Назло пандемии: «Группа Тинькофф» во II квартале заработала 10,2 млрд руб

Финансовые результаты головной структуры «Тинькофф банка» TCS Group Holding PLC, опубликованные 6 августа, оказались позитивными, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Общая выручка «Группы Тинькофф» во II квартале 2020 г. продемонстрировала рост на 21% к предыдущему году и достигла 49,1 млрд руб. За отчетный период группа показала значительный рост чистой прибыли за квартал — 10,2 млрд руб. (во II квартале 2019 г. — 8,2 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за апрель-июнь зафиксирована на уровне 40,0%.

Реклама

Чистая маржа во II квартале возросла на 19% к предыдущему году и составила 26,1 млрд руб. в первую очередь за счет значительного роста кредитного портфеля к предыдущему году, сохранения устойчивого уровня валового процентного дохода и снижению стоимости фондирования. К 1 июля мобильное приложение «Тинькофф» было установлено свыше 20 млн раз, количество активных пользователей составило 6,1 млн в месяц и 2,0 млн в день. Рыночная доля компании на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 июля достигла 13,5%.

По состоянию на конец II квартала 2020 г. группа осуществляла обслуживание текущих счетов более 9,3 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 270,1 млрд руб. Объем кредитного портфеля за вычетом резервов, в свою очередь, сократился на 2% до 324,2 млрд руб.

«В кредитном бизнесе с середины марта мы заняли консервативную позицию и внедрили ряд мер в области управления кредитными лимитами, отраслевого кредитного скоринга и дополнительной верификации клиентов. Эти меры сохранялись на протяжении большей части II квартала 2020 г., однако, по мере улучшения экономической ситуации к концу квартала, мы стали постепенно увеличивать долю одобрения кредитных заявок, вернув ее на уровень, предшествовавший пандемии», — рассказал Оливер Хьюз.

Кроме того, «Тинькофф» запустил ряд программ реструктуризации кредитных обязательств с гибкими условиями для клиентов, пострадавших от кризиса, связанного с пандемией коронавируса. «Эти программы дополняют меры государственной поддержки и действуют параллельно с ними», — подчеркнул Хьюз.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле TCS Group Holding PLC возросла до 10,8% — согласно отчету, это произошло из-за пандемии коронавируса и в связи с эффектом знаменателя, поскольку во II квартале 2020 г. рост кредитного портфеля замедлился, тогда как отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,7. Объем средств на счетах увеличился на 15% и достиг 473,9 млрд руб.

TCS Group Holding PLC также объявил о третьей выплате промежуточных дивидендов за 2020 г. — совет директоров утвердил выплату в денежной форме в размере $0,20 на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за II квартал, составила приблизительно $39,9 млн.

Группа компаний ожидает, что во втором полугодии 2020 года ей удастся вернуться к устойчивым темпам роста кредитного портфеля за вычетом резервов, стоимость риска составит около 12%, стоимость фондирования — около 5%, а чистая прибыль достигнет 30-35 млрд руб.

Аналитик BCS Global Markets Елена Царева отметила, что финансовые результаты за II квартал, которые опубликовала «Группа Тинькофф», оказались лучше ожиданий. Специалисты придерживаются несколько более консервативного взгляда на прогнозы группы компаний относительно чистой прибыли по итогам 2020 года, однако признают, что положительное влияние на показатели второго полугодия может оказать возврат к росту кредитного портфеля.

Результаты TCS Group Holding PLC превзошли и ожидания аналитиков Sberbank CIB. За несколько дней до публикации отчета, 3 августа, специалисты прогнозировали снижение прибыли «Группы Тинькофф» примерно на 10% по отношению к предыдущему кварталу и чистую прибыль в размере 8 млрд руб. (в реальности чистая прибыль составила 10,2 млрд руб.).

«В остальном мы ожидаем поквартального падения комиссионного дохода примерно на 7%, однако при этом прогнозируем очень высокие результаты в розничном брокерском бизнесе: не исключено, что по сравнению с предыдущим кварталом его выручка увеличится вдвое», — отмечали аналитики.

Специалисты SOVA Capital, в свою очередь, высоко оценили опубликованную финансовую отчетность и тот факт, что менеджмент TCS Group уверенно подтвердил свои прогнозы по развитию до конца года. Эти факторы, по мнению аналитиков, окажут крайне позитивное влияние на котировки акций группы компаний.