которых соединяет трансбалтийский газопровод, неоднократно подчеркивали, что «Северный поток – 2» — это не политический, а сугубо экономический проект. Однако Польша, страны Прибалтики, Украина и США регулярно критикуют СП-2, заявляя об «угрозе» европейской энергетической независимости.

В начале июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на критику из-за строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

По ее словам, претензии к газопроводу можно разделить на три пункта.

Во-первых, критики считают, что «Северный поток – 2» повысит зависимость Европы от российского голубого топлива. На это Крамп-Карренбауэр ответила, что в ЕС происходит диверсификация поставок газа, а также развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии. Во-вторых, Россия якобы будет использовать доходы от экспорта газа на укрепление обороны. Отвечая на этот пункт, министр отметила, что «дело тут не только в «Северном потоке – 2».

Стоит добавить, что у США есть прямой интерес — Вашингтон хочет поставлять в Европу сжиженный природный газ, добытый в Америке. В середине июля госсекретарь США Майкл

Помпео заявил, что Вашингтон введет санкции против тех компаний, которые участвуют в строительстве проекта «Северный поток — 2».

Оператор трубопровода – компания Nord Stream 2 AG – ответила, что такая риторика Вашингтона показывает неуважение американской стороны к интересам европейских партнеров – Австрии, Франции, Нидерландов и ФРГ. В немецком бундестаге неоднократно призывали ответить на американские санкции и защитить европейский бизнес от «американского торгового империализма». Канцлер Ангела Меркель из-за скандала вокруг СП-2 отказалась ехать в Вашингтон на саммит «Большой семерки».